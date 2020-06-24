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Bel Air High School graduates 382 in the Class of 2020

The Aegis
Jun 24, 2020 5:00 AM

Abboud Boutros Abboud

Andral Gianni Alexandre

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Harry Max Allcock

Joel Martin Alzamora
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Jarod Thomas Anderson

Ann-Marie Grace Anglada

Nickolaus Powell Anker

Ashley Rebecca Annen

Adam Eid Antar

Andrew Joseph Argentieri

Maggy Mae Askew

Molly Ann Askew

Riley Howard Atkins

Jordan Elizabeth Baber

Marek Chandler Baczeski

Rachael Marie Barsam

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Anna Katlyn Barth

Evan Richard Baum

Katherine Ann Beck

George Michael Beeker

Nathan Leo Bennett

Trevor Patrick Bentzley

Tommie Lemanuel Bibb Jr.

Alexandra Elizabeth Birch

Morgan Free Adia Blake

Anthony Edward Boebel

Olivia Rose Borkowski-Johnson

Logan William Bosley

Madison Rose Bosley

Mason Andrew Bosley

Andrew James Bosnak

Alexis Raven Boswell

Edward Michael Boulan

Zachary Robert Bowen

Joshua Ryan Brethauer

Shawn Curtis Brewster

Andrew James Brinegar

Daniel Joseph Brooks

Luke Joseph Brossoit

Amber Elizabeth Brown

Jason Patrick Brunicke

Alexandra Marie Burgess

Isabella Maria Burkhead

Joseph Patrick Butler

Kyle Bernis Butler

Gregory Joseph Cannon

Felix Samuel Caratini

Alicia Ann Carbaugh

Lauren Delaney Carbaugh

Ana Carrillo

Alexandria Nicole Cashman

Alicia Louise Celgin

Chris Brian Cen

Caitlyn Ming-Yee Chan

Priyans Bikram Chand

Ali Chmielewski

Cole Alexander Cimino

Joshua Dylan Cisneros

Sheamus Lestat Clavey

Evan Daniel Cole

Madison Rae Conroy

Sean Charles Conway

Benjamin Lee Cook

Kyle Michael Copeland

Abigail Logan Coscia

Adam Paul Cretaro

Rebekah Joy Cross

Marissa Nicole Cullison

Lacey Nicole D'Achille

Olivia Catherine Dean

Scott Michael Deinish

Leah Scott Deitrick

Jarod Michael Dempsey

Juliann DeRose

Benjamin Michael Deskin

Dominick Austin Diaz

Joshua Evan Diedoardo

Katie Elizabeth DiLeonardi

Justin Michael Dill

David Vincent Dinan Jr.

Emily Anne Dittus

Declan Liam Dmitriev

Caleb Vincent Dockery

Meghan Elaine Dowell

Megan Paula Drumm

Dean Michael Dugan

William James Dvorak

Timothy Peter Dziedzic

Hannah Elizabeth Easter

Muhammad Faizan Elahi

Addison Reilly Ellis

Tanner Montgomery Emig

Kyle Thomas Engram

Trinity Naomi Epperley

Micah Clay Ernest

Matthew Charles Ervin

Megan Elizabeth Evans

James Matthew Fain

Zachary Axel Fain

Jason Elias Faine

Kari Ann Falkenstein

Ryan Anthony Falkenstein

Nicholas David Feinour

Brianna Alexa Felton

Gavin Michael Fine-Holmes

Matthew Vincent Fino

Madison Patricia FitzGerald

Ethan Michael Fleagle

Alexis Madison Fletcher

Jacob Francis Folmer

Morgan Renee Ford

Collin Michael Fouty

Abigail McCredie Frank

Zachery Jacob Furrow

Andrew Sofokli Fusha

Sydney Nicole Gahler

Sofia Isabel Garcia Walker

Taylor Clare Gasior

Kory Grant Gavin

Demetri Jebrel Gilliam

Kelsie Elizabeth Gillis

Jeremy Ryan Ginley

Evangelos Anthony Giordani

Andrew James Giordano

Lorela Gjoka

Ava Elizabeth Goeller

Jake Manning Gohlinghorst

Cameron Alexis Goldsborough

Jagger Alexis Gossman

Emanuel Gracia Hernandez

Caitlyn Isabella Graney

Daniel Jordan Graney

Stephanie Lauren Gray

Parker Daniel Grebe

Evan Joseph Greco

Jacob Tyler Grewe

Wendy Guan

Nagma Gurung Shrestha

Cayden Lee Hagy

Jordan Michael Hagy

Peyton Anne Hale

Aidan Michael Hall

Lahna Evelyn Hall

Maggi Elizabeth Hall

Ariel Hannah Hammond

Ryan James Hanna

Julianna Reid Harden

Shelby Lynn Hay

Alexander Newsom Hayes

Blake Hayward

Grace Madison Heinecke

Savannah Bailey Henderson

Nicholas Karl Hildebrandt

Melanie Gia Hoang

Johnathan Lee Hockenberry Jr.

Holly Anna Hoffman

Mark William Hoffman

Sydney Nicol Hook

Chase Patrick Hooper

Dylan Kade Hooper

Allyson Emily Hosza

Nathan Parker Hott

Tyler Graden Hughes

Jenna Mae Huie

Madison Alexandra Humes

Nathan James Hurlock

Taylor Leazette Hurte

Quinn Robert Ivy

Alan Charles Jackson III

William Jackson

Isaac Jarod James

Connor Wayne Jareed

Colin Patrick Jett

Christopher Conrad Johnson III

Daniel Matthew Johnson

Dante Dorrell Johnson Jr.

Drew Thomas Johnson

YKean Sosa Johnson

Zachary Evan Joyner

Rhea Shahanara Kabir

Garrett Reed Kalb

Sophia Fotini Kaminaris

Caleb Ryan Karidias

John Christopher Keefer

Kaleena Danielle Kenney

Riley Jane Kenney

Brock Michael Ketcham

Maryam Khan

Andrew Louis Kiefer

Caroline Elizabeth Kinder

Allison Victoria Kindley

James Robert King

George Wayne Koerber

Alexa Nicole Kolosey

Matthew David Konski

Taylor Ann Kormanis

Dimitri Alex Kouroupis

Nicholas Patrick Kraemer

Alena Beatrice Krantz

Miranda Diane Krausman

Brandon Thomas Lai

Ian Michael Lang

Lauren Madison LaRoche

Steven Le

Jake Joseph Lee

Connor Jacob Legge

Isabelle Catherine Leiphart

Steven Alexander Lentz

Hunter Samuel Leslie

Cameron James Lewis

Kevin Anthony Lipka Jr.

Christopher Khanh-Duy Loi

Grace Louise Lorenz

Raenna Nikelle Lovas

James Leroy Lowe Jr.

Jessica Maria Lyons

Logan Wayne Mackey

David Anthony Maly-Cordell

Joshua Anthony Marchiano

Lara Catherine Marinich

Cori Elizabeth Mark

Sarah Elizabeth Markland

Ryan Warner Mason

Emily Ann May

Spencer Owen May

Anthony Dubar McCall

Chloe Renee McCashland

Luke Christopher McCord

Riley Elizabeth McDermott

Benjamin Aaron McDonnell

Tagia McGraw

John Michael McKay

Dylan John McQuarrie

Marisa Haley McQuarrie

Anna Rachele McQuay

Briana Angie Merritt

Raima Qandeel Mian

Zohra Jamshid Mian

Alex Joseph Miceli

Cameron Antonio Miller

Adrianna Kathleen Mooney

Hannah Tian-Lu Mooney

Caden James Morris

Jaden Marie Morton

Sarah Nicole Murray

Matthew Stephen Naumann

Valerija Naumova

Nina Marie Naus

Reilly Marissa Nickel

Asia Marie Nino

Amaris Talia Nolan

Justin Scott O'Bannon

Yefry Gabriel Orellana Cedillos

Elliott Samuel Otten

Gisselle Estefani Padilla-Diaz

Gabrielle Marie Pasko

Arthur Julian Pasqualini

Riley Paige Patrick

Blake Michael Pegler

Sloane Diane Peterson

Alexander John Pezzica

Jonathan William Pfeiffer

Mackenzie Anne Plowman

Claire Elizabeth Polites

Lauren Elizabeth Puntanen

Nolan James Quadrini

Makenzie Rose Quinn

Gavin Phillip Rakowski

Jaylen Antonio Reaves

Gabrielle Grace Redding

Jake Richard Reiser

Jordan Lee Reiswig

McKenna Kaitlyn Reiswig

Stanford Gilbert Ricketts III

Diana Katherine Riggs

Dania Dianne Rodriz

Mario Gabriel Romeo

Daniel Ian Ross

Anna Elise Rozmiarek

Cody Logan Rush

Michaela Grace Jing Rusinko

Javon Monterio Sampson

Benjamin Thomas Santoli

Anthimos Sarapis

Dominic Joseph Scalese

Rose Magness Schimminger

Seth Damien Schlerf

Jacob Michael Schorr

Drue Lynne Schrode

Abigail Renee Schultz

Marian Grace Schwartz

Gabriel James Scott

Jenea Imani Seaberry

Logan Alexander Seay

Joshua Ryan Sellers

Meijen Nicole Serio

Camryn Raine Sesko

Kendall Noelle Sewell

Areeba Shaikh

Darcy Helen Kim Shannon

Trent William Sheesley

Sydney Elise Shue

Olivia Grace Simon

Christian William Sinsky

Emre Patrik Sipos

Faria Hawa Sirhandi

Noah Josiah Glen Slaten

Emily Paige Slater

Lillian Elizabeth Smith

Brandon Thomas Snyder

Courtney Nicole Snyder

Dylan Timothy Snyder

Ryan Walter Snyder

James Thomas Souders

Christian Gabriel Spence

Jenna Carlene Stampone

Catherine Hazel Standish

Calvin Ray Stein

Andrew Robert Steinberg

Luke Aaron Stenger

Ryan Todd Sterling

Kayla Paige Stevens

Meghan Joanna Stevens

Caleb Ryan Stieber

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Madison Shae Stinebaugh

William James Stoneberg

Kaylyn Alexis Stupalski

Aidan Thomas Sweeney

Aimee Taylor Sylvester

Chyia Lishia Tabron

Alyssa Renee Taylor

Lauren Hagey Taylor

Konner Alan Thomas

Lydia Grace Thomas

Jack David Thompson

Madison Anne Thorpe

Mary Ellen Tivvis

Judy Tran

Minh Nghia Tran

Tahmir Matthew Traynham

Andrew Christian Tredinnick

Daniel Tyler Tridone

Alex Bao-Dinh Trinh

Hailey Elizabeth Tugya

Noel Jacob Tyler-Simms

Taylor Jordan Unkart

Megan Reese Upton

Bryce Alexander Utz

Sarah Joy Van Ruiten

Ashley Tuyet Van

Lauren Elizabeth Varlotta

Edwin Velez Jr.

Lidia Rosalia Villarruel

Alexander William Vlangas

Allyson Elizabeth Wagner

Deja Yvonne Walker

Rebecca Thomas-Ann Walker

Madisyn Tomie Wallace

Kenna Marie Ward

Matthew Jacob Weaver

Daniel Richard Weissert

Mikenna Riley Welsh

Rex Tyler Westfall

Heather Rose Wheeler

Angelina Rae Catherine Whitaker

Daniel Ray Whitehorse

Brandon Christopher Whiteside

Kendall Marie Wiley

Morgan Amber Williams

Raymond James Wills

Kailee Rene Wilson

Jack Cameron Winfield

Lauren Grace Winn

Liana Sze-Ki Wong

Joshua Alexander Wood

Julia Catherine Wood

Gavin Charles Yetter

Andrew Edward Yingling

Cameron Michael Zeback

Jaden Ann Zengel

Julia Qiuyu Zorzi

Latest Harford County Graduations - The Aegis

Caleb Joseph Zylka

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