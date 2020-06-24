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Joppatowne High School graduates 160 in Class of 2020

The Aegis
Jun 24, 2020 5:00 AM

Jasmine Maryann Adams

Savannah Rose Adams

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Ebunoluwa Esther Adelola

Nicholas Ryan Allard
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Mikeyla Paola Amaya

Alexander Louis Arsenault

Lana Maria Avery

Joseph Azaator

Devin Jordan Barber

Jade Alyssa Karen Bardroff

Alexis Ann Barlow

Jordan Anthony Barmer

Kyle Anthony Beck

Grace Marie Bennett

Janiece Monae Bennett

Jayshawn Maikal Bennett

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Antoine Darrell Billinger-Bey

Aishat Omobolanle Binuyo

Justus Maximus Jesse Black

Tiffany Anne Marie Bowerman

Zemara Trince Brinson

Alan York Brown III

Conner Wayne Bullock

Tyishae Maurice Burrell

Ajani Malique Campbell

Felicia Pettona Campbell

Ethan Michael Castaneda

Kira da' Silva Castillo

Savanah Joy Chadwick

Jataun Anique Nicole Cheeks

Amya Veldesia Christy

Arianna Christina Clark

Tyra Rebecca Coleman

Tais Loren Colon

Briana Tyeasha Corbin

Yakiraah Nacal Corley

I'yonna Jermya Crippen

Charisma Antionette Crowder

Amaya Kalyan Cutting

Kayla Alize' Davis

Laisha Lateal Davis

Brady Patrick Day

Emanuel Amilcar Diaz-Guevara

Jonathan Ramos De Leon

Ariya Aniah Douglas

Leokei Sohban Dowe

Cembra Nicole Dupree

Erin Victoria Eilers

Donald Albert Leo Ellis

Emily Mae Ellis

Kyree Ravontae' Ellis

Mafese Elonge

Dasey Espinoza

Keron Kemoy Fairclough

Shamar Connor Fallin

Sianna Alisa Feliciano

Emma Grace Flanary

Ramon Angel Garcia

Deja Lashone Gibbeons

Noelle Sarah Gibson

Joseann Angelo Gonzalez Quiñones

My'Asia My'Soul Amir Green

Starr Elizabeth Higgins-Tan

Kayla Amya Hill

Kadalena Gabriela Housley

Sarah Ann Hutson

Scott Thomas Hutson

Jose Augusto Isales-Velasquez

Darien Isiah Jackson

Erick Miles Jackson

Kamara Zyiaiza Basha Jeremiah

Hailey Nichole Jett

Damien Jamar Johnson Jr

Alia La-Ren Jones

Jaylen Montez Jones

Christopher Brian Kalambihis

Jasmeet Kaur

Rashad William Keene

Folayemi Oluwademilade Kolawole

Jaishawn Michael Lee

Stephanie Brooke Leuschner

Caillou Elijah Mack

Rose Margaret Renee Madera

Alpha Mae Dela Cruz Manabat

Lucia Monseratt Martinez Sanchez

Jaden Kole Martinez

Sierra Desiree Martinez

Maya Andrea McCall

Anthony Joseph McCullough

Devin Tyler McCullough

Rizza Karmel McDonell

Jacob William McElroy

Samuel Sekou Febechi McGill

John James McNamara

Ethan Ross Michalik

Kimoni Ahmahd Mitchell

Camille Celeste Moore

Emoni Michelle Moore

Andrew James Mueller

James Rondell Munlyn Jr

Jasmine Nova Myrick

Alvin Eduardo Navarro-Lagos

Kevin Louis Newby Jr

Leiyah Christina Newton

Grace Juanita Nyeswah

Tobechukwu Maduabuchi Okafor

David Efren Ortega Espinoza

Kiara Sandra Oteyza

Sean Paegar

Camiren Sabastian Paige

Alyssa Makayla Pickett

Yvette Lio Nicole Pinnock

Julia Elaine Pohler

Jahnea Anette Ray-Taylor

Zanique Ty Reed

Alejandra Nicole Rivera Arenas

Luz Angelic Rivera

Jedaiah Hakeem Robin

Korrina Cyanne Robinson

Aaron Rocha Astorga

Michael Angelo Rodriguez Tapia

Lauren Elizabeth Sachs

Alex David Schaub

Matthew Michael Sharff

Randy Allen Simons

Devin Ellis Smith

Jayla Viola Smith

Nathanial Raymond Smith

Jenella Agaton Sotoya

Desmond Shamar Steppe

Elijah Zachary Steppe

Robert McQuellen Stewart IV

Khalil Parnell Stewart

Daionna Zaniya Suber

Danielle Necole Suggs

Radoslaw Jerzy Szewczyk

Jakim Alexander Trent

Jonathan Warren Trostle

Cory Derrick Trusty Jr

Daquan Rashawn Turner

James Michael VanHorn

Sara Heli Vargas Gonzalez

Franklin Aldahir Vasquez

Sharrod Murray Walker

Austin Charles Walther

Andrea Rose Watters

Bruce Anthony Webb

Morgan Harmon Weller

Courtney Lashawn White

Ki'Yah Noah-Elaine Whitley

Symone Nailah Williams Engram

Shane Maurice Williams

Taja Monea Wilson

Brionna Anaya Wingate

Kiersten Tyler-Edith Wise

Daisha Tabonaa' Witherspoon

Adrian Lamont' Wright Jr

Julian Kirk Douglass Young

Latest Harford County Graduations - The Aegis

Iydel James Youssi

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