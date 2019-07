Orioles on deck: Lineups, pregame roster moves and how to watch Saturday's game at Blue Jays

Orioles (26-61) vs. Blue Jays (33-56)

Where: Rogers Centre, Toronto, Ontario

First pitch: 3:07 p.m.

TV/Radio: MASN/105.7 The Fan

Starting pitchers: Orioles RHP Andrew Cashner (8-3, 4.03 ERA) vs. Blue Jays LHP Clayton Richard (1-4, 6.51 ERA)

Roster moves: The Orioles recalled right-hander David Hess from Triple-A Norfolk before Saturday’s game and announced right-hander Asher Wojciechowski will start Sunday’s game against the Blue Jays.

Orioles lineup

3B Hanser Alberto

1B Trey Mancini

DH Renato Núñez

C Pedro Severino

2B Jonathan Villar

RF Anthony Santander

CF Keon Broxton

LF Stevie Wilkerson

SS Richie Martin

Blue Jays lineup

SS Freddy Galvis

3B Vladimir Guerrero Jr.

LF Lourdes Gurriel Jr.

2B Cavan Biggio

DH Danny Jansen

1B Justin Smoak

RF Brandon Drury

CF Teoscar Hernández

C Luke Maile