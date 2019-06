Howard County swim teams kick off 2019 Columbia Neighborhood Swim League season

The opening week of the 2019 Columbia Neighborhood Swim League season was held on Saturday, June 15 at pools around the county. Here are the top finishers from the respective meets:

Long Reach, 368; Owen Brown, 211

Medley Relay

15-18M: 1. OB (Looper, May, Ribiero, Claxton), 2:13:14. 9-10M: 1. OB (Rome, Walcott, Smith, Scollick), 1:25:08. 11-12M: 1. LR (Schaaf, Heron, Madison, Madison), 2:14.25; 2. OB (Canada, Johnson, McConaghy, Sloan), 2:46:85. 13-14M: 1. LR (Self, Ward-Pratz, Devins, Le Vesque), 2.06.99.

Individual Medley

15-18B: 1. May, OB, 1:01.69. 15-18G: 1. Looper, OB, 1:08.47; 2. Corley, LR; 3. Booker, LR. 9-10B: 1. Heron, LR, 1:16.71; 2. McGrail, LR; 3. Walcott, OB. 9-10G: 1. Kochunov, LR, 1.37.32; 2. Smith, OB; 3. Mendoza, OB. 11-12B: 1. Madison, LR, 1:15.71; 2. Schaaf, LR; 3. Salvia, OB. 11-12G: 1. Madison, LR, 1:06:46; 2. Hutchins, LR; 3. Heron, LR. 13-14B: 1. Ward-Pratz, LR, 1:07.17; 2. Le Vesque, LR. 13-14G: 1. Self, LR, 1:09:02; 2. Devins, LR; 3. Hilotii, OB.

Freestyle

15-18B: 1. Claxton, OB, 28.04; 2. Tootte, LR; 3. Fatig, OB. 15-18G: 1. Hunn, LR, 27.43; 2. Tootte, LR; 3. Lee, LR. 6-UB: 1. Weiler, LR, 31.99; 2. Schaaf, LR, 3. Tanner, OB. 6-UG: 1. Adams, LR, 24.25; 2. Shah, OB, 3. Rohde, LR. 7-8B: 1. Scheid, OB, 21.19; 2. Mahoney, LR; 3. McGrail, LR. 7-8G: 1. Cosentino, LR, 20.70; 2. Allman, LR; 3. Stuhlmacher, OB. 9-10B: 1. Sola, LR, 17.50; 2. Morozov, LR; 3. McDaniel, OB. 9-10G: 1. Brenfleck, LR, 16.79; 2. Mendoza, OB; 3. King, LR. 11-12B: 1. King, LR, 31.47; 2. Lee, OB; 3. Kester, LR. 11-12G: 1. Hutchins, LR, 29.68; 2. Romberger, LR; 3. Speaks, LR. 13-14B: 1. Jaladonki, LR, 32.47; 2. Haskett, LR; 3. Eggleston, OB. 13-14G: 1. Lee, LR, 30.19; 2. Bardini, LR; 3. Johnson, OB.

Backstroke

15-18B: 1. Fatig, OB, 35.80; 2. Ethridge, LR. 15-18G: 1. Nagle, LR, 33.30; 2. Corley, LR; 3. Lee, LR. 6-UB: 1. Catella, LR, 31.83; 2. Tanner, OB, 3. Stuhlmacher, OB. 6-UG: 1. Adams, LR, 30.60; 2. Shah, OB, 3. Rohde, LR. 7-8B: 1. Hilotii, OB, 22.03; 2. Undayag, LR; 3. Caporaletti, LR. 7-8G: 1. Cosentino, LR, 26.08; 2. Stuhlmacher, OB; 3. Allman, LR. 9-10B: 1. Sola, LR, 22.12; 2. Morozov, LR; 3. Schmall, OB. 9-10G: 1. Brenfleck, LR, 23.60; 2. Tanner, OB; 3. Johnson, OB. 11-12B: 1. Salvia, OB, 41.55; 2. King, LR; 3. Do, OB 11-12G: 1. Romberger, LR, 34.63; 2. Speaks, LR; 3. Canada, OB. 13-14B: 1. Haskett, LR, 46.64. 13-14G: 1. Centers, OB, 34.88; 2. Bardini, LR; 3. Huang, LR.

Breaststroke

15-18B: 1. Tootte, LR, 38.49; 2. Walker, LR; 3. Claxton, OB. 15-18G: 1. Nagle, LR, 36.58; 2. Tootte, LR; 3. Ribiero, OB. 8-UB: 1. Suprun, LR, 29.08; 2. Kopasz, OB. 8-UG: 1. Adams, LR, 25.31; 2. Camargo, LR, 3. Aldrich, LR. 9-10B: 1. Walcott, OB, 19.67; 2. Scheid, OB; 3. Hendren, LR. 9-10G: 1. Birney, OB, 26:85; 2. Kochunor, LR; 3. Collinson, OB. 11-12B: 1. Schaaf, LR, 42.15; 2. Johnson, OB; 3. Klinkenberg, OB 11-12G: 1. Madison, LR, 33.85; 2. Sloan, OB; 3. Harriman, LR. 13-14B: 1. Ward-Pratz, LR, 33.08; 2. Jaladonki, LR; 3. Eggleston, OB. 13-14G: 1. Self, LR, 37.20; 2. Hilotii, OB; 3. Mendoza, OB.

Butterfly

15-18B: 1. May, OB, 27.08; 2. Kundrat, LR; 3. Bonilla, OB. 15-18G: 1. Hunn, LR, 30.64; 2. Looper, OB; 3. Castle-Smith, LR. 8-UB: 1. Suprun, LR, 22.86; 2. Hilotii, OB. 8-UG: 1. Adams, LR, 20.12; 2. Carey, OB, 3. Aldrich, LR. 9-10B: 1. Heron, LR, 15.93; 2. Scheid, OB; 3. McGrail, LR. 9-10G: 1. Smith, OB, 19.34; 2. Kochunor, LR; 3. King, LR. 11-12B: 1. Madison, LR, 15.76; 2. McConaghy, OB; 3. Lee, OB 11-12G: 1. Heron, LR, 15.24; 2. Barrett, OB; 3. Canada, OB. 13-14B: 1. Le Vesque, LR, 34.47. 13-14G: 1. Devins, LR, 31.83; 2. Centers, OB; 3. Schmall, OB.

Freestyle Relay

15-18M: 1. LR (Corley, Kundrat, Tootte, Hunn), 2:14:66. 6-UM: 1. LR (Schaaf, Adams, Weiler, Aldrich); 2. LR (Allman, Cromer, Owens, Hendren); 3. OB (Do, Stuhlmacher,Tanner). 7-8B: 1. OB (Scheid, Kopasz, Lee, Hilotii), 1:36:40; 2. LR (Morozov, McGrail, Undayag, Suprun); 3. LR (Brenfleck, Fuselier-Davis, Sumihara, Caparaletti). 7-8G: 1. LR (Sanders, Owens, Cosentino, Adams), 1:37.46; 2. LR (Priest, Moore, Camargo, Meister); 3. OB (Carey, Burch, Schuster, Stuhlmacher). 9-10B: 1. LR (Sola, Morozov, McGrail, Heron), 1:09.70; 2. OB (Harbaugh, Horton, Weiseman, Scollick); 3. LR (Weiler, Hendren, Malvantar, Pham). 9-10G: 1. LR (King, Kochunar, Kochunar, Benfleck), 1:19.82; 2. OB (Evangelista, English, Eggleston, Mendoza); 3. OB (Schuster, Johnson, Briggs, Tanner). 11-12B: 1. OB (Salvia, Klinkenberg, Schuster, Lee), 2:56.27; 2. LR (Moore, Ezzeldin, Kester, King). 11-12G: 1. LR (Harriman, Enlow, Huang, Speaks), 2:34.35; 2. OB (Barrett, Evangelista, Horton, Harbaugh); 3. LR (Self, Moore, Graziano, Skaanland-Smith).

Pheasant Ridge, 386; K.C. Waves, 218

Medley Relays

15-18M: 1. PH (Hu, Britten, Farkas, Burnett), 1:53.88; 9-10M: 1. PH (Wang, Wang, Zhang, Hao), 1:12.65. 11-12M: 1. PH (Wang, Li, Wu, Dong), 2:12.60; 13-14M: 1. PH (Marlow, Liu, Wu, Diaz), 2:00.48.

Individual Medley

15-18B: 1. Spragg, PH, 1:00.39; 2. Britten, PH; 3. Arocho-Nieres, KC. 15-18G: 1. Farkas, PH, 1:06.71; 2. Hamro, KC. 9-10B: 1. Hall, KC, 1:27.43; 2. Hao, PH; 3. Wang, PH. 9-10G: 1. Wang, PH, 1:28.90; 2. Su, PH; 3. Mei, PH. 11-12B: 1. Wang, PH, 1:10.27; 2. Jing, PH; 3. Shu, PH. 11-12G: 1. Dong, PH, 1:16.85; 2. Young, KC; 3. Zhang, PH. 13-14B: 1. Marlow, PH, 1:04.05; 2. Liu, PH; 3. Hughes, KC. 13-14G: 1. Wilson, KC, 1:08.11; 2. Wittholz, PH; 3. Fernandes, KC.

Freestyle

15-18B: 1. Hu, PH, 23.89; 2. Britten, PH; 3. Dai, PH. 15-18G: 1. Farkas, PH, 27.74; 2. Woodson, KC; 3. Stott, KC. 6-UB: 1. Wang, PH, 25.84; 2. Tom, KC; 3. Ding, PH. 6-UG: 1. Mei, PH, 25.97; 2. Hawkes, KC; 3. Zhang, PH. 7-8B: 1. Lamp, KC, 18.53; 2. Karunwi, KC; 3. Shepherd, KC. 7-8G: 1. Kim, PH, 16.71; 2. Ouyang, PH; 3. Blount, KC. 9-10B: 1. Hao, PH, 15.56; 2. Chiang, PH; 3. Lee, KC. 9-10G: 1. Marcus, PH, 15.51; 2. Wang, PH; 3. Liu, PH. 11-12B: 1. Wang, PH, 28.11; 2. Kaden, KC; 3. Wang, PH. 11-12G: 1. Wu, PH, 31.27; 2. Young, KC; 3. Tiley, KC. 13-14B: 1. Marlow, PH, 26.09; 2. Wettstein, PH; 3. Sariscak, PH. 13-14G: 1. Wilson, KC, 27.35; 2. Wu, PH; 3. Liu, PH.

Backstroke

15-18B: 1. Spragg, PH, 27.88; 2. Arocho-Nieres, KC; 3. Dannelly, PH. 15-18G: 1. Woodson, KC; 31.75; 2. Hawes, PH; 3. Hamro, KC. 6-UB: 1. Wang, PH, 33.01; 2. Tom, KC; 3. Chen, PH. 6-UG: 1. Mei, PH, 28.75; 2. Wong, PH; 3. Fernandes, KC. 7-8B: 1. Zhao, PH, 25.47; 2. Sterrett, PH; 3. Luong, KC. 7-8G: 1. Ouyang, PH, 22.03; 2. Blount, KC; 3. Stablein, KC. 9-10B: 1. Nanaji, PH, 19.41; 2. Kunze, PH; 3. Stovenour, KC. 9-10G: 1. Su, PH, 19.35; 2. Mei, PH; 3. Beuzing, KC. 11-12B: 1. Jing, PH, 35.12; 2. Mei, PH; 3. Holder, KC. 11-12G: 1. Dong, PH, 34.64; 2. Chen, PH; 3. Doyle, KC. 13-14B: 1. Langnas, PH, 32.18; 2. Wettstein, PH; 3. Hao, PH. 13-14G: 1. Diaz, PH, 32.39; 2. Wittholz, PH; 3. Wu, PH.