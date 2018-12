Karl Merton Ferron / The Baltimore Sun

Baltimore, MD -- 12/29/2018 -- Culture Queen sings to the audience during the Kwanzaa cultural celebration at Reginald F. Lewis Museum of Maryland African American History & Culture. (Karl Merton Ferron / Baltimore Sun Staff) [ ] 830 E Pratt / 12rt 1842 E Joppa 38rt (DSC_2812.JPG)