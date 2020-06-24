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C. Milton Wright High School graduates 361 in the Class of 2020

The Aegis
Jun 24, 2020 5:00 AM

Donovan Dale Abbott

Alex Michael Ahmed

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Sophia Rosa Alexiou

Matthew Robert Lynn Alley
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Caidyn Christopher Almond

Jenna Paige Anderson

Vittorio Anthony Annunziata

Nina Antomattei

Threasa Santhosh Arangamparambil

Brian William Armentrout JR

Mackenzie Taylor Arvey

Chailey Catherine Atkins

Gavin Alexander Atkinson

Ethan Patrick Austing

Aya Ayad

Jacob Craig Barbato

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Cole James Barbes

Aidan James Barnaba

Bryce Daniel Barrow

Bridget Mikayla Bastian

Abigail Nicole Battaglia

Grace Caroline Battaglia

Peyton Claire Bedsaul

Hannah Marie Beegle

Autumn Harmony Benwell

Shawn Thomas Berger

Ryan Alexander Bezeredi

Liam John Bilsbury

Robert Gerald Bolt Jr

Bailey Rose Borkowski

Courtney Frances Boseck

Ulani Lavina Lynn Adeline Boyd

Danyele Rene’ Bragg

Colby Michael Bransky

Joseph Daniel Bridges

Brianna Gabrielle Broadwater

Ethan Zachary Brown

Megan Patricia Brown

John Carrington Brownfield

Ashley Nicole Bull

Jordan Michael Everett Bullis

Nico Alexander Caldarazzo

Kristen Marie Cameron

Joseph Bartholo Canepa

Jordan Thomas Cao

Peter Youngjin Gennaro Capozzoli

Carina Carmeni

Anthony Joseph Cecchini

Ashley Lin Chan

Peiwen Chen

Alyssa Rose Chiascione

Michael Wayne Cisco Jr

Hayden Matthew Clark

Isabella Jacqueline Claudio

Enrico Colamonaco

Daquan Shawn Coleman

Kendra Marie Collins

Pascal Benjamin Conroy

Michael Paul Contrino

Thomas Joseph Cowan

Olivia Noelle Craig

Zachary Ryan Craven

Zachary Michael Crews

Heather Nicole Cristancho

Johnathan Frederick Cristancho

Joshua Jeremy Cristancho

Chandler Ethan Crouse

Michael Joshua Cummings

Haley Renee’ Cummins

Steven Sunil Dawson

Autumn Hope Dennis

Joshua Andrew Diangelo

Ellias Taylor Diaz

Jeremy Francis Dietrich

Kelsey Alycia Renee Dillon

Anna Margaret DiNoto

Benjamin Adam Ditmore

Camden James Doherty

Ethan Daniel Dolezal

Virginia Morgan Donley

Edward Patrick Doonan

Julia Angeline Doonan

Nicholas Cameron Dunstan-Maiese

Matthew McKinney Chewbacca Durst

Maria Lynn Dwyer

Joseph Reid Edington

Jacob Brian Ehrbaker

Alyssa Maria Eller

Destini Michele Eller

Phoebe Laine Eller

Ivette Aracely Elliott

Alexander Timothy Fischer

Athena Suzette Floros

Sean Patrick Flynn

Rebecca Ann Folderauer

Luke Allen Foley

Michael Benjamin Foltyn

Courtney Lynn Frank

Emily Elizabeth Frederick

Dylan Harley French

Alexander Michael Perez Gallamoza

Colin Edward Gardiner

Victoria Eileen Gaydos

Gaetano Dominick Gerace

Kenneth Andrew Glover JR

Madison Nicole Goscinski

Piper Kathleen Grada

Darren Joesph Graddick

Juliette Elise Gray

Natalie Chante' Gray

Alyssa Leigh Graziano

Jordan Catherine Greaver

Sara Elizabeth Grelak

Daniel Joseph Groome

Brad William Haberer

Jake James Haberer

Joshua James Hainley

Grayson Christopher Hansel

Fisher Arden Hansson

Emily Layne Harris

Grace Karen Haupt

Paul Nicholas Helgason

Morgan Ashley Henderson

Brendan Timothy Hester

Zachary Michael Hetrick

Grayson Cole Hichkad

Andrew Boyd Hicho

Cole Joseph Higgins

William Kenneth Higgins

Hannah Marie Holloway

Mark Anthony Hopkins

Aaron Nathaniel Hummel

Carolynne Marie Rose Humphries

Bryce Richard Irwin

Samin Ahnaf Islam

Anijah Markira Jackson

Raleigh Alexis Jakubowski

Dominick Stephan Jankovich

Cayla Marie Jasper

Ethan Evann Jew

Ashanti Renee Johnson

Nicole Lynne Johnson

Deonte Anthony Jones

Maura Cathleen Jones

Jason Daniel Kaff

Annie Helen Keele

Nicholas Ian Kendall

Jack Nathaniel Keppler

Umar Ali Khwaja

Sydney Mae Kimmey

Benjamin Leonard Kincaid

Sydney Michelle Kirklewski

Madison Annmarie Kissinger

Morgan Lynn Kistler

Cassandra Lee Knight

Ashton Scott Kohler

Gabrielle Read Kohr

Katie Morgan Kolb

Julia Rose Koncurat

Noah Samuel Kordonski

Logan Margaret Kosar

George Themis Kotanidis

Andrea Taylor Kovacic

Zackary Francis Kramer

Joseph Frederick Kraus

Jeffrey John Kretschmer

Colby Matthew Kroedel

Jaimie Jennifer Kuhn

Zachary Allen Kuhoric

Ryan Michael Lang

Isabella LaRicci

Andrew Whitton Larson

Stephanie Grace Lascasas

Vivien Yi Lau

Adam Cole Lawrence

Nicklas Vicente Enriquez Lawrence

Lance Thomas Lehmann

Daniella Ann Leighty

Kaya Miguel Lenhart

Ryan Lewis Lindsey

Dylan Woods Lissauer

Ethan Russell Little

Skylar Blair Little

Pierce Elwood Lloyd

Erin Taylor Logsdon

Arrius Alphonso Lovette

Megan Renee Marshall

Benjamin Patrick Martin

Gianna Christiane Marzen

Faith Marie Matheny

Henry Mark Mathias

Gabriella Lambro Mavrikos

Arrianna Addison May

Leo Austin McCafferty IV

Kylie Kathleen McCarthy

Nickolas Joseph McClelland

Derek Wesley McCrickard

Calen Dale McCullough

Jenna Rose McQuay

Bryce Dylan Carleton Meadows

Kevin Anthony Meier

Kyle Richard Meier

Kate Elizabeth Mendola

Spencer Adam Metz

Joseph Augustus Meyers

Logan James Milford

Alyssa Jade Miller

Gabrielle Marie Miller

Asha Lena Emma Minott

Katherine Margaret Monaghan

Mikayla Ayana Montgomery

Brent James Moody

Isabella Camille Mooney

Aiden Michael Moran

Finley Grace Moreland

Kristopher Moreno

Caitlyn Rose Morrissey

Zackary Cole Moulsdale

Kelsey Grace Moyna

Kylie Nicole Mulligan

Elizabeth Eryn Murphy

Jayson Donovan Napolitano

Brian Le Nguyen

Ryan Nam Nguyen

Joshua Michael Nikolich

Nicholas David Nolder

Asia Raine Nowell

Katelyn Breanna O'Connor

N'namdi Adisa Yohance Olushola

Victoria Michelle O’Malley

Emily Elizabeth Onorato

Raquel Yamileth Palacios

Jenna Ruth Palmer

Andrew Julius Paris

Tyler Michael Patrick

Corey Donavon Patterson

Thomas Ray Peifley

Emma Marie Peller

Zoe Frances Peller

Lindsey Elizabeth Perry

Brianna Lee Petr

Vivian Ngocvy Pham

Daniel Golden Phillips

Mason Edward Piatt

Victoria Nicole Pierce

Lillian Idalina Pimentel

Flavia Esther Pinatte

Allison Mary Poling

Emily Madison Pope

Rylee Alexander Porter

Spencer Aiden Potter

Cassie Lorynn Potts

Kaylen Kathleen Powell

Jordyn Elizabeth Powers

Andrew Dalton Pratt

Audrey Alexandra Pridgeon

Hannah Faith Pritchard

Jai Thane Raccioppi

Hailey Elaine Rathell

William Lawrence Rayboen

Nicholas Alexander Redford

Dawson Devoe Reed

Meghan Olivia Reed

Lauren Taylor Reich

Henry Jacob Reimert

Mackenzie Paige Reinsfelder

Elijah Jon Rever

Natalia Jade Reyes

Maria Fernanda Reyna Perez

Olivia Louise Kimberly Reynolds

Zarrell Price Rhames

Philip Wendell Richards IV

Adam Benjamin Richardson

Emma Christine Riley

Anthony John Riportella

Faith Alexis Rittershofer

Anthony Allan Riva

Ishanae Lashae Moorehead Robinson

Gregory James Roden

Paul Anthony Rose

Shane William Rossiter

Ryan Paul Roszko

Zachary Alan Russell

Kenneth Gage Salyer

Estelle Efoua Fabiola Sanvee

Kendall Rose Saunders

Ian Michael Scanlon

Josiah Bernard Schaub

Calib Alexander Schaum

Gregory Caleb Schiefer

Bethany Anne Schilling

Aldrin James Schneider

Jacob Ronald Schucker

Timothy Andrew Schultz, Jr.

Nicholas Daniel Scianimanico

Chloe Grace Selander

Robert Bryce Seward

Dominic Parviz Shayegh

Matthew John Sherinsky

Anne Maria Sherrick

Aaron Ray Shetterly

Martin Alexander Shoap

Jayden Cole Slotnick

Alexis Kay Small

Corinne Elizabeth Smith

Rosik Varlov Smith

Tyler Michael Smoot

Jessica Michelle Sparr

Benjamin Robert Sprague

Hailey Nicole Stabile

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Devin Anthony Staten

Elijah Todd Stephen

Taylor Michelle Stevenson

Zachary Michael Stiars

Bryan Orlando Stiemke

Kaleb Timothy Stoll

Paige Elizabeth Stoner

Evan Mathew Strumpis

Alexis Morgan Sturgill

Zachary David Sutton

Carson Mitchell Swayne

Justin Michael Sweat

Ethan Michael Thomas

William Scott Tinney V

Andrew Joseph Tomaskovic

Madison Lynn Treadwell

Matthew Victor Tritto

Christian Paul Trombley

Samuel Xavier Trujillo

Kaitlyn Rose Valenza

Seth Alexander Vien

Kylie Marie Wagner

Jillian Amber Wahl

Henry Daniel Walenczyk

Anastasia Faith Walker

Christian Jacob Walker

Victoria Michelle Walker

Bridget Elizabeth Walsh

Elizabeth Ann Wesdock

Brent Matthew Whaley

Victoria Anne White

Matthew Anthony Wicker

Samantha Ashley Widenhouse

John Miles Widman

Connor Christopher Wilhelm

David Lawrence Williams III

Ashley Keona Williams

Sophia Marie Williams

Christine Marie Wolf

Jackson William Wolfe

Ashley Kate Woodford

William Dale Woods

Hunter Adam Wright

Jocelyn Jayne Wright

Matthew Robert Wychulis

Gabriel Ybarra III

Maria I Yiannouris

Lauren Nicole Zelina

Caden Rayne Zentack

Latest Harford County Graduations - The Aegis

Alec Christopher Zuro

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