Who will win the World Series? 10 baseball writers make their predictions for the 2019 season

Ten baseball writers from Tribune newsrooms across the country have made their predictions: It will be the Yankees, Astros, Dodgers, Red Sox or Nationals that will win the 2019 World Series. Reporters from the New York Daily News, Baltimore Sun, Hartford Courant, Allentown Morning Call and Chicago Tribune picked not only which team would win it all, but how teams will finish in each division. What follows are their picks.

NL Central Prediction for how teams will finish in the division Team predicted to make Wild Card MARK GONZALES 1. Cubs 2. Cards 3. Brewers 4. Reds 5. Pirates Chicago Tribune @MDGonzales TEDDY GREENSTEIN 1. Brewers 2. Cubs 3. Cards 4. Pirates 5. Reds Chicago Tribune @TeddyGreenstein PAUL SULLIVAN 1. Cardinals 2. Cubs 3. Brewers 4. Reds 5. Pirates Chicago Tribune @PWSullivan KRISTIE ACKERT 1. Cubs 2. Brewers 3. Cards 4. Reds 5. Pirates New York Daily News @Ackert_Kristie DON AMORE 1. Brewers 2. Cards 3. Cubs 4. Reds 5. Pirates Hartford Courant @AmoreCourant TOM HOUSENICK 1. Cubs 2. Cards 3. Brewers 4. Reds 5. Pirates Morning Call (Allentown) @TomHousenick JON MEOLI 1. Cubs 2. Brewers 3. Cards 4. Reds 5. Pirates Baltimore Sun @JonMeoli ALEX PUTTERMAN 1. Cubs 2. Brewers 3. Cards 4. Reds 5. Pirates Hartford Courant @AlexPutterman PETER SCHMUCK 1. Cubs 2. Cards 3. Brewers 4. Reds 5. Pirates Baltimore Sun @SchmuckStop DEESHA THOSAR 1. Brewers 2. Cards 3. Cubs 4. Reds 5. Pirates New York Daily News @DeeshaThosar

NL East Prediction for how teams will finish in the division Team predicted to make Wild Card MARK GONZALES 1. Nationals 2. Braves 3. Phillies 4. Mets 5. Marlins Chicago Tribune @MDGonzales TEDDY GREENSTEIN 1. Phillies 2. Nationals 3. Braves 4. Mets 5. Marlins Chicago Tribune @TeddyGreenstein PAUL SULLIVAN 1. Phillies 2. Nationals 3. Braves 4. Mets 5. Marlins Chicago Tribune @PWSullivan KRISTIE ACKERT 1. Braves 2. Nationals 3. Phillies 4. Mets 5. Marlins New York Daily News @Ackert_Kristie DON AMORE 1. Phillies 2. Nationals 3. Braves 4. Mets 5. Marlins Hartford Courant @AmoreCourant TOM HOUSENICK 1. Braves 2. Phillies 3. Nationals 4. Mets 5. Marlins Morning Call (Allentown) @TomHousenick JON MEOLI 1. Nationals 2. Phillies 3. Braves 4. Mets 5. Marlins Baltimore Sun @JonMeoli ALEX PUTTERMAN 1. Nationals 2. Phillies 3. Braves 4. Mets 5. Marlins Hartford Courant @AlexPutterman PETER SCHMUCK 1. Phillies 2. Nationals 3. Braves 4. Mets 5. Marlins Baltimore Sun @SchmuckStop DEESHA THOSAR 1. Phillies 2. Braves 3. Mets 4. Nationals 5. Marlins New York Daily News @DeeshaThosar

NL West Prediction for how teams will finish in the division Team predicted to make Wild Card MARK GONZALES 1. Dodgers 2. Rockies 3. Padres 4. D-backs 5. Giants Chicago Tribune @MDGonzales TEDDY GREENSTEIN 1. Dodgers 2. Rockies 3. Padres 4. D-backs 5. Giants Chicago Tribune @TeddyGreenstein PAUL SULLIVAN 1. Rockies 2. Dodgers 3. Giants 4. Padres 5. D-backs Chicago Tribune @PWSullivan KRISTIE ACKERT 1. Dodgers 2. Rockies 3. D-backs 4. Padres 5. Giants New York Daily News @Ackert_Kristie DON AMORE 1. Dodgers 2. Rockies 3. Padres 4. Giants 5. D-backs Hartford Courant @AmoreCourant TOM HOUSENICK 1. Dodgers 2. Rockies 3. Giants 4. Padres 5. D-backs Morning Call (Allentown) @TomHousenick JON MEOLI 1. Dodgers 2. Rockies 3. Padres 4. D-backs 5. Giants Baltimore Sun @JonMeoli ALEX PUTTERMAN 1. Dodgers 2. Rockies 3. Padres 4. Giants 5. D-backs Hartford Courant @AlexPutterman PETER SCHMUCK 1. Dodgers 2. Rockies 3. Padres 4. D-backs 5. Giants Baltimore Sun @SchmuckStop DEESHA THOSAR 1. Dodgers 2. Padres 3. Rockies 4. D-backs 5. Giants New York Daily News @DeeshaThosar

AL Central Prediction for how teams will finish in the division Team predicted to make Wild Card MARK GONZALES 1. Indians 2. Twins 3. W. Sox 4. Royals 5. Tigers Chicago Tribune @MDGonzales TEDDY GREENSTEIN 1. Indians 2. Twins 3. W. Sox 4. Tigers 5. Royals Chicago Tribune @TeddyGreenstein PAUL SULLIVAN 1. Indians 2. Tigers 3. Twins 4. W. Sox 5. Royals Chicago Tribune @PWSullivan KRISTIE ACKERT 1. Indians 2. Twins 3. W. Sox 4. Royals 5. Tigers New York Daily News @Ackert_Kristie DON AMORE 1. Indians 2. Twins 3. W. Sox 4. Tigers 5. Royals Hartford Courant @AmoreCourant TOM HOUSENICK 1. Indians 2. W. Sox 3. Twins 4. Royals 5. Tigers Morning Call (Allentown) @TomHousenick JON MEOLI 1. Twins 2. Indians 3. W. Sox 4. Tigers 5. Royals Baltimore Sun @JonMeoli ALEX PUTTERMAN 1. Indians 2. Twins 3. W. Sox 4. Royals 5. Tigers Hartford Courant @AlexPutterman PETER SCHMUCK 1. Indians 2. Twins 3. W. Sox 4. Tigers 5. Royals Baltimore Sun @SchmuckStop DEESHA THOSAR 1. Twins 2. Indians 3. W. Sox 4. Tigers 5. Royals New York Daily News @DeeshaThosar

AL East Prediction for how teams will finish in the division Team predicted to make Wild Card MARK GONZALES 1. Yankees 2. Red Sox 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles Chicago Tribune @MDGonzales TEDDY GREENSTEIN 1. Yankees 2. Red Sox 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles Chicago Tribune @TeddyGreenstein PAUL SULLIVAN 1. Red Sox 2. Yankees 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles Chicago Tribune @PWSullivan KRISTIE ACKERT 1. Yankees 2. Red Sox 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles New York Daily News @Ackert_Kristie DON AMORE 1. Yankees 2. Red Sox 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles Hartford Courant @AmoreCourant TOM HOUSENICK 1. Yankees 2. Red Sox 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles Morning Call (Allentown) @TomHousenick JON MEOLI 1. Red Sox 2. Yankees 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles Baltimore Sun @JonMeoli ALEX PUTTERMAN 1. Red Sox 2. Yankees 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles Hartford Courant @AlexPutterman PETER SCHMUCK 1. Yankees 2. Red Sox 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles Baltimore Sun @SchmuckStop DEESHA THOSAR 1. Yankees 2. Red Sox 3. Rays 4. Blue Jays 5. Orioles New York Daily News @DeeshaThosar

AL West Prediction for how teams will finish in the division Team predicted to make Wild Card MARK GONZALES 1. Astros 2. Angels 3. A's 4. Mariners 5. Rangers Chicago Tribune @MDGonzales TEDDY GREENSTEIN 1. Astros 2. Angels 3. Mariners 4. A's 5. Rangers Chicago Tribune @TeddyGreenstein PAUL SULLIVAN 1. Astros 2. Mariners 3. A's 4. Angels 5. Rangers Chicago Tribune @PWSullivan KRISTIE ACKERT 1. Astros 2. A's 3. Angels 4. Mariners 5. Rangers New York Daily News @Ackert_Kristie DON AMORE 1. Astros 2. Angels 3. A's 4. Rangers 5. Mariners Hartford Courant @AmoreCourant TOM HOUSENICK 1. Astros 2. A's 3. Angels 4. Rangers 5. Mariners Morning Call (Allentown) @TomHousenick JON MEOLI 1. Astros 2. Angels 3. A's 4. Mariners 5. Rangers Baltimore Sun @JonMeoli ALEX PUTTERMAN 1. Astros 2. Angels 3. A's 4. Mariners 5. Rangers Hartford Courant @AlexPutterman PETER SCHMUCK 1. Astros 2. A's 3. Angels 4. Rangers 5. Mariners Baltimore Sun @SchmuckStop DEESHA THOSAR 1. Astros 2. A's 3. Mariners 4. Rangers 5. Angels New York Daily News @DeeshaThosar

