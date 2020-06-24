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North Harford High graduates 296 in the Class of 2020

The Aegis
Jun 24, 2020 5:00 AM

Erin Gabriella Garrigan Adams

Amanda Christine Alisea

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Samantha Leigh Allen

Evan Michael Allred
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Sydney Harris Altman

Julie Ann Ament

Amarachukwu Sarah Anazonwu

Ella Grace Anderson

Kayla Ann Anderson

Colin Patrick Andrusko

Garrett Patrick Arnett

Madison Leigh Ayers

Robert William Babylon Jr.

Brenden Thomas Baliko

Crystal Holly Barbasso

Amberlee Paige Barker

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Faith Kaya Barnett

Felicite Anne Bauer

Drew Caroline Bauerle

Matthew William Bauman

Joshua Paul Becker

William Thomas Becker

Harvey Henry Bellman

Karaline Faye Benn

Gavin James Bentley

Aleah Grace Bikle

Seth Joonsoo Bishop

Madison Kylee Blackburn

William Ryan Blosser

Mark Christopher Boegner

Emily Danielle Boling

Aiden Michael Bongiovanni

Kaylin Marie Bordenski

Austin Michael Borns

Lynea Nichole Bragg

Sarah Mackenzie-Lee Bridges

Edward Leroy Brittain

Brianna Mae Brunetto

Emily Grace Buchler

Alexis Lee Bultman

Katrina Rae Burbey

Rachael Lauren Burman

Francesca Mary Burton

Sarah Justine Cameron

Karah Elizabeth Campbell

Keaton Marie Campbell

Natalie Anne Campbell

Madison Olivia Carberry

Lena Elaine Carter

Shannon Michelle Castillo

Tristin Dade Charron

Paige Elizabeth Clark

Lexie Dawne Coldiron

Kelsie Madison Collier

Taylor Mae Cook

Emmett Andrew Coomes

Emma Grace Cooper

Meghan Genevieve Coyne

Grace Michele Crickenberger

Samantha Marie Crone

Jamie Ann Dayton

Hailey Renee Deares

Mareike Johanna Kern Debye

Noah Edward DeHart

Zachary John Demos

Morgan Taylor Demski

Casey Lowell DiVenti

Scott Andrew Dixon

Nicholas Andrew Donley

Robert Carl Duffy

John Thomas Duley

Annabell Marie Edwards

Cole Ivan Ettenhofer

Ellie Nicole Evans

Anna Elizabeth Faulhaber

Zoe Margaret Finholm

Vanessa Brooke Fitzgerald

Mackenzie Alayna Fitzpatrick

Delany Jane Flickinger

Rachel Elizabeth Freeland

Anthony Carl Fulco Jr.

Tori Kathleen Gay

Kayley Brooke Gentner

Jessica Lynn Gerhardt

Gavin Charles Geyer-Pettigrew

Sarah Cecelia Gilley

Krista Robin Goettel

Brianna Leigh Gorschboth

Daniel Philip Graff

Alison Layne Grafton

Justin Reece Graves

Madisyn Hope Greaver

Emily Alberta-Mae Griffith

Chase Adam Groh

Meghan Marie Grumbach

Evan Harry Gudel

Justin Michael Gue

Eric Matthew Guraleczka

Ashley Marie Haley

Madison Michele Hall

Julia Catherine Halliwell

Jessianna Hanlon

Christian Lee Hanna

Hannah Marie Hatfield

Wyatt William Hauhn

Caitlin Alexis Hawkins

Jacob Michael Heffner

Millard George Heinze III

Carlie Suzanne Heitzenrater

Maxfield Joseph Henkel

Chloe Alexis Hinson

Kieran James Hogan

Taylor Jo Holliger

Anthony Devin Holmes

Joshua Aaron Holste

Allison Nicole Hopkins

Jacob Michael Huneke

Zachary Russell Jackson

Austin Toby Johnson

Sofia Amilyn Johnson

Takoda Elese Justice

Dylan Alexander Kapustensky

Rebekah Cheyenne Keaton

Alexandra Leigh Keeney

Matthew Barry Winston Keller

Luke Barbieri Kelly

Frank Glenn Kemajou

Rachel Elizabeth Kesterson

Heather Michele King

Anthony Nicholas Kirillov

Nicole Sierra Kozlowski

Madison Hope Kramer

Kyle Martin Kresge

Madalyn Margaret Krizek

Abigail Rose Kroener

Alexis Mackenzie Krug

Lauren Mackenzie Krug

Jacob William Kunze

Carly Jeanne Kurgan

Justin Daniel Kushyk

Cody Wayne Kyle

Timothy Michael LaGrange

Troy Scott Landers Jr.

Cameron Johnathon LaPlante

Tyler Michael Laubach

Aidan Nicholas Lewis

Kylie Reann Little

Angelina Faith Liudvinaitis

Daijah Monique Long

Kelly David Lonie

Dylan Christopher Loraditch

Gina Maria Lux

Baily Camden Lynch

Leigha Marie MacBurney

Elisabeth Marie Maddox

Vincent John Makowiecki

Kassidy Lynn Maners

Savannah Nicole Marks

Nicholas Joseph Marshall

Nathan Edward McCue

Charlotte Mae McElwain

Amelia Marie McGill

David Lee McLaughlin

Daniel Benjamin McNair

Peyton Nastassja McNair

Shani Michelle McNamara

Rebecca Joy Melick

Isabella McCormick Messick

Michael Lee Mikkonen

Michael James Mills

Joshua Dean Mitchell

Sean Thomas Mohr

Brandon Michael Monroe II

Matthew Jonathan Mooney

Hailie Mackenzie Moore

Jacob Ryan Moore

Jayden Ralaigh Mowery

Felicity Grace Mullins

Madison Marie Murdy

David James Murrell

Sadie Marie Niles

Holly Elizabeth Norris

Brayden Joseph O'Donnell

Conrad Stephen Ogden

Njideka Jovita Onyekwere

Makayla Faith Ottensmeyer

Jordan Taylor Palmer

Noah Leigh Parks

Jordan Madison Paul

Austin David Penman

Nicholas Robert Perry

Austin Matthew Piper

Sullivan James Ploughman

David Eugene Price

Meridith Brooke Price

Elizabeth Madison Quigg

Alyssa Ann Quinter

Lorenzo Salvatore Quiros

Elijah Joel Ramsey

Jason Erik Ramsland

Richard Bryan Randow

Jakob Robert Rassa

Kassie Sierra Reeves

Gonzalo Revilla Jr.

Keirsten Lee Reynolds

Connor Douglas Rigney

Alexcia Marie Rinaldi

Andrew Lawson Rivas

Autumn Mackenzie Robinson

Jacob Andrew Robinson

Nicholas Michael Robinson

Tristen Mark Rubadue

Timothy William Saltzer

Tyler Michael Sambor

Tyler Keith Saneman

Brynn Marie Schaedel

Ethan James Schaum

Madison Eve Schiavone

Ava Bennington Schmidt

Connor McFaul Schmidt

Jessica Ann Schrof

Lauren Elizabeth Seco

Samuel Joseph Sgambelluri

Hailey Madison Shea

Sean Patrick Sheahen

Sierra Elizabeth Shenton

Zachary Andrew Sheppard

Natasha Lyn Sherinsky

Tanner O'Neill Showalter

Rachael Zeta Shum

Genevieve Marie Siegmund

Adam Jeffrey Smith

Alexis Michelle Smith

Austin Russell Smith

Hannah Maye Smith

Rachel Elizabeth Smith

Nathan Layne Somji

Katelyn Marie Speakman

Brennan John Stewart

Theodore Lamont Stinson Jr.

Jackson Lyle Stockstill

Brianna Marie Stradling-Harmison

Garrett Daniel Strine

Patrick Steven Sullivan

Ethan Michael Sweaney

Lauren Christine Taber

Christopher James Taylor

Cooper Reed Taylor

Garett Lee Taylor

Gavin Parker Taylor

Reeves Edward Testerman

Jeffrey David Tidey Jr.

Jordan Rose Tidey

William Warner Tikiob

Kenneth Christian Todd

Benjamin Turner Truxel

Despoina Tsaliki

Ariel Jane Tugado

Asia Lashay Ulbright

Garrett Michael Ulmer

Stephanie Michele Usselman

Erin Taylor Vaartjes

Adam Joseph Valis

Samuel Scott Valis

Olivia Nicole VanHorn

Perla Pauline Vera Vera

Analiese Johanna Virden

Ethan Nelson Walters

Kayla Mae Watkins

Jacob Michael Webster

Raven Lynn Webster

Matthew Joseph Weir

Elijah River Weiskopf

Autumn Rayne Welford

Braeden Charles Wiecek

Randall David Williams III

Brett Michael Williams

Logan Jacob Williams

Logan Frank Wilson

Tyler Adam Wolf

Caitlyn Nicole Wolfe

Ellie Renee Wood

Diana Renee Woosley

Norman Bryce Wooten

Emily Ann Worden

Ethan Tyler Yates

Joy Olivia Yoor

Bryan Wade Young

Kiersten Emma Young

Logan Jacob Young

James Matthew Zangrilli

Madison Kaitlyn Zdon

Charles John Zeller III

Kiersten Marie Zinkhan

Dabney Adaline Ziolkowski

Latest Harford County Graduations - The Aegis

Ariana Gemaire Zopfi

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