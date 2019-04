Howard County varsity roundup, April 18

Here’s a roundup of the varsity action around Howard County on Thursday, April 18, 2019:

BOYS LACROSSE:

Howard (7-3 overall) — 11, Huntingtown — 5

Goals: Ho — Will Drnach 4, Henry Frazier IV 2, Jeff Bruner 1, Nathan Boone 1, Colin Chikhale 1, Aiden Larsen 1, Braden Zehring 1

Assists: Ho — Colin Hunter 1, Drnach 1

Saves: Ho — Matt Hubbard 10

Howard — 11, South Carroll — 4

Goals: Ho — Henry Frazier IV 3, Jeff Bruner 2, Colin Sutch 2, Colin Hunter 2, Braden Zehring 1, Marc Gildersleeve 1

Assists: Ho — Bruner 2, Sutch 1, Nathan Boone 1, Will Drnach 1

Saves: Ho — Matt Hubbard 12

Marriotts Ridge (9-1) — 14, La Plata — 1

Goals: MR — Jack Ault 3, Charlie Reynolds 2, Andrew Luciano 2, Jake Levey 2, Tommy Ruddo 1, John Miller 1, Jack Slack 1, Jack Bacon 1, Brendan Glover 1

Assists: MR — John Miller 3, Ault 1, Ruddo 1, Reynolds 1, Luciano 1, Slack 1, Andrew Page 1, Bacon 1

Saves: MR — Colin Kelley 2, Matt Cimerola 5, Mitch Evans 4

Halftime: 12-1, Marriotts Ridge

Marriotts Ridge — 11, Middletown — 3

Goals: MR — Tommy Ruddo 4, Charlie Reynolds 2, Jake Levey 2, Jack Ault 1, Ben Ward 1, Avery Gloyd 1

Assists: MR — Ruddo 1, Reynolds 1, Levey 1, Jack Slack 1

Saves: MR — Colin Kelley 8, Mitch Evans 2

Halftime: 6-2, Marriotts Ridge

Loch Raven — 10, Oakland Mills (4-5) — 9

Goals: OM — Joe Thompson 4, Kai Castle 2, Alex Lee 1, Jonald Semprit 1, Chase Williams 1

Assists: OM — Castle 2, Semprit 2, Thompson 1, Williams 1

Saves: OM — Ashan Kersey 14

Halftime: 5-4, Oakland Mills

Dulaney — 9, Centennial (7-3) — 5

Goals: C — Peter Krawczyk 3, Connor Carpenter 2

Assists: C — Krawczyk 1

Saves: C — Alex Kauffman 11

Halftime: 4-2, Dulaney

Liberty — 5, Centennial — 4 (OT)

Goals: C — Andrew Kauffman 2, Peter Krawczyk 1, Jake Ritter 1

Assists: C — Krawczyk 2

Saves: C — Alex Kauffman 7

Halftime: 3-2, Centennial

BASEBALL:

Sherwood — 13, River Hill (7-5) — 7

Liberty — 14, Glenelg (2-8) — 13

GIRLS LACROSSE:

Notre Dame Prep — 15, Marriotts Ridge (7-2) — 9

