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Harford Technical High School graduates 230 in Class of 2020

The Aegis
Jun 24, 2020 5:00 AM

Ethan James Adams

Kristin Deborah Agwale

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Karah Michelle Anderson

Claire Olivia Ashburn
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Hailie Paige Bailowich

Ronin Odell Bangs

Eric Ni-Kwan Barnett Jr

Sukhminder Singh Bassi

Gabriel Alec Beach

Michael Scott Bellamy

Joshua Cedric Nigel Benn

Joshua Carl Bernal

Mackenzie Devorah Bianchi

Clifford Nyemmewero Bibio

Von Joseph Bierman

Joshua Bryant Blake

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Jacob Dylan-Michael Bobbin

Blake Alexander Brown

Nicholas Anthony Brown

Nathaniel David Bruno

Daniel Robert Buaas

Brandon Michael Bullock

Nivvea Allure Campbell

Thomas Lee Cargo

Joseph Abraham Carll

Thomas Henry Carter

Evan Patrick Cassady

Brooke Taylor Caudill

Alexya Nicole Chapman

Colin Michael Childs

Madison Ann Cicone

Austin Reid Coccia

Victoria Elizabeth Cohoon

Michael Scott Colburn

Timothy David Collins

Carsyn Faith Cook

Jhalil Everlasting Cooper

Pierce Yanni Courtalis

Lindsey Nicole Crockett

Matthew John Cummings

Jalen Donovan Cunningham

Henry John D'Angelo

Jerome Anthony Dance

Morgan Taylor Daniels

Noah Robert Davis

Seth Ian Dawson

Jack Marshall Dempsey

Elijah Daniel-Kieran Dennis

Blake Robert Diem

Jace Adam Dishon

Sarah Rose Dodson

Trinity Cheyenne Dorsey

Dominic Joshua Dozier

Dalton Lee Drzewiecki

Megan Eve Dubell

Kaitlyn Margaret Enders

Zachary Scott Ervin

Ohzmar Napoles Evardo

Lillianna Rose Fillers

Michael Anthony Findeisen

Brandon Charles Fletcher

Jonathan Charles Fletcher

Chloe Danielle Franicevich

Rachel Allison Gabaree

Michaela Lee Gallagher

Connor Mackay Gallery

Sobeida Lissethe Garcia Lopez

Christopher Louis Gettier

Tyler Dean Gilliland

Allison Louise Glassman

Emily Elizabeth Goering

Andrew Nathan Goff

Samuel Cadence Grabia

Shelby Mae Greb

Cale Isaac Griffith

Jasmine Marie Gross

Alyssa Marie Gunesdogdu

Bradley Tod Hall

Kaitlyn Nicole Ham

Haleigh Marie Harner

Daton Jonah Evan Harris

Khoury Nasir Harris

Kristen Emily Harrison

Hannah Nicole Hartsock

Michael William Hatcher

Erin Mae Haviland

Herman Ellsworth Hawkins III

Alexandra Nicole Hibler

Justin Mattew Holley

Matthew Thomas Hooper

Emily Faith Hoskins

Amiya Simone Hudgins

Ryan William Hunt

Ashley Loretta Hurte

Jeremiah Xavier Jackson

Tavone Anthony Jakes

Jaime Lin Jeffers

Aaliyah Vanessa Johnson

Noah Matthew Johnson

Stefanie Nicole Jones

Jayden Anthony Kaschenbach

Tyler Mason Kash

Nicholas David Keefer

Lyric Andreia Kelley

Emily Amber Kissner

Terry Charles Kobert Jr

Ryan Carl Krausch

Ryan Kyle Kridenoff

Ethan Eric Lake

Mattison Dawn Landry

Angelina Rosa Lee

Nicholas Anthony Leizear

Aleah Elizabeth Levison

Matthew David Lineberry

Euripides Evvies Loizou

Tyler Anthony William Long

Terrill Dana Lowery Jr

Bryant Lam Luu

Jada Michelle Maddox

Abigail Lynne Magee

Megan Rose Mangione

Charles Frederick Marts

Owen Jin-Woo Marvel

Madeleine Kay Maurice

Dominic Franklin Mavias

Laura Abigail McCall

Jaren Kamau McFadden

Curtis Jerome McKisset Jr

Eddie Medina Jr

Abigail Rose Miller

Mark Anthony Miller

Jessyca Hailey Mitzel

Atasha Andrei Mohlhenrich

Eric Jamahl Montague Jr

Evan Lewis Rudolph Moore

Colin Alexander Moxey

Bryant James Moyle

Evelyn Hope Naumov

Dylan Kent Newsome

Kyle Addison Nkenge

Kya Michele Norton

Zachary William Numbers

Sandrea Akuele Nyivih

Sandrine Akoko Nyivih

Cesar Osmin Ochoa

Tara Lynn Orzech

Sarah You Young Park

Savannah Youji Park

Tyler Joseph Parnell

Tivanya Jewel Patterson

William Wright Patterson

Kevin Garrett Peters

Samantha Marie Peters

Garrett Allan Pfarr

Erin Renee Phillips

Justin Anthony Pirrera

Sydney Nicole Pitt

Cassidy Lee Poole

Brianna Taylor Prietz

Thomas Charles Rambo

Victoria Margaret Rambo

Logan Robert Rawson

Earl Robert Reed

Nathan Robert Reed

Erika Rose Reichart

Taylor Ashlyn Reider

Mackenzie Ann Reith

Evan Charles Ridgely

Richard Rivera

Keavy Margaret Roberts

Blake Allen Robinson

Romius Veraldo Rodriguez

Andrew James Rogers

Jay Matthew Rose

Taylor Lauryn Ross

Emma Marie Ryan

Keeghan Edward Sachs

Raegan Ammon Salamone

Abir Rahman Samad

Quren Beiling Santiago

Gabrial Matthew Schaefer

Brennen Cole Schneider

Keddy Elizabeth Seitz

Logan Christopher Seling

Rachel Marie Shetterly

Catherine Cody Shue

Kaylee Madison Siler

Aaliyah Renee' Smith

Andrew Ryan Smith

Sydney Morgan Smith

Zion Makih Smith

Madeline Nicole Sordillo

Daniel Gilbert Steen III

Allison Elizabeth Storm

Brandon David Sturla

Samantha Katharine Swanson

Jonathan Richard Tate

Daron William Taylor

Deante Gerald Taylor

Jordan Iyanna-Raquel Taylor

Joshua Kaleb Taylor

Stephanie Grace Taylor

Zachary Mitchell Taylor

Luke E Teigue

Hunter Kenneth Terry

Kayleigh Ann Toepfer

Alexis Nicole Unger

Kaylie Mae Upson

Rachel Marie Vlassis

Casey Rose Walker

Bryan Thomas Wall

Nicholas Charles Warner

Amber Emily Watson

Sean Ryan Weber

Matthew Raymond Webster

Morgan Ann White

Quinn Spencer Wiessner

Mariah Angelica Williams

Marissa Noel Wilson

Brandon Michael Winkler

Enoch Kwasi Wiredu

Jamal Richard Wright Jr

Madison Nichelle Wroten

Jerett Vernon Yates

LaKya'h Jewel Young

Mason Patrick Young

Trevor Anthony Young

Craig Allen Yox

Grace Kathleen Noelani Zurner

Latest Harford County Graduations - The Aegis

Joseph James Koamalu Zurner

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