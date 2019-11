76 of 77 precincts - 99 percent







x-Thomas Norment, GOP (i) 50,088 - 62 percent



Herbert Jones, Dem 31,001 - 38 percent















89 of 90 precincts - 99 percent







x-Ryan McDougle, GOP (i) 45,627 - 63 percent



Stanton Scott, Dem 26,612 - 37 percent















52 of 52 precincts - 100 percent







x-Lionell Spruill, Dem (i) 30,289 - 79 percent



Jeff Staples, Ind 8,057 - 21 percent















55 of 55 precincts - 100 percent







x-Lynwood Lewis, Dem (i) 25,361 - 60 percent



Elizabeth Lankford, GOP 17,187 - 40 percent















49 of 49 precincts - 100 percent







x-Jen Kiggans, GOP 29,587 - 50 percent



Cheryl Turpin, Dem 29,073 - 50 percent















44 of 44 precincts - 100 percent







x-William DeSteph, GOP (i) 28,622 - 52 percent



Missy Smasal, Dem 26,228 - 48 percent















75 of 75 precincts - 100 percent







x-Jennifer McClellan, Dem (i) 49,269 - 81 percent



Mark Lewis, Lib 11,696 - 19 percent















70 of 70 precincts - 100 percent







x-Ghazala Hashmi, Dem 43,806 - 54 percent



Glen Sturtevant, GOP (i) 36,811 - 46 percent















60 of 60 precincts - 100 percent







x-Amanda Chase, GOP (i) 44,646 - 55 percent



Amanda Pohl, Dem 36,275 - 45 percent















62 of 62 precincts - 100 percent







Siobhan Dunnavant, GOP (i) 39,902 - 51 percent



Debra Rodman, Dem 38,384 - 49 percent















68 of 68 precincts - 100 percent







x-John Bell, Dem 43,733 - 55 percent



Geary Higgins, GOP 36,359 - 45 percent















77 of 77 precincts - 100 percent







x-John Cosgrove, GOP (i) 36,226 - 60 percent



Rebecca Raveson, Dem 23,890 - 40 percent















132 of 132 precincts - 100 percent







x-Frank Ruff, GOP (i) 38,729 - 68 percent



Virginia Smith, Dem 17,838 - 32 percent















57 of 57 precincts - 100 percent







x-Joseph Morrissey, Dem 29,389 - 65 percent



Waylin Ross, Ind 15,719 - 35 percent















73 of 73 precincts - 100 percent







x-Bryce Reeves , GOP (i) 34,478 - 52 percent



Amy Laufer, Dem 32,151 - 48 percent















94 of 94 precincts - 100 percent







x-David Suetterlein, GOP (i) 41,257 - 71 percent



Flourette Ketner, Dem 16,649 - 29 percent















118 of 118 precincts - 100 percent







x-William Stanley, GOP (i) 32,523 - 71 percent



Sherman Witcher, Ind 13,388 - 29 percent















59 of 59 precincts - 100 percent







x-John Edwards, Dem (i) 26,570 - 66 percent



Steven Nelson, Ind 13,662 - 34 percent















87 of 87 precincts - 100 percent







x-Mark Peake, GOP (i) 37,612 - 63 percent



Dakota Claytor, Dem 22,246 - 37 percent















79 of 79 precincts - 100 percent







x-Emmett Hanger, GOP (i) 46,871 - 72 percent



Annette Hyde, Dem 18,670 - 28 percent















101 of 101 precincts - 100 percent







x-Creigh Deeds, Dem (i) 44,717 - 68 percent



Elliott Harding, Ind 21,315 - 32 percent















65 of 65 precincts - 100 percent







x-Mark Obenshain, GOP (i) 36,986 - 65 percent



April Moore, Dem 19,937 - 35 percent















70 of 70 precincts - 100 percent







x-Jill Vogel, GOP (i) 43,419 - 64 percent



Ronnie Ross, Dem 24,122 - 36 percent















61 of 61 precincts - 100 percent







x-Richard Stuart, GOP (i) 39,469 - 58 percent



Qasim Rashid, Dem 28,932 - 42 percent















52 of 52 precincts - 100 percent







x-Janet Howell, Dem (i) 48,677 - 74 percent



Arthur Purves, GOP 17,362 - 26 percent















55 of 55 precincts - 100 percent







x-Jennifer Boysko, Dem (i) 34,492 - 65 percent



Suzanne Fox, GOP 18,602 - 35 percent















106 of 106 precincts - 100 percent







x-Benton Chafin, GOP (i) 30,198 - 64 percent



George McCall, Ind 16,815 - 36 percent















49 of 49 precincts - 100 percent







x-George Barker, Dem (i) 40,294 - 66 percent



S.W. Hillenburg, GOP 20,843 - 34 percent















101 of 101 precincts - 100 percent







x-Todd Pillion, GOP 40,172 - 77 percent



Kenneth Heath, Ind 12,265 - 23 percent







AP Elections 11-06-2019 11:39



Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.