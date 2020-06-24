Edgewood High School graduates 316 in the Class of 2020

Rahma Ahmed Abouelmagd
Ayomilekan Oluwatamilore Adediji
Joyceline Foyere Akweseh
Rachelle Santonil Alcantara
Ejahniya Carla Lynn Alers
Mohammad Ali
Malik Sha-Qwann Walker Alman
Nana Kwabena Ntiamoah Ameyaw
Christos Ampatzis
Francesca Awotwe Arkorful
Sara Lynn Augustyniak
Karrin Leeasia Austin
Niles Fabian Austin
Kevin Ivan Ayala Claudio
Kyleah Marcia Ayeti
Brianna Nichole Barnes
Khalil Marqual-Ti’sean Baskerville
Amaris Lenae Bayton-Thornton
Anastasia Marie Bekker
Gabrielle Chloe Bell
Nasir Tavon Bell
Daijah Chyna Aniya Berry
Jasmine Aaliyah Bess
Samiera Chalaye Binns
Logan Michael Blair
Jalin Patrick Boger
Paulette Denae Boger
Maxwell James Bonner
Makani Lovel Borja
Brandon Anthony Born
Allyssa Leanne Bosnick
Ayanna Ty’jaih Bowles
Kayla Nicole Brack
Alexis Faith Brehm
Sydnie Marie Brennan
Humberto Briceno
Corinne Elizabeth Brock
Victoria Ashley Brookhart
Serenity Renell Brooks
Keyon Rashad Brown
Kyle Eugene Brown
Naiyah Sharnee Brown
Sierra Renee Brown
Celine Aestas Brundridge
Madison Nicole Buddenbohn
Nathaniel Martin Burkhardt
Kevin Eugene Burry Jr
Kimberly Bustamante
Nicole Cassidy Butindaro
Kyah Anaysha Calhoun
Tyreak Jaheim Carey
Ryss Gabbriel Carlos
Angelica Michelle Carrasquillo Collazo
Damien Haymond Cannon
Nija Dante Carter Jr
Genesis Sarah Coates □
Theodore Hawley Cook IV
Zoe Kristine Cooper
Christian Jarell Corley
Yasmine Novlla Coston
Jordan Anthony Crawford
Daequan Deandre Cross
Mary Katharine Crue
Michaela Elise Crue
Joshua Jordan Cummings
Kamryn Victoria Daniels
Elizabeth Marie Davis
Kiara Cheryl Davis
Natalie Rebecca Davis
Ryen James Dean
Travis Tremayne Dean
Anna Fayth Decker
Zah Rae Alise Delilly
Justice Tasia Faria Dembure
Aidan Tyler Despres
Megan Elise Despres
Kimberly Serena Diem
Zachary Dane Dixon
Azariyah Marie Dorsey
Rockeen Jerome Dotson Jr
Genesis Ishaé DuRant
Gabriel Noah Dyson
Xzavion Bleek Earl
Cameron Anthony Edwards
Jalliyah Tayanna Edwards
Youssef Abdelrazek Eid
Jeffrey Chidozirim Ekwonye
Chikodili Lisa Elee
Ayden Law Emge
Trushay Ayarna Evans
Jasmin Nicole Everly
Dion Lanier Faucette
Isidro Anthony Feliciano
Harrison Patrick Finnegan
Taysean Jerome Fitzgerald
Lynsi Nicole Foreman
Tyzhae Marion-Marie Forrest
Fredrick Tippy Fox III
Jonathan Isaiah-Michael Frederick
Aidan Gabriel Frison
Mason Christopher Gabrish
Nyoka Johntionna Gen Tora Gaither
Isabel Alexandria Gallagher
Elijah Akil Galloway
Nathan Anttonio Galvez-Diggs
Reece Michael Garrett
Heather Noel Gates
Krista Nicole Gentry
Ricky Derrell Gholson Jr
Adam Deontae Gibson
Daivon Christopher Gidden
Desiree Aaliyah Gidden
Raven Sky Ginger
Hannah Jane Goad
Isaiah Nicholas Goetze
Kairee Darian Gorham
Richarde Altonius Graham II
Emma Grace Grantland
Christian Titus Gray
Brooke Elizabeth Greaver
Teisha Aleena Grimmett
Megan Elissa Grooms
Rebecca Marie Grove
Alisha Nicole Guzman
Aminah Jalilah Hall
John Everett Harr Jr
Cole William Harris
Sarah Lynn Harvey
Ananda Keshera Marie Hemphill
Joshwa Wardell Henderson
Kendall Allen Henderson
Dante James Hiett
Teron Tarik Hinton
Michael Vincent Hubbe
Kaitlyn Noel Hughes
William Calvin Hunter
Sandra Ngozi Ikejiofor
Emil Robert Illian III
Krista Nicole Jeddry
Victoria Nicole Jewell
Branton Keir Johnson Jr
Kyndle A Johnson
Savon Azaiya Johnson
Anthony Tavon Jones
Ashley Christine Jones
Elijah Christopher Jones
Josiah Sedeke Kamara
Ayisha Kashmiri
Jacob Alexander Kelbaugh
Sage Marie Kellagher
Hufsa Fatima Khan
Kristen Lorraine Kile
Zachary Lawrence Kluka
Nehemiah Santino Knight
Tommy Jumei Kwenah
Olasubomi David Lawal
Brandon Michael Lawson
Kinsey Elizabeth LeBrun
Benjamin Gorden Lewis
Skylar Paige Lewis
Jayna Christine Liebau
Kaitlyn Alexis Locklear
Sanai Blu Logan
Keyon Christopher Long
Peyton Alexis Long
Cameron Dallas Lowery
Ashley Nyambura Macharia
Jeryl James Halili Magbulos
Mia Annaliese Magruder
Benjamin Allen Manahan Jr
Logan James Maney
Alexandra Concepcion Martinez Silva
Zachary Antonio Mateo
Diamonae Shayla Maye
Takiyah Taiona Mayo
William Andrewl Mazur Jr
Sylvester Conly McArthur IV
Dan’te Anthony McIntosh
Candace Janelle McKnight
Sierra Kathryn McNamara
Dylan Brian Meadows
Ketul Hitesh Mehta
Emmanuel Osei Mensah
Jailynn Marie Mercedes
Jocelynn Lourdes Mercedes
Grace Ann Merkley
Michael Min-Sung Meros
Malasia Braylin Milbourne
Erin Elizabeth Miller
Marissa-Nikole Yvonne Miller
Samantha M Miller
Ale’yana Carolyn Mitchell
Kayla Daaliyah Dachoyce Mitchell
Michael Joseph Mitchell
Nicholas Desean Mitchell
Cameron Aaron Clavin Moonesar
Nasir Mustapha Morales
Alejandro Moreno Jr
Mary Anne Mehdi Moubarak
Antonio Knellor Moukazis Jr
Nyeim Lamar Murphy
Bishop Ryan Nance
Maya Lynn Nauta
Jalaea’ Tyria Neal
Sean Timothy Nelson Jr
Nancy Nguyen
Amaya Nasir Nicely
Ta’Ziya Naze Nicholas
George Enrique Nickels
Cameron David Niles
Devin Kenneth Noel
Daniel Ikem Nwachukwu
Payton Xavier O’Mara
Arianna Jacqueline Osborne
Zachary Alexander Over
Ariah Perry Owens
Oluwafunmilayo Danaeya Oyekunle
Ayodamola Antoine Oyelana
Oluwafeyisayo Ayodeji Oyenuga
Brooke Elisia Pace
Jahmere Lawrence Palmer
Jayshawn Messiah Palmer
Tristan David Park
Ryan Elizabeth Parncutt
Asia Danae Pass
Kai Alexnder Pequeno
Kwantrey Demetrius Person
Esther Siah Phocole
Elaina Christine Piccicuto
Savannah Leigh Pierce
Khalil Matthew Powell
Iyana Janai Presbury
Joseph Donald Price
Kephart De Andel Pryor II
Sabrina Lee Quinlin
Kathryn Marianna Rambo
Ethan James Rapp
Geoffrey William Raspberry
Alexander Madison Rawlett
Natalie Marie Ye ‘Sol Rawlings
Elyssa Marie Parker Ray
Demitrius Alexander Reese
Emily Grace Reinhardt
Dariel Raven Rhone
Joshua Isaiah Ricks
Sarayha Machele Rivera
Cameron Matthew Rivers
Korin Alicia Roberts
Jouseph Amani Rodriguez
Emmanouil Keenan Rogers
Payton Nya Rogers
Kierra Shalon Rose
Jamiara Taliyah-Ashanti Ross
Kevin Tyler Rowland
Nevaeh Angelina Jolie Russell
Pax Marian Saltysiak
Noraima Tanaris Santiago
Maya Suzanne Kim Scher
Adelena Maria Schulz
Jaedon Ryan Serrano
Maria Elizabeth Serrano
Jim Austin Seubert
Navjot K Singh
Cassidy Evelyn Skiver
Vaughnte De’Saun Slaughter
Carlos Jerome Soriano
Morgan Aniya Sorrell
Jonae Love Speed
Christopher Kema Spence
Rashawn Trevor Stansbury
Janiya Chrystiana Stewart
Nina Antoinette Stewart
Michael Frederick Stiemly Jr
Moleesha Lynn Stokes
Devlin Andrew Strong
Brian Joseph Sweeney
Tanique Taniel Thomas
Mya Lynne Thomas-Summerville
Aiyana Chardee Thompson
Corey Damon Tinkler
McKenna Alexis Tracey
Khara Faye Truelove
Aiden Alexander Urbina
Abi Lee Vangraafeiland
Mia Velazquez
Priscilla Isabel Velez Vazquez
Kirsten Hope Venker
Catherine Rose Volinski
Melissa Alayla Walls
Alexa Nicole Warren
Alexis Ann Waters
Andrew James Watson
Christopher Henry Wehberg
Christian Michael Wesney
Jomal Jomari Wheatley
Amiah Monique White
Donte Deshon White
Imani Nichelle White
Olivia Ann White
Kimberly Wigfall
Courtney Alexandra Williams
Destiny Oshay Williams
Dillon Arthur Williams
Jashaw Lamar Williams
Kevin Cory Williams II
Markease Dontae Williams
Anthony Charles Wilson Jr
Jamonye’ Nicole Wilson
Ne’Kayla Monique Wingfield
Kathryn Paige Wolferman
Kayla Lynn Yahyavi
Mohammed Lamine Yansane Jr
Latest Harford County Graduations - The Aegis
Morgan Layne Young