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Edgewood High School graduates 316 in the Class of 2020

The Aegis
Jun 24, 2020 5:00 AM

Rahma Ahmed Abouelmagd

Ayomilekan Oluwatamilore Adediji

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Joyceline Foyere Akweseh

Rachelle Santonil Alcantara
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Ejahniya Carla Lynn Alers

Mohammad Ali

Malik Sha-Qwann Walker Alman

Nana Kwabena Ntiamoah Ameyaw

Christos Ampatzis

Francesca Awotwe Arkorful

Sara Lynn Augustyniak

Karrin Leeasia Austin

Niles Fabian Austin

Kevin Ivan Ayala Claudio

Kyleah Marcia Ayeti

Brianna Nichole Barnes

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Khalil Marqual-Ti’sean Baskerville

Amaris Lenae Bayton-Thornton

Anastasia Marie Bekker

Gabrielle Chloe Bell

Nasir Tavon Bell

Daijah Chyna Aniya Berry

Jasmine Aaliyah Bess

Samiera Chalaye Binns

Logan Michael Blair

Jalin Patrick Boger

Paulette Denae Boger

Maxwell James Bonner

Makani Lovel Borja

Brandon Anthony Born

Allyssa Leanne Bosnick

Ayanna Ty’jaih Bowles

Kayla Nicole Brack

Alexis Faith Brehm

Sydnie Marie Brennan

Humberto Briceno

Corinne Elizabeth Brock

Victoria Ashley Brookhart

Serenity Renell Brooks

Keyon Rashad Brown

Kyle Eugene Brown

Naiyah Sharnee Brown

Sierra Renee Brown

Celine Aestas Brundridge

Madison Nicole Buddenbohn

Nathaniel Martin Burkhardt

Kevin Eugene Burry Jr

Kimberly Bustamante

Nicole Cassidy Butindaro

Kyah Anaysha Calhoun

Tyreak Jaheim Carey

Ryss Gabbriel Carlos

Angelica Michelle Carrasquillo Collazo

Damien Haymond Cannon

Nija Dante Carter Jr

Genesis Sarah Coates □

Theodore Hawley Cook IV

Zoe Kristine Cooper

Christian Jarell Corley

Yasmine Novlla Coston

Jordan Anthony Crawford

Daequan Deandre Cross

Mary Katharine Crue

Michaela Elise Crue

Joshua Jordan Cummings

Kamryn Victoria Daniels

Elizabeth Marie Davis

Kiara Cheryl Davis

Natalie Rebecca Davis

Ryen James Dean

Travis Tremayne Dean

Anna Fayth Decker

Zah Rae Alise Delilly

Justice Tasia Faria Dembure

Aidan Tyler Despres

Megan Elise Despres

Kimberly Serena Diem

Zachary Dane Dixon

Azariyah Marie Dorsey

Rockeen Jerome Dotson Jr

Genesis Ishaé DuRant

Gabriel Noah Dyson

Xzavion Bleek Earl

Cameron Anthony Edwards

Jalliyah Tayanna Edwards

Youssef Abdelrazek Eid

Jeffrey Chidozirim Ekwonye

Chikodili Lisa Elee

Ayden Law Emge

Trushay Ayarna Evans

Jasmin Nicole Everly

Dion Lanier Faucette

Isidro Anthony Feliciano

Harrison Patrick Finnegan

Taysean Jerome Fitzgerald

Lynsi Nicole Foreman

Tyzhae Marion-Marie Forrest

Fredrick Tippy Fox III

Jonathan Isaiah-Michael Frederick

Aidan Gabriel Frison

Mason Christopher Gabrish

Nyoka Johntionna Gen Tora Gaither

Isabel Alexandria Gallagher

Elijah Akil Galloway

Nathan Anttonio Galvez-Diggs

Reece Michael Garrett

Heather Noel Gates

Krista Nicole Gentry

Ricky Derrell Gholson Jr

Adam Deontae Gibson

Daivon Christopher Gidden

Desiree Aaliyah Gidden

Raven Sky Ginger

Hannah Jane Goad

Isaiah Nicholas Goetze

Kairee Darian Gorham

Richarde Altonius Graham II

Emma Grace Grantland

Christian Titus Gray

Brooke Elizabeth Greaver

Teisha Aleena Grimmett

Megan Elissa Grooms

Rebecca Marie Grove

Alisha Nicole Guzman

Aminah Jalilah Hall

John Everett Harr Jr

Cole William Harris

Sarah Lynn Harvey

Ananda Keshera Marie Hemphill

Joshwa Wardell Henderson

Kendall Allen Henderson

Dante James Hiett

Teron Tarik Hinton

Michael Vincent Hubbe

Kaitlyn Noel Hughes

William Calvin Hunter

Sandra Ngozi Ikejiofor

Emil Robert Illian III

Krista Nicole Jeddry

Victoria Nicole Jewell

Branton Keir Johnson Jr

Kyndle A Johnson

Savon Azaiya Johnson

Anthony Tavon Jones

Ashley Christine Jones

Elijah Christopher Jones

Josiah Sedeke Kamara

Ayisha Kashmiri

Jacob Alexander Kelbaugh

Sage Marie Kellagher

Hufsa Fatima Khan

Kristen Lorraine Kile

Zachary Lawrence Kluka

Nehemiah Santino Knight

Tommy Jumei Kwenah

Olasubomi David Lawal

Brandon Michael Lawson

Kinsey Elizabeth LeBrun

Benjamin Gorden Lewis

Skylar Paige Lewis

Jayna Christine Liebau

Kaitlyn Alexis Locklear

Sanai Blu Logan

Keyon Christopher Long

Peyton Alexis Long

Cameron Dallas Lowery

Ashley Nyambura Macharia

Jeryl James Halili Magbulos

Mia Annaliese Magruder

Benjamin Allen Manahan Jr

Logan James Maney

Alexandra Concepcion Martinez Silva

Zachary Antonio Mateo

Diamonae Shayla Maye

Takiyah Taiona Mayo

William Andrewl Mazur Jr

Sylvester Conly McArthur IV

Dan’te Anthony McIntosh

Candace Janelle McKnight

Sierra Kathryn McNamara

Dylan Brian Meadows

Ketul Hitesh Mehta

Emmanuel Osei Mensah

Jailynn Marie Mercedes

Jocelynn Lourdes Mercedes

Grace Ann Merkley

Michael Min-Sung Meros

Malasia Braylin Milbourne

Erin Elizabeth Miller

Marissa-Nikole Yvonne Miller

Samantha M Miller

Ale’yana Carolyn Mitchell

Kayla Daaliyah Dachoyce Mitchell

Michael Joseph Mitchell

Nicholas Desean Mitchell

Cameron Aaron Clavin Moonesar

Nasir Mustapha Morales

Alejandro Moreno Jr

Mary Anne Mehdi Moubarak

Antonio Knellor Moukazis Jr

Nyeim Lamar Murphy

Bishop Ryan Nance

Maya Lynn Nauta

Jalaea’ Tyria Neal

Sean Timothy Nelson Jr

Nancy Nguyen

Amaya Nasir Nicely

Ta’Ziya Naze Nicholas

George Enrique Nickels

Cameron David Niles

Devin Kenneth Noel

Daniel Ikem Nwachukwu

Payton Xavier O’Mara

Arianna Jacqueline Osborne

Zachary Alexander Over

Ariah Perry Owens

Oluwafunmilayo Danaeya Oyekunle

Ayodamola Antoine Oyelana

Oluwafeyisayo Ayodeji Oyenuga

Brooke Elisia Pace

Jahmere Lawrence Palmer

Jayshawn Messiah Palmer

Tristan David Park

Ryan Elizabeth Parncutt

Asia Danae Pass

Kai Alexnder Pequeno

Kwantrey Demetrius Person

Esther Siah Phocole

Elaina Christine Piccicuto

Savannah Leigh Pierce

Khalil Matthew Powell

Iyana Janai Presbury

Joseph Donald Price

Kephart De Andel Pryor II

Sabrina Lee Quinlin

Kathryn Marianna Rambo

Ethan James Rapp

Geoffrey William Raspberry

Alexander Madison Rawlett

Natalie Marie Ye ‘Sol Rawlings

Elyssa Marie Parker Ray

Demitrius Alexander Reese

Emily Grace Reinhardt

Dariel Raven Rhone

Joshua Isaiah Ricks

Sarayha Machele Rivera

Cameron Matthew Rivers

Korin Alicia Roberts

Jouseph Amani Rodriguez

Emmanouil Keenan Rogers

Payton Nya Rogers

Kierra Shalon Rose

Jamiara Taliyah-Ashanti Ross

Kevin Tyler Rowland

Nevaeh Angelina Jolie Russell

Pax Marian Saltysiak

Noraima Tanaris Santiago

Maya Suzanne Kim Scher

Adelena Maria Schulz

Jaedon Ryan Serrano

Maria Elizabeth Serrano

Jim Austin Seubert

Navjot K Singh

Cassidy Evelyn Skiver

Vaughnte De’Saun Slaughter

Carlos Jerome Soriano

Morgan Aniya Sorrell

Jonae Love Speed

Christopher Kema Spence

Rashawn Trevor Stansbury

Janiya Chrystiana Stewart

Nina Antoinette Stewart

Michael Frederick Stiemly Jr

Moleesha Lynn Stokes

Devlin Andrew Strong

Brian Joseph Sweeney

Tanique Taniel Thomas

Mya Lynne Thomas-Summerville

Aiyana Chardee Thompson

Corey Damon Tinkler

McKenna Alexis Tracey

Khara Faye Truelove

Aiden Alexander Urbina

Abi Lee Vangraafeiland

Mia Velazquez

Priscilla Isabel Velez Vazquez

Kirsten Hope Venker

Catherine Rose Volinski

Melissa Alayla Walls

Alexa Nicole Warren

Alexis Ann Waters

Andrew James Watson

Christopher Henry Wehberg

Christian Michael Wesney

Jomal Jomari Wheatley

Amiah Monique White

Donte Deshon White

Imani Nichelle White

Olivia Ann White

Kimberly Wigfall

Courtney Alexandra Williams

Destiny Oshay Williams

Dillon Arthur Williams

Jashaw Lamar Williams

Kevin Cory Williams II

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Markease Dontae Williams

Anthony Charles Wilson Jr

Jamonye’ Nicole Wilson

Ne’Kayla Monique Wingfield

Kathryn Paige Wolferman

Kayla Lynn Yahyavi

Mohammed Lamine Yansane Jr

Latest Harford County Graduations - The Aegis

Morgan Layne Young

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