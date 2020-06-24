Harford Technical High School graduates 230 in Class of 2020

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Kristin Deborah Agwale
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Hailie Paige Bailowich
Ronin Odell Bangs
Eric Ni-Kwan Barnett Jr
Sukhminder Singh Bassi
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Michael Scott Bellamy
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Joshua Carl Bernal
Mackenzie Devorah Bianchi
Clifford Nyemmewero Bibio
Von Joseph Bierman
Joshua Bryant Blake
Jacob Dylan-Michael Bobbin
Blake Alexander Brown
Nicholas Anthony Brown
Nathaniel David Bruno
Daniel Robert Buaas
Brandon Michael Bullock
Nivvea Allure Campbell
Thomas Lee Cargo
Joseph Abraham Carll
Thomas Henry Carter
Evan Patrick Cassady
Brooke Taylor Caudill
Alexya Nicole Chapman
Colin Michael Childs
Madison Ann Cicone
Austin Reid Coccia
Victoria Elizabeth Cohoon
Michael Scott Colburn
Timothy David Collins
Carsyn Faith Cook
Jhalil Everlasting Cooper
Pierce Yanni Courtalis
Lindsey Nicole Crockett
Matthew John Cummings
Jalen Donovan Cunningham
Henry John D'Angelo
Jerome Anthony Dance
Morgan Taylor Daniels
Noah Robert Davis
Seth Ian Dawson
Jack Marshall Dempsey
Elijah Daniel-Kieran Dennis
Blake Robert Diem
Jace Adam Dishon
Sarah Rose Dodson
Trinity Cheyenne Dorsey
Dominic Joshua Dozier
Dalton Lee Drzewiecki
Megan Eve Dubell
Kaitlyn Margaret Enders
Zachary Scott Ervin
Ohzmar Napoles Evardo
Lillianna Rose Fillers
Michael Anthony Findeisen
Brandon Charles Fletcher
Jonathan Charles Fletcher
Chloe Danielle Franicevich
Rachel Allison Gabaree
Michaela Lee Gallagher
Connor Mackay Gallery
Sobeida Lissethe Garcia Lopez
Christopher Louis Gettier
Tyler Dean Gilliland
Allison Louise Glassman
Emily Elizabeth Goering
Andrew Nathan Goff
Samuel Cadence Grabia
Shelby Mae Greb
Cale Isaac Griffith
Jasmine Marie Gross
Alyssa Marie Gunesdogdu
Bradley Tod Hall
Kaitlyn Nicole Ham
Haleigh Marie Harner
Daton Jonah Evan Harris
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Kristen Emily Harrison
Hannah Nicole Hartsock
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Herman Ellsworth Hawkins III
Alexandra Nicole Hibler
Justin Mattew Holley
Matthew Thomas Hooper
Emily Faith Hoskins
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Curtis Jerome McKisset Jr
Eddie Medina Jr
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Atasha Andrei Mohlhenrich
Eric Jamahl Montague Jr
Evan Lewis Rudolph Moore
Colin Alexander Moxey
Bryant James Moyle
Evelyn Hope Naumov
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Kyle Addison Nkenge
Kya Michele Norton
Zachary William Numbers
Sandrea Akuele Nyivih
Sandrine Akoko Nyivih
Cesar Osmin Ochoa
Tara Lynn Orzech
Sarah You Young Park
Savannah Youji Park
Tyler Joseph Parnell
Tivanya Jewel Patterson
William Wright Patterson
Kevin Garrett Peters
Samantha Marie Peters
Garrett Allan Pfarr
Erin Renee Phillips
Justin Anthony Pirrera
Sydney Nicole Pitt
Cassidy Lee Poole
Brianna Taylor Prietz
Thomas Charles Rambo
Victoria Margaret Rambo
Logan Robert Rawson
Earl Robert Reed
Nathan Robert Reed
Erika Rose Reichart
Taylor Ashlyn Reider
Mackenzie Ann Reith
Evan Charles Ridgely
Richard Rivera
Keavy Margaret Roberts
Blake Allen Robinson
Romius Veraldo Rodriguez
Andrew James Rogers
Jay Matthew Rose
Taylor Lauryn Ross
Emma Marie Ryan
Keeghan Edward Sachs
Raegan Ammon Salamone
Abir Rahman Samad
Quren Beiling Santiago
Gabrial Matthew Schaefer
Brennen Cole Schneider
Keddy Elizabeth Seitz
Logan Christopher Seling
Rachel Marie Shetterly
Catherine Cody Shue
Kaylee Madison Siler
Aaliyah Renee' Smith
Andrew Ryan Smith
Sydney Morgan Smith
Zion Makih Smith
Madeline Nicole Sordillo
Daniel Gilbert Steen III
Allison Elizabeth Storm
Brandon David Sturla
Samantha Katharine Swanson
Jonathan Richard Tate
Daron William Taylor
Deante Gerald Taylor
Jordan Iyanna-Raquel Taylor
Joshua Kaleb Taylor
Stephanie Grace Taylor
Zachary Mitchell Taylor
Luke E Teigue
Hunter Kenneth Terry
Kayleigh Ann Toepfer
Alexis Nicole Unger
Kaylie Mae Upson
Rachel Marie Vlassis
Casey Rose Walker
Bryan Thomas Wall
Nicholas Charles Warner
Amber Emily Watson
Sean Ryan Weber
Matthew Raymond Webster
Morgan Ann White
Quinn Spencer Wiessner
Mariah Angelica Williams
Marissa Noel Wilson
Brandon Michael Winkler
Enoch Kwasi Wiredu
Jamal Richard Wright Jr
Madison Nichelle Wroten
Jerett Vernon Yates
LaKya'h Jewel Young
Mason Patrick Young
Trevor Anthony Young
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