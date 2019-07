Summer swimming season continues in Howard County

The third week of the summer swimming schedule continued this past weekend. Teams in the Columbia Neighborhood Swim League and the Central Maryland Swim League competed at pools across the county on Saturday, June 29.

The top results from the local meets are below:

COLUMBIA NEIGHBORHOOD SWIM LEAGUE

Thunder Hill, 354; Kings Contrivance, 274

Medley Relay

15-18M: 1. TH (Kohn, Cherry, M. Woods, Snyder), 2:02.28. 9-10M: 1. TH (Riley, Bickell, Schappelle, Messick), 1:31.34. 11-12M: 1. TH (Bickell, D. Schappelle, Starr, Martini), 2:22.17. 13-14M: 1. TH (Scopelliti, Titioura, Reid, Harvey), 2:12.48.

Individual Medley

15-18B: 1. Cherry, TH, 1:01.61; 2. E. Woods, TH; 3. N. Arocho-Nieves, KC. 15-18G: 1. Woods, TH, 1:10.57; 2. Hamro, KC; 3. Wenholz, TH. 9-10B: 1. Hall, KC, 1:32.24; 2. Bialeski, TH; 3. Cooper, TH. 9-10G: 1. Hawkes, KC, 1:43.27; 2. Owens, TH; 3. Thober, KC. 11-12B: 1. D. Schappelle, TH, 1:17.13; 2. Keller, TH; 3. Roberts, KC. 11-12G: 1. Ko. Sanders, TH, 1:13.18; 2. Rothrock, TH; 3. Young, KC. 13-14B: 1. Hall, KC, 1:08.76; 2. Harvey, TH; 3. Fernandes, KC. 13-14G: 1. Titioura, TH, 1:07.41; 2. Fernandes, KC; 3. Cherry, TH.

Freestyle

15-18B: 1. Cherry, TH, 24.38; 2. Kohn, TH; 3. B. Arocho-Nieves, KC. 15-18G: 1. Snyder, TH, 28.53; 2. Cover, TH; 3. Howard, TH. 6-UB: 1. Hernandez, TH, 27.63; 2. Mueller, KC; 3. Helfrich, TH. 6-UG: 1. Hawkes, KC, 26.62; 2. Roman, TH; 3. Araya, KC. 7-8B: 1. Shepherd, KC, 17.59; 2. Karunwi, KC; 3. McGillivray-Stubbs, TH. 7-8G: 1. Shaw, TH, 19.31; 2. Perez, TH; 3. Stablein, KC. 9-10B: 1. Tustin, TH, 15.68; 2. Lee, KC; 3. Hall, KC. 9-10G: 1. Armor, TH, 16.15; 2. Housein, KC; 3. Chavez, TH. 11-12B: 1. Martini, TH, 32.45; 2. Spranza, TH; 3. Lamp, KC. 11-12G: 1. Rothrock, TH, 30.67; 2. Doyle, KC; 3. Karunwi, KC. 13-14B: 1. Hall, KC, 26.10; 2. Hughes, KC; 3. Reid, TH. 13-14G: 1. Farris, KC, 27.30; 2. Cherry, TH; 3. Skaggs, TH.

Backstroke

15-18B: 1. Kohn, TH, 30.42; 2. N. Arocho-Nieves, KC; 3. J. Woods, TH. 15-18G: 1. Tracy, KC, 34.45; 2. Cover, TH; 3. Harvey, TH. 6-UB: 1. Tom, KC, 35.40; 2. Hernandez, TH; 3. Helfrich, TH. 6-UG: 1. Hawkes, KC, 33.20; 2. Stein, TH; 3. Kostibas, TH. 7-8B: 1. Karunwi, KC, 21.81; 2. Mahoney, TH; 3. Sorenson, TH. 7-8G: 1. Hoover, TH, 25.93; 2. Stablein, KC; 3. Fuller, TH. 9-10B: 1. Stovenour, KC, 20.26; 2. Kostibas, TH; 3. Bickell, TH. 9-10G: 1. Martini, TH, 21.38; 2. Owens, TH; 3. Abernethy, KC. 11-12B: 1. Martini, TH, 40.98; 2. Spranza, TH; 3. Crump, TH. 11-12G: 1. Starr, TH, 32.07; 2. Ko. Sanders, TH; 3. Young, KC. 13-14B: 1. Harvey, TH, 36.06; 2. Burke, KC; 3. Phillips, KC. 13-14G: 1. Scopelliti, TH, 35.51; 2. Tiley, KC; 3. McDaniel, KC.

Breaststroke

15-18B: 1. Harris, KC, 32.76; 2. J. Woods, TH. 15-18G: 1. Snyder, TH, 36.04; 2. Wenholz, TH; 3. Stott, KC. 8-UB: 1. Shepherd, KC, 29.01; 2. McGillivray-Stubbs, TH; 3. Lamp, KC. 8-UG: 1. Titioura, TH, 23.69; 2. Shaw, TH; 3. Mansolillo, KC. 9-10B: 1. Tustin, TH, 23.79; 2. Bickell, TH; 3. Paul, KC. 9-10G: 1. Burke, KC, 24.88; 2. Thober, KC; 3. Ingram, TH. 11-12B: 1. D. Schappelle, TH, 39.15; 2. Aranda, KC; 3. Kim, TH. 11-12G: 1. Ka. Sanders, TH, 35.01; 2. Starr, TH; 3. Decker, KC. 13-14B: 1. Hughes, KC, 36.52; 2. Snyder, TH; 3. Ingram, TH. 13-14G: 1. Titioura, TH, 34.71; 2. Fernandes, KC; 3. Lamp, KC.

Butterfly

15-18B: 1. Harris, KC, 29.21; 2. E. Woods, TH; 3. B. Arocho-Nieves, KC. 15-18G: 1. Tracy, KC, 32.43; 2. Woods, TH; 3. Harvey, TH. 8-UB: 1. Hawkes, KC, 23.61; 2. Lamp, KC. 8-UG: 1. Titioura, TH, 21.34; 2. Stoner, KC; 3. Hoover, TH. 9-10B: 1. Bialeski, TH, 20.66; 2. Shepherd, KC; 3. Cooper, TH. 9-10G: 1. Hawkes, KC, 20.63; 2. Armor, TH; 3. Chavez, TH. 11-12B: 1. Keller, TH, 18.44; 2. Lamp, KC; 3. Roberts, KC. 11-12G: 1. Ka. Sanders, TH, 14.57; 2. Decker, KC; 3. Doyle, KC. 13-14B: 1. Reid, TH, 30.99; 2. Paul, KC; 3. Fernandes, KC. 13-14G: 1. Farris, KC, 29.69; 2. Scopelliti, TH; 3. Skaggs, TH.

Freestyle Relay

15-18M: 1. KC (N. Arocho-Nieves, Stott, Hamro, B. Arocho-Nieves), 1:54.23. 6-UM: 1. TH (Helfrich, H. Seung, Roman, Hernandez), 2:21.06. 7-8B: 1. KC (Shepherd, Karunwi, Lamp, Jackson), 1:18.62. 7-8G: 1. TH (Shaw, Owens, Perez, Titioura), 1:29.65. 9-10B: 1. TH (Bialeski, Cooper, Kostibas, Tustin), 1:13.38. 9-10G: 1. TH (Owens, Chavez, Martini, Armor), 1:20.30. 11-12B: 1. TH (Spranza, Crump, Bishop, Keller), 2:36.42. 11-12G: 1. TH (Ka. Sanders, McGillivray-Stubbs, Rothrock, Ko. Sanders), 2:03.64. 13-14M: 1. KC (Tiley, Farris, Fernandes, Hughes), 1:59.51.

Long Reach, 359; Dorsey Search, 207

Medley Relay

9-10M: 1. LR (Kochunov, Stewart, Heron, McGrail), 1:15.22. 11-12M: 1. LR (Schaaf, Madison, Heron, Madison), 2:15.47. 13-14M: 1. LR (Self, Jaledankl, Devins, LeVesque), 2:15.90.

Individual Medley

15-18B: 1. Eng, DS, 1:11.63; 2. Tootle, LR. 15-18G: 1. Hunn, LR, 1:07.55; 2. Nagle, LR; 3. Polon, DS. 9-10B: 1. Heron, DS, 1:13.89; 2. Kim, DS; 3. Park, DS. 9-10G: 1. Stewart, LR, 1:36.30; 2. Kochunov, LR. 11-12B: 1. Kim, DS, 1:10.76; 2. Madison, LR; 3. Schaaf, LR. 11-12G: 1. Madison, LR, 1:06.18; 2. Hutchins, LR; 3. Rizas, DS. 13-14G: 1. Self, LR, 1:07.24; 2. Devins, LR.

Freestyle