A snapshot of major stock and commodities market indicators Tuesday:







1,658 advances, 1,017 declines



Most Active: Tallgrass Energy LP 22.14 +3.85



Comp Sales: 3,644,963,238



Arca Comp Sales: 1,049,140,778







1,666 advances, 1,314 declines



Most Active: Adv Micro Dev 42.77 +0.42



Nasdaq Sales: 2,303,609,119







DJ Industrials: 28,267.16 +31.27



S&P 500: 3192.52 +1.07



NYSE Comp: 13,795.35 +0.20



Nasdaq Comp: 8823.36 +9.13



Grains



Wheat: Mar. 5.5625 +.0650



Corn: Mar. 3.90 +.02



Soybeans: Jan. 9.2875 +.0675







Gold: Dec. 1474.60 —0.40



Silver: Dec. 16.978 —.041



Platinum: Jan. 929.80 —1.50



Copper: Dec. 2.8195 —.0010



Crude Oil: Jan. 60.94 +0.73



Heating Oil: Jan. 2.0334 +.0289



Gasoline: Jan. 1.6857 +.0230



Nat Gas: Jan. 2.319 —.022



