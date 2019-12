El ambicioso plan de Tommy Fisher por obtener un contrato de construcción para el muro en la frontera con México incluyó lo que podría ser el equivalente a presentar su propuesta directamente a Donald Trump: hacerlo a través de Fox News , el canal televisivo favorito del presidente.



Y pudo haberle funcionado.



La compañía de Fisher con sede en Dakota del Norte obtuvo esta semana un contrato por 400 millones de dólares para la construcción de 50 kilómetros (31 millas) de muro en Arizona después de salir al aire varias veces en Fox, jactándose reiteradamente al estilo Trump de que él podía construir el muro más rápido, mejor y más barato que cualquier otra persona. Aparentemente no importó que la empresa de Fisher tuviera poca experiencia en este tipo de obras, antecedentes irregulares en el respeto al medio ambiente y una propuesta anterior rechazada.



"Ojalá el presidente vea esto", dijo Fisher en abril durante un programa matutino en Fox News, una de una serie de presentaciones en el canal que también incluyó una con Maria Bartiromo y Laura Ingraham . "Él es alguien que dice que puede hacer a un lado la burocracia, y esta es una emergencia y es algo que necesita hacerse".



Dos funcionarios del gobierno con conocimiento del tema dijeron a The Associated Press a principios de este año que Trump promovió agresivamente la propuesta de la compañía de Fisher ante los directores del Departamento de Seguridad Nacional y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, encargados de los contratos del muro. La interferencia del presidente en las licitaciones federales causó preocupación entre algunos de los supervisores del proceso, pero, de acuerdo a los funcionarios, Trump insistió en que Fisher podía construir el muro más rápido y a menor precio que otros aspirantes.



Durante su propia presentación en el programa de Sean Hannity de Fox en abril pasado, Trump confirmó que analizaba minuciosamente a la compañía de Fisher después de que el senador republicano Kevin Cramer se la recomendó.



Cramer, quien recibió un donativo de campaña de 10.000 dólares por parte de Fisher y lo invitó al discurso del Estado de la Unión de Trump el año pasado, dijo que las apariciones frecuentes de Fisher en la radio y televisión conservadoras "sin duda lo ayudaron con el presidente".



"¿Saben quién más ve Fox News?" declaró Cramer al The Washington Post a principios de año.



La incursión previa de Fisher en el mundo de Trump ocurrió cuando se ofreció a construir un kilómetro (media milla) de muro cerca del río Bravo en Sunland Park, Nuevo México, para una operación privada promovida, en parte, por el exasesor de Trump Steve Bannon. Ese proyecto se encuentra actualmente suspendido debido a las preocupaciones de que la obra pueda agravar las inundaciones.



El martes, el presidente de Fisher Industries restó importancia a cualquier papel que su personalidad y su cabildeo a políticos hayan tenido en la obtención de la licitación.



"No creo que esté abogando por mí", dijo Fisher, refiriéndose a Trump. "Creo que está abogando por alguien que pueda hacer el trabajo y construir el muro con la mayor calidad y velocidad posible".



Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.