Staff picks for Week 15 of 2022 NFL season: Dolphins vs. Bills, Titans vs. Chargers, Bengals vs. Buccaneers and more

Baltimore Sun staff writers pick every game of the NFL season. Here’s who they have winning in Week 15:

San Francisco 49ers at Seattle Seahawks (Thursday, 8:15 p.m.)

Jonas Shaffer (128-77-2 overall, 8-4 last week): Seahawks

Advertisement

Childs Walker (136-69-2 overall, 8-4 last week): 49ers

Ryan McFadden (120-85-2 overall, 6-6 last week): 49ers

Advertisement

Mike Preston (119-86-2 overall, 7-5 last week): 49ers

Indianapolis Colts at Minnesota Vikings (Saturday, 1 p.m.)

Jonas Shaffer: Vikings

Childs Walker: Vikings

Ryan McFadden: Vikings

Mike Preston: Vikings

NFL power rankings, Week 15: Despite QB uncertainty, Ravens hanging on in crowded AFC playoff picture https://t.co/Peo7EyYK0b — Ravens Insider (@RavensInsider) December 13, 2022

Miami Dolphins at Buffalo Bills (Saturday, 8:15 p.m.)

Jonas Shaffer: Bills

Childs Walker: Bills

Ryan McFadden: Bills

Advertisement

Mike Preston: Bills

Atlanta Falcons at New Orleans Saints (Sunday, 1 p.m.)

Jonas Shaffer: Saints

Childs Walker: Saints

Ryan McFadden: Saints

Mike Preston: Saints

Dallas Cowboys at Jacksonville Jaguars (Sunday, 1 p.m.)

Jonas Shaffer: Cowboys

Advertisement

Childs Walker: Cowboys

Ryan McFadden: Cowboys

Mike Preston: Cowboys

Detroit Lions at New York Jets (Sunday, 1 p.m.)

Jonas Shaffer: Jets

Childs Walker: Lions

Ryan McFadden: Lions

Advertisement

Mike Preston: Lions

Ravens vs. Browns scouting report for Week 15: Who has the edge? https://t.co/XrAyC2vPtj — Ravens Insider (@RavensInsider) December 15, 2022

Kansas City Chiefs at Houston Texans (Sunday, 1 p.m.)

Jonas Shaffer: Chiefs

Childs Walker: Chiefs

Ryan McFadden: Chiefs

Mike Preston: Chiefs

Philadelphia Eagles at Chicago Bears (Sunday, 1 p.m.)

Jonas Shaffer: Eagles

Advertisement

Childs Walker: Eagles

Ryan McFadden: Eagles

Mike Preston: Eagles

Pittsburgh Steelers at Carolina Panthers (Sunday, 1 p.m.)

Jonas Shaffer: Panthers

Childs Walker: Panthers

Ryan McFadden: Steelers

Advertisement

Mike Preston: Panthers

Arizona Cardinals at Denver Broncos (Sunday, 4:05 p.m.)

Jonas Shaffer: Broncos

Childs Walker: Broncos

Ryan McFadden: Broncos

Mike Preston: Broncos

Ravens LBs Roquan Smith, Patrick Queen elevate each other’s talents: ‘We both know how great we can be’ https://t.co/xqIlYB496N — Ravens Insider (@RavensInsider) December 15, 2022

New England Patriots at Las Vegas Raiders (Sunday, 4:05 p.m.)

Jonas Shaffer: Raiders

Advertisement

Childs Walker: Patriots

Ryan McFadden: Raiders

Mike Preston: Patriots

Tennessee Titans at Los Angeles Chargers (Sunday, 4:25 p.m.)

Jonas Shaffer: Chargers

Childs Walker: Chargers

Ryan McFadden: Chargers

Advertisement

Mike Preston: Titans

Cincinnati Bengals at Tampa Bay Buccaneers (Sunday, 4:25 p.m.)

Jonas Shaffer: Bengals

Childs Walker: Bengals

Ryan McFadden: Bengals

Mike Preston: Bengals

New York Giants at Washington Commanders (Sunday, 8:20 p.m.)

Jonas Shaffer: Commanders

Advertisement

Childs Walker: Commanders

Ryan McFadden: Commanders

Mike Preston: Commanders

Los Angeles Rams at Green Bay Packers (Monday, 8:15 p.m.)

Jonas Shaffer: Packers

Childs Walker: Packers

Ryan McFadden: Packers

Advertisement

Mike Preston: Packers