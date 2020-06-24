Joppatowne High School graduates 160 in Class of 2020

Jasmine Maryann Adams
Savannah Rose Adams
Ebunoluwa Esther Adelola
Nicholas Ryan Allard
Mikeyla Paola Amaya
Alexander Louis Arsenault
Lana Maria Avery
Joseph Azaator
Devin Jordan Barber
Jade Alyssa Karen Bardroff
Alexis Ann Barlow
Jordan Anthony Barmer
Kyle Anthony Beck
Grace Marie Bennett
Janiece Monae Bennett
Jayshawn Maikal Bennett
Antoine Darrell Billinger-Bey
Aishat Omobolanle Binuyo
Justus Maximus Jesse Black
Tiffany Anne Marie Bowerman
Zemara Trince Brinson
Alan York Brown III
Conner Wayne Bullock
Tyishae Maurice Burrell
Ajani Malique Campbell
Felicia Pettona Campbell
Ethan Michael Castaneda
Kira da' Silva Castillo
Savanah Joy Chadwick
Jataun Anique Nicole Cheeks
Amya Veldesia Christy
Arianna Christina Clark
Tyra Rebecca Coleman
Tais Loren Colon
Briana Tyeasha Corbin
Yakiraah Nacal Corley
I'yonna Jermya Crippen
Charisma Antionette Crowder
Amaya Kalyan Cutting
Kayla Alize' Davis
Laisha Lateal Davis
Brady Patrick Day
Emanuel Amilcar Diaz-Guevara
Jonathan Ramos De Leon
Ariya Aniah Douglas
Leokei Sohban Dowe
Cembra Nicole Dupree
Erin Victoria Eilers
Donald Albert Leo Ellis
Emily Mae Ellis
Kyree Ravontae' Ellis
Mafese Elonge
Dasey Espinoza
Keron Kemoy Fairclough
Shamar Connor Fallin
Sianna Alisa Feliciano
Emma Grace Flanary
Ramon Angel Garcia
Deja Lashone Gibbeons
Noelle Sarah Gibson
Joseann Angelo Gonzalez Quiñones
My'Asia My'Soul Amir Green
Starr Elizabeth Higgins-Tan
Kayla Amya Hill
Kadalena Gabriela Housley
Sarah Ann Hutson
Scott Thomas Hutson
Jose Augusto Isales-Velasquez
Darien Isiah Jackson
Erick Miles Jackson
Kamara Zyiaiza Basha Jeremiah
Hailey Nichole Jett
Damien Jamar Johnson Jr
Alia La-Ren Jones
Jaylen Montez Jones
Christopher Brian Kalambihis
Jasmeet Kaur
Rashad William Keene
Folayemi Oluwademilade Kolawole
Jaishawn Michael Lee
Stephanie Brooke Leuschner
Caillou Elijah Mack
Rose Margaret Renee Madera
Alpha Mae Dela Cruz Manabat
Lucia Monseratt Martinez Sanchez
Jaden Kole Martinez
Sierra Desiree Martinez
Maya Andrea McCall
Anthony Joseph McCullough
Devin Tyler McCullough
Rizza Karmel McDonell
Jacob William McElroy
Samuel Sekou Febechi McGill
John James McNamara
Ethan Ross Michalik
Kimoni Ahmahd Mitchell
Camille Celeste Moore
Emoni Michelle Moore
Andrew James Mueller
James Rondell Munlyn Jr
Jasmine Nova Myrick
Alvin Eduardo Navarro-Lagos
Kevin Louis Newby Jr
Leiyah Christina Newton
Grace Juanita Nyeswah
Tobechukwu Maduabuchi Okafor
David Efren Ortega Espinoza
Kiara Sandra Oteyza
Sean Paegar
Camiren Sabastian Paige
Alyssa Makayla Pickett
Yvette Lio Nicole Pinnock
Julia Elaine Pohler
Jahnea Anette Ray-Taylor
Zanique Ty Reed
Alejandra Nicole Rivera Arenas
Luz Angelic Rivera
Jedaiah Hakeem Robin
Korrina Cyanne Robinson
Aaron Rocha Astorga
Michael Angelo Rodriguez Tapia
Lauren Elizabeth Sachs
Alex David Schaub
Matthew Michael Sharff
Randy Allen Simons
Devin Ellis Smith
Jayla Viola Smith
Nathanial Raymond Smith
Jenella Agaton Sotoya
Desmond Shamar Steppe
Elijah Zachary Steppe
Robert McQuellen Stewart IV
Khalil Parnell Stewart
Daionna Zaniya Suber
Danielle Necole Suggs
Radoslaw Jerzy Szewczyk
Jakim Alexander Trent
Jonathan Warren Trostle
Cory Derrick Trusty Jr
Daquan Rashawn Turner
James Michael VanHorn
Sara Heli Vargas Gonzalez
Franklin Aldahir Vasquez
Sharrod Murray Walker
Austin Charles Walther
Andrea Rose Watters
Bruce Anthony Webb
Morgan Harmon Weller
Courtney Lashawn White
Ki'Yah Noah-Elaine Whitley
Symone Nailah Williams Engram
Shane Maurice Williams
Taja Monea Wilson
Brionna Anaya Wingate
Kiersten Tyler-Edith Wise
Daisha Tabonaa' Witherspoon
Adrian Lamont' Wright Jr
Julian Kirk Douglass Young
Latest Harford County Graduations - The Aegis
Iydel James Youssi