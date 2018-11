High School athletes siging National Letters of Intent

Wednesday began the early period for high school athletes to sign National Letters of Intent to accept athletic scholarships from Division I and Division II college programs. This period includes also sports except football, which has a later signing date.

Following is a list of local student-athletes who signed or plan to sign during the early period, which lasts until next Wednesday:

Baseball

Justin Caesar, Archbishop Spalding, UMBC

Parker Landwehr, Calvert Hall, Boston College

Justin Looney, Mount Saint Joseph, Longwood

Zach Powers, Archbishop Spalding, Navy

Tyler Russo, Glenelg Country, Towson

Jose Torres, Calvert Hall, North Carolina State

Matthew Wyatt, Loyola Blakefield, Virginia

Boys basketball

James Bishop, Mount Saint Joseph, Louisianna State

Logan Curtis, Calvert Hall, East Coast Carolina

Seth Fillers, Mount Saint Joseph, Virgnia Military Institute

Gerard Mungo, Patterson, Millersville

Chase Paar, Glenelg Country, George Washington

Cameron Spencer, Boys’ Latin, Loyola Maryland

Girls basketball

Jessica Booth, McDonogh, Lafayette

AJ Davis, NcDonogh, Drexel

Jazmine Davis, City, Chowan

Ryann Evans, Archbishop Spalding, East Carolina

Maria Ferariu, Roland Park, Drexel

Aysia Ferguson, Catonsville, Barton College

Ja’Niah Henson, Roland Park, Morgan State

Aleah Nelson, McDonogh, Cincinnati

Imani Reid, Hammond, Bethune Cookman

Teylah Saunders, Pikesville, Elon

Lyric Swann, Long Reach, UMBC

Jordan Wakefield, John Carroll, George Mason

Brelynn Young, Archbishop Spalding, Chowan

Boys cross country/track

Camden Gilmore, Loyola Blakefield, Georgetown

Amondo Lemmon, Calvert Hall, Lehigh

Girls cross country/track

Jada Seaman, McDonogh, Virginia

Alison Betler, Centennial, Towson

Olivia Abe, Broadneck (Wofford)

Field hockey

Sydney Beck, Patterson Mill, Temple

Rachel Borzymowski, Notre Dame Prep, Boston U.

Leighton Eber, St. Paul’s, Queens University

Emily Eckels, Broadneck, New Hampshire

Nathalie Friedman, Notre Dame Prep, Wake Forest

Sophia Hartman, Broadneck, Lehigh

Leigh James, Garrison Forest, St. Joseph’s

Emma Jeffries, Arundel, Salisbury

Kelsey Jones, St. Paul’s, La Salle

Katie Keane, Arundel, Fairfield

Tess Keppel, Maryvale Prep, Richmond

Julia Kraft, Notre Dame Prep, American

Margot Lawn, Archbishop Spalding, Louisville

Tillman Mackenzie, Notre Dame Prep, Towson

Megan Munley, Broadneck, Maryland

Emma Nesbitt, Garrison Forest, Temple

Cece Slaughter, Bryn Mawr, Lehigh

Katelyn Whittle, McDonogh, Ohio University

Golf

Lou Baker, St. Paul’s, Richmond

Trent Geritz , Loyola Blakefield, Loyola Maryland

Liam Powderly, McDonogh, Virginia

Boys lacrosse

Griffen Ackley, Calvert Hall, LeMoyne

Hank Bethel,Gilman, Bucknell

Alex Breschi, Loyola Blakefield, North Carolina

Jed Brummett, Gilman, Colorado Mesa

Thomas Bullen, Chesapeake-AA, UMBC

Parker Byrd, Calvert Hall, North Carolina

Wesley Chairs, Mount Saint Joseph, Mercer

Dekhari Clark, St. Paul’s, Hampton

Christian Etchison, Westminster, Mount St. Mary’s

Harrison Ewing, Calvert Hall, Delaware

William Godine, Gilman, Georgetown

Keegan Houser, Broadneck, Navy

Evan Long, McDonogh, Towson

Colin Kelley, Marriotts Ridge, Mercer

Noah Klein, Gilman, Boston University

Xander Martin, Gilman, Yale

Quentin McComas , Loyola Blakefield, High Point

Ryan McDaniel, D, Archbishop Spalding, Marist

Tristan McKneely, Glenelg Country, Florida Institute of Technology

Andrew Milani, St. Paul’s, Towson

Connor Mitchell, Calvert Hall, Ohio State

Grant Mitchell, Calvert Hall, Ohio State

Garrett Nilsen, St. Mary’s, Ohio State

Logan Paff, Gilman, Brown

Colin Phipps, Southern, UMBC

Andrew Preston, North Harford, Mount St. Mary’s

Jack Sawyer, Calvert Hall, Maryland

Will Sherwood, Archbishop Spalding,Loyola Maryland

Jack Snyder, Calvert Hall, Ohio State

Peter Spiropoulos, St. Paul’s, Boston University

Max Stukenberg, St. Paul’s, Wagner

Chance Urban, Patterson Mill, Mount Olive

Calder VandenHeuvel, Glenelg Country, Loyola

Chad Vasquenza, St. Paul’s, Bryant

Mason Woodward, St. Paul’s, Marquette

Burke Webb, Archbishop Spalding (Monmouth)

Jake Wright, Loyola Blakefield, Mount St. Mary’s

Girls lacrosse

Shaylan Ahearn, Glenelg Country, Maryland

Sophia Antonopoulos, Maryvale Prep, Maryland

Brooke Barger, Notre Dame Prep, Penn State

Alli Bateman, Glenelg Country, Oregon

Tori Bates, Archbishop Spalding, Florida

Nellie Blaze, McDonogh, Vanderbilt

Claire Bockstie, , Maryvale Prep, UMBC

Charlotte Boote, Notre Dame Prep, Denver

Beth Bruck, Patteron Mill, Coastal Carolina

Amber Bustard, Roland Park, Loyola Maryland

Georgia Ceanfaglione, John Carroll, Florida

Ellie Curry, Notre Dame Prep, Syracuse

Julia Dorsey, McDonogh, North Carolina

Avery Dyer, Glenelg Country, San Diego State

Shannon Feeley, Hereford, Monmouth

Casey Feinstein, Roland Park, Navy

Addie Fischer, Notre Dame Prep, Villanova

Hannah Folau, McDonogh, Georgetown

Hudson Gentile, Notre Dame Prep, Jacksonville

Brooke Gottlieb, Garrison Forest, Coastal Carolina

Ellie Greger, Archbishop Spalding, Palm Beach Atlantic

Mary Griffin, Roland Park, Virginia Tech

Jamie Giffuni, Towson, Towson

Paige Gunning, Archbishop Spalding, Vanderbilt

Lila Huddles, McDonogh, Vanderbilt

Annie Hutter, Towson, Queens University of Charlotte

Dani Jacobstein, McDonogh, Stanford

Steph Joyce, Hereford, Queens University of Charlotte