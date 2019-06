Summer swimming, diving heating up around Howard County

The second week of Columbia Neighborhood Swim League meets took place on June 22, while the Central Maryland Swim League kicked off its summer season the same day. The top results from the local meets are below:

COLUMBIA NEIGHBORHOOD SWIM LEAGUE

Dorsey Search, 336.5; Huntington, 261.5

Medley Relay

15-18M: 1. HU (May, Gretes, Walk, Briggs), 2:04.99. 9-10M: 1. DS (Atkinson, Park, Cavero, Agboli), 1:35.52. 11-12M: 1. HU (Achille, Waldron, D’Aguanno, Couch), 2:45.98. 13-14M: 1. HU (Cossa, Tura, Briggs, Mazzei-Williams), 2:17.87.

Individual Medley

15-18B: 1. Gretes, HU, 1:04.65; 2. Walls, HU; 3. Eng, DS. 15-18G: 1. Bickel, DS, 1:13.78; 2. Briggs, HU. 9-10B: 1. Kim, DS, 1:21.50; 2. Park; DS; Terry, HU. 9-10G: 1. Jimenez, HU, 1:25.15; 2. Balaji, HU; 3. Shrier, HU. 11-12B: 1. Burgoon, DS, 1:18.68; 2. Agboli, DS; 3. Achille, HU. 11-12G: 1. Spence, HU, 1:21.56; 2. Rizas, DS; 3. D’Aguanno, HU. 13-14B: 1. Briggs, DS, 1:04.29; 2. Abrams, DS; 3. Terry, HU. 13-14G: 1. Levine, DS, 1:14.06; 2.Lien, HU; 3. D’Aguanno, HU.

Freestyle

15-18B: 1. Moore, HU, 26.24; 2. Gretes, HU; 3. Cavey, DS. 15-18G: 1. Thorogood, DS, 29.16; 2.Terry, HU; 3. Wiedorfer, HU. 6-UB: 1. Chen, HU, 24:02; 2. Hedgecock, DS; 3. McMonagle, DS. 6-UG: 1. Zhao, DS, 27:95; 2. Yang, DS; 3. Landers, HU. 7-8B: 1. Glenn, HU, 17.70; 2. Jenkins, HU; 3. Shafer, DS. 7-8G: 1. Gretes, HU, 23.20; 2.Fenwick, HU; 3. Jeong, DS. 9-10B: 1. Glenn, HU, 16.81; 2. Palmore, DS; 3. Agboli, DS. 9-10G: 1.Prudhomme, HU, 17:07; 2. Davis, HU; 3. Glassman, HU. 11-12B: 1. Wang, DS, 28.91; 2. Terekhin, DS; 3. Agboli, DS. 11-12G: 1. Shoots, DS, 35:47; 2. Nguyen, HU; 3. Bencomo-Castillo, HU. 13-14B: 1. Abrams, DS, 29:47; 2. Mazzei-Williams, HU; 3. Bhattacharya, DS. 13-14G: 1. Reilly, HU, 32.54; 2. Watson, HU; 3. Boubsil, HU.

Backstroke

15-18B: 1. Walls, HU, 30.66; 2. Thompson, HU; 3.Pinelis, HU. 15-18G: 1. May, HU, 30.30; 2. Thorogood, DS; 3. Achille, HU. 6-UB: 1. Sun, HU, 33.35; 2. McMonagle, DS; 3. Hedgecock, DS. 6-UG: 1. Zhao, DS, 34.27; 2. Lyden, DS; 3.Yang, DS. 7-8B: 1. Park, HU, 33.67; 2. Shafer, DS; 3.Bayer, DS. 7-8G: 1. Yang-He, HU, 22.11; 2. Hedgecock, DS; 3. Pereira, HU. 9-10B: 1. Moore, HU, 21.77; 2. Ritchey, DS; 3. Agboli, DS. 9-10G: 1. Glassman, HU, 21.68; 2. Orimolade, HU; 3.Owen, HU. 11-12B: 1. Kim, DS, 32.30; 2. Wang, DS; 3. Johnson, DS. 11-12G: 1. Shoots, DS, 42.72; 2. Klubis, DS; 3.Couch, HU. 13-14B:1. Bhattacharya, DS, 40.26; 2. Magonlas, HU; Tackson, HU. 13-14G: 1. Reilly, HU, 39.50; 2. Cossa, HU; 3. Watson, HU.

Breaststroke

15-18B: 1. Fitzsimmons, DS, 32.66; 2. Gretes, HU; 3. Gretes, HU. 15-18G: 1. Bickel, DS, 39.39; 2. Briggs, HU; 3. Polon, DS. 8-UB: 1. Glenn, HU, 23.46; 2. Raney, DS; 3. Elleithy, DS. 8-UG: 1. Gretes, HU, 31.09; 2. Schmitt, DS; 3. Shrier, HU. 9-10B: 1. Kim, DS, 20.32; 2. Cavero, DS; 3. Noble, HU. 9-10G: 1. Jimenez, HU, 20.41; 2. Balaji, HU; 3. Jenkins, DS. 11-12B: 1. Kim, DS, 37.67; 2. Terekhin, DS; 3. Baravik, HU. 11-12G: 1. Rizas, DS, 44.31; 2. Couch, HU; 3. Jenkins, DS. 13-14B: 1. Hill, HU, 37.77; 2. Couch, HU; 3. Glenn, HU. 13-14G: 1. Levine, DS, 39.10 2. Lien, HU; 3. Tura, HU.

Butterfly

15-18B: 1. Fitzsimmons, DS, 27.44; 2. Moore, HU; 3. Wiedorfer, HU. 15-18G: 1. May, HU, 29.46; 2. Polon, DS; 3. Noyes, DS. 8-UB: 1. Jenkins, HU, 25.67; 2. Keller, HU; 3. Raney, DS. 8-UG: 1. Yang-He, HU, 21.53; 2. Schmitt, DS; 3. Fenwick, HU. 9-10B 1. Cavero, DS, 20.89; 2. Terry, HU; 3. Keller, HU. 9-10G: 1. Prudhomme, HU, 19.32; 2. Davis, HU; 3. Orimolade, HU. 11-12B: 1. Burgoon, DS, 16.61; 2. Achille, HU; 3. Robinson, HU. 11-12G: 1. Spence, HU, 16.48; 2. D’Aguanno, HU; 3. Kelly, DS. 13-14B: 1. Briggs, DS, 29.94; 2. Schmitt, DS; 3. Mazzei-Williams, HU. 13-14G: 1. Firth, HU, 32.47; 2. Palmore, DS; 3. Shrier, HU.

Freestyle Relay

15-18M: 1. HU (Wiedorfer, Terry, Achille, Moore), 2:00.59. 6-UM: 1. DS (Feng, Hedgecock, Yang, Zhao), 2:01.40. 7-8B: 1. HU (Glenn, Sharp, Rende, Jenkins), 1:46.32. 7-8G: 1. HU (Yang-He, Fenwick, Petry, Gretes), 1:34.93. 9-10B: 1. HU (Noble, Moore, Terry, Glenn), 1:14.58. 9-10G: 1. HU (Glassman, Prudhomme, Davis, Jimenez), 1:10.83. 11-12B: 1. DS (Terekhin, Burgoon, Agboli, Kim), 2;04.35. 11-12G: 1. DS (Shoots, Kelly, Jenkins, Anastasia), 2:27.19. 13-14M: 1. HU (Reilly, Hill, Glenn, Firth), 2:10.54.

Pheasant Ridge, 359; Harpers Choice, 216

Medley Relays

15-18M: 1. HC (Costa-Shell, Mantzaris, Baldinazzo, Reading), 2:04.55. 9-10M: 1. PH (Wang, Wang, Hao, Liu), 1:16.54. 11-12M: 1. PH (Jing, Zhang, Kim, Shu) 2:20.95. 13-14M: 1. PH (Marlow, Diaz, Liu, Thomas), 2:02.50.

Individual Medley

15-18B: 1. Britten, PH, 1:00.37; 2. Mantzaris, HC; 3. Chi, PH. 15-18G: 1. Farkas, PH, 1:06.39; 2. Baldinazzo, HC; 3. Baird, HC. 9-10B: 1. Wang, PH, 1:30.17. ; 2. Hao, PH; 3. Ma, HC. 9-10G: 1. Zhang, PH, 1:22.82; 2. Luo, HC. 11-12B: 1. Wang, PH, 1:07.88; 2. Spencer, HC; 3. Jing, PH. 11-12G: 1. Dong, PH, 1:14.38; 2. Wu, HC; 3. Dimitrova, HC. 13-14B: 1. Marlow, PH, 1:03.91; 2. Thomas, PH; 3. Dai, PH. 13-14G: 1. Diaz, PH, 1:08.16; 2. Xu, PH; 3. Wittholz, PH.

Freestyle