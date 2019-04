Howard County varsity roundup, April 26

Here’s a roundup of the varsity action around Howard County on Thursday, April 25,

2019:

Here’s a roundup of the varsity action around Howard County on Friday, April 26, 2019:

GIRLS LACROSSE:

Howard (3-2, 4-5) — 17, Atholton (3-4, 4-6) — 3

Goals: Ho — Kelly Schluederberg 5, Skye Swann 3, Jenna Peed 2, Sam Brothers 2, Ellie Wiechert 2, Kelsey Crane 1, Madison Hare 1, Leah Spalding 1; A — Ella Farris 1, Olivia Chory 1, Molly Flynn 1.

Assists: Ho — Spalding 2, Wiechert 1, Schluederberg 1, Shea O’Connor 1.

Saves: Ho — Murphy 6; A — Kyleigh Eaton 5, Devin Bautz 7.

Wilde Lake (2-3, 5-5) — 12, Oakland Mills (0-4, 4-6) — 8

Goals: WL — Lia Carlesi 5, Josie Pittman 3, Kayla Hunter 1, Gia Johnson 1, Sandra Stachel 1, Safaa Sattar 1; OM — Kerry Browne 3, Hannah Smelkinson 2, Cori Lawson 1, Liz Negrea 1, Peyton Gomes 1.

Assists: WL — Carlesi 2, Johnson 2, Stachel 1, Sara Moody 1.

Saves: WL — Anna Boyer 11; OM — Alex Sellman 7.

Half: 8-3 WL.

BOYS LACROSSE:

Centennial — 6, Mt. Hebron — 5 OT

Goals: C — Peter Krawczyk 2, Andrew Kauffman 2, Ty Sams 2; MH — Mateo Brown 3, Garrett Snyder 2.

Assists: C — Connor Carpenter 1; MH — Mateo Brown 1, Gavin Fleck 1, Danny Herlihy 1, Bryce Kampert 1.

Saves: C — Andrew Kauffman 13; MH — Cody Stockenberg 9.

Half: 3-2 C.

Wilde Lake (3-1, 6-5) — 10, Oakland Mills — 9 (OT)

Jonathan Fontana scored the game-winning goal in overtime to give the Wildecats the victory in overtime.

Goals: WL — Jonathan Fontana 4, Jackson Pittman 2, Justin Dougherty 2, Michael Stralka 1, Eric Knoernschild 1; OM — Joe Thompson 4, Alex Lee 3, Jonald Semprit 1, Dallas Briggs 1.

Assists: WL — Pittman 2, Dougherty 2, Fontana 1, Stralka 1, Knoernschild 1; OM — Semprit 2, Kai Castle 1, Alex Lee 1, Chase Williams 1.

Saves: WL — Nathan Cho 15; OM — Ahsan Kersey 11.

Half: 6-4 WL.

Howard — 9, Atholton — 7

Goals: A — Justin Ahmuty 2, Nolan Krasnick 2, Alex Hudgins 2, Brian Tarantino 1.

Assists: A — Ahmuty 2, Jay Desmarais 1.

Saves: A — Ben Dotson 9.

Half: 9-5 Ho.

Long Reach — 8, Patuxent — 6

Don’t see scores from your favorite team? Send results and any game information to reporter Tim Schwartz at timschwartz@baltsun.com or Brent Kennedy at bkennedy@baltsun.com.