Estaban deteniendo a la gente sin razón': los agentes de ICE se despliegan para 'la aplicación criminal' en Columbia

Los agentes federales de inmigración alarmaron a la población inmigrante, a los defensores de la comunidad y a los principales políticos en el condado de Howard después de alertar a la policía local el miércoles de que llevarían a cabo "cumplimiento criminal" en Columbia.

La advertencia, en un momento de mayor tensión en todo Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump se ha comprometido a aumentar las deportaciones, fue seguida por avistamientos de agentes estadounidenses de inmigración y control de aduanas que hacen arrestos en Long Reach, que tiene una gran La población hispana, según los miembros de la comunidad, que asolan aún más los temores.

Lea esta historia en inglés »

"Fue una locura esta mañana", dijo Jimmy Johnson, un residente del condado que dijo que observaba a hombres con camisas negras de ICE en el estacionamiento del Long Reach Village Center. "Estaban deteniendo a la gente sin razón."

La naturaleza exacta de las acciones del ICE no estaba clara, en parte porque la agencia se negó a confirmar los detalles de sus operaciones en Columbia sin nombres y fechas de nacimiento de personas que podrían haber sido arrestadas.

Para el miércoles por la tarde, el ejecutivo del condado Calvin Ball había emitido una declaración diciendo que la actividad era una "operación estándar de aplicación criminal, no una redada o barrido", y subrayando que la policía del condado de Howard "no estaba involucrada en la operación de ninguna manera" y " no ayudará a ICE en la aplicación de violaciones civiles de la ley federal de inmigración."

"Aunque quiero poner fin a cualquier desinformación, también quiero asegurar a todos los residentes que el Condado de Howard se opone a la criminalización de los indocumentados y nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de todos en nuestra comunidad", dijo Ball

La policía del condado confirmó que habían sido notificados por EL ICE el miércoles por la mañana que la agencia se desplegaría en Columbia.

"Esta fue una llamada de cortesía para informar a nuestro personal de que puede haber alguna actividad", dijo Sherry Llewellyn, una portavoz de la policía. "Ice no solicitó asistencia al HCPD, ni ofrecimos. La policía del condado de Howard no está involucrada en la operación de ninguna manera".

Al igual que Ball, Llewellyn describió la naturaleza de la actividad de ICE en Columbia como "aplicación criminal".

El presidente Trump, que ha arremetado contra lo que él ve como una inmigración descontrolada y apoya a ICE vocalmente, anunció en un Tweet la semana pasada que la agencia estaría arrestando y deporteniendo "millones" de inmigrantes que han entrado ilegalmente en el país.

Después de que se filtraran los detalles de que las redadas estaban planeadas para el domingo, Trump anunció el sábado que cualquier acción sería pospuesta mientras los miembros del Congreso desarrollaran un plan de inmigración. En un tuit ese día, dijo: "La gente que Ice aprehende ya ha sido ordenada para ser deportada. Esto significa que han huido de la ley y han huido de los tribunales. Se supone que son personas que deben volver a su país de origen. Rompieron la ley al entrar en el país, y ahora quedándose"

Robert Andelman, quien es dueño de Nightmare Graphics en Columbia, dijo que fue informado por los empleados el miércoles por la mañana que una redada de ICE tuvo lugar en Long Reach y los agentes tomaron un pariente de un empleado.

"Todos mis empleados llegaron en diferentes momentos como de costumbre", dijo. "Me informaron que las redadas estaban sucediendo en Columbia, Long Reach específicamente, y uno de los sobrinos de mi empleado fue llevado".

Johnson, que vive en Long Reach, dijo que había pasado por la gasolinera Exxon de Tamar Drive para tomar su café de la mañana antes del trabajo cuando vio varios coches en el estacionamiento del Long Reach Village Center. El hombre de 69 años, que trabaja en albañilería, dijo que la gasolinera es frecuentada por trabajadores de la construcción y trabajadores latinos que les gusta que se detengan a tomar café antes de salir a sus conciertos diarios.

El miércoles, dijo que vio lo que parecían ser agentes del ICE, en autos sin marcar y usando camisetas de ICE, deteniendo a la gente. Dijo que los vio pedir a la gente en una camioneta por sus identificaciones, y que dos personas en el camión fueron desidéradas mientras otros en el camión eran arrestados. Johnson dijo que vio a unos ocho o nueve hombres ser arrestados.

Otro hombre llamado Alex, que se negó a dar su apellido porque él mismo es indocumentado, dijo que estaba bombeando gasolina en la estación de Exxon alrededor de las 5:45 a.m. cuando vio agentes de inmigración en camionetas Toyota detienen a dos trabajadores que estaban en lo que parecía ser un camión de pintura.

"Vi que los sacaron... pidió sus documentos, y luego los puso en sus furgonetas," dijo. "Entonces se fueron rápidamente."

Elizabeth Alex, directora organizadora de la organización de derechos de los inmigrantes CASA, dijo que tales tácticas están "realmente diseñadas para avivar el miedo en las comunidades de inmigrantes", y a menudo violan los derechos de las personas.

"La mayoría de las veces cuando el ICE está saliendo y tocando puertas, no tienen una orden para la gente, no tienen un poco de información sobre la gente, sólo están pescando", dijo.

Baltimore fue una de las 10 ciudades programadas para un aumento en las incursiones de ICE antes de que el presidente optara en su lugar por dar a los demócratas dos semanas para negociar una política de inmigración integral.

CASA ha estado celebrando seminarios de "Conoce tus derechos" en la región de Baltimore en los últimos días en parte debido a eso, diciéndole a la gente que tienen el derecho de permanecer en silencio y el derecho a un abogado.