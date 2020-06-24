Bel Air High School graduates 382 in the Class of 2020

Abboud Boutros Abboud
Andral Gianni Alexandre
Harry Max Allcock
Joel Martin Alzamora
Jarod Thomas Anderson
Ann-Marie Grace Anglada
Nickolaus Powell Anker
Ashley Rebecca Annen
Adam Eid Antar
Andrew Joseph Argentieri
Maggy Mae Askew
Molly Ann Askew
Riley Howard Atkins
Jordan Elizabeth Baber
Marek Chandler Baczeski
Rachael Marie Barsam
Anna Katlyn Barth
Evan Richard Baum
Katherine Ann Beck
George Michael Beeker
Nathan Leo Bennett
Trevor Patrick Bentzley
Tommie Lemanuel Bibb Jr.
Alexandra Elizabeth Birch
Morgan Free Adia Blake
Anthony Edward Boebel
Olivia Rose Borkowski-Johnson
Logan William Bosley
Madison Rose Bosley
Mason Andrew Bosley
Andrew James Bosnak
Alexis Raven Boswell
Edward Michael Boulan
Zachary Robert Bowen
Joshua Ryan Brethauer
Shawn Curtis Brewster
Andrew James Brinegar
Daniel Joseph Brooks
Luke Joseph Brossoit
Amber Elizabeth Brown
Jason Patrick Brunicke
Alexandra Marie Burgess
Isabella Maria Burkhead
Joseph Patrick Butler
Kyle Bernis Butler
Gregory Joseph Cannon
Felix Samuel Caratini
Alicia Ann Carbaugh
Lauren Delaney Carbaugh
Ana Carrillo
Alexandria Nicole Cashman
Alicia Louise Celgin
Chris Brian Cen
Caitlyn Ming-Yee Chan
Priyans Bikram Chand
Ali Chmielewski
Cole Alexander Cimino
Joshua Dylan Cisneros
Sheamus Lestat Clavey
Evan Daniel Cole
Madison Rae Conroy
Sean Charles Conway
Benjamin Lee Cook
Kyle Michael Copeland
Abigail Logan Coscia
Adam Paul Cretaro
Rebekah Joy Cross
Marissa Nicole Cullison
Lacey Nicole D'Achille
Olivia Catherine Dean
Scott Michael Deinish
Leah Scott Deitrick
Jarod Michael Dempsey
Juliann DeRose
Benjamin Michael Deskin
Dominick Austin Diaz
Joshua Evan Diedoardo
Katie Elizabeth DiLeonardi
Justin Michael Dill
David Vincent Dinan Jr.
Emily Anne Dittus
Declan Liam Dmitriev
Caleb Vincent Dockery
Meghan Elaine Dowell
Megan Paula Drumm
Dean Michael Dugan
William James Dvorak
Timothy Peter Dziedzic
Hannah Elizabeth Easter
Muhammad Faizan Elahi
Addison Reilly Ellis
Tanner Montgomery Emig
Kyle Thomas Engram
Trinity Naomi Epperley
Micah Clay Ernest
Matthew Charles Ervin
Megan Elizabeth Evans
James Matthew Fain
Zachary Axel Fain
Jason Elias Faine
Kari Ann Falkenstein
Ryan Anthony Falkenstein
Nicholas David Feinour
Brianna Alexa Felton
Gavin Michael Fine-Holmes
Matthew Vincent Fino
Madison Patricia FitzGerald
Ethan Michael Fleagle
Alexis Madison Fletcher
Jacob Francis Folmer
Morgan Renee Ford
Collin Michael Fouty
Abigail McCredie Frank
Zachery Jacob Furrow
Andrew Sofokli Fusha
Sydney Nicole Gahler
Sofia Isabel Garcia Walker
Taylor Clare Gasior
Kory Grant Gavin
Demetri Jebrel Gilliam
Kelsie Elizabeth Gillis
Jeremy Ryan Ginley
Evangelos Anthony Giordani
Andrew James Giordano
Lorela Gjoka
Ava Elizabeth Goeller
Jake Manning Gohlinghorst
Cameron Alexis Goldsborough
Jagger Alexis Gossman
Emanuel Gracia Hernandez
Caitlyn Isabella Graney
Daniel Jordan Graney
Stephanie Lauren Gray
Parker Daniel Grebe
Evan Joseph Greco
Jacob Tyler Grewe
Wendy Guan
Nagma Gurung Shrestha
Cayden Lee Hagy
Jordan Michael Hagy
Peyton Anne Hale
Aidan Michael Hall
Lahna Evelyn Hall
Maggi Elizabeth Hall
Ariel Hannah Hammond
Ryan James Hanna
Julianna Reid Harden
Shelby Lynn Hay
Alexander Newsom Hayes
Blake Hayward
Grace Madison Heinecke
Savannah Bailey Henderson
Nicholas Karl Hildebrandt
Melanie Gia Hoang
Johnathan Lee Hockenberry Jr.
Holly Anna Hoffman
Mark William Hoffman
Sydney Nicol Hook
Chase Patrick Hooper
Dylan Kade Hooper
Allyson Emily Hosza
Nathan Parker Hott
Tyler Graden Hughes
Jenna Mae Huie
Madison Alexandra Humes
Nathan James Hurlock
Taylor Leazette Hurte
Quinn Robert Ivy
Alan Charles Jackson III
William Jackson
Isaac Jarod James
Connor Wayne Jareed
Colin Patrick Jett
Christopher Conrad Johnson III
Daniel Matthew Johnson
Dante Dorrell Johnson Jr.
Drew Thomas Johnson
YKean Sosa Johnson
Zachary Evan Joyner
Rhea Shahanara Kabir
Garrett Reed Kalb
Sophia Fotini Kaminaris
Caleb Ryan Karidias
John Christopher Keefer
Kaleena Danielle Kenney
Riley Jane Kenney
Brock Michael Ketcham
Maryam Khan
Andrew Louis Kiefer
Caroline Elizabeth Kinder
Allison Victoria Kindley
James Robert King
George Wayne Koerber
Alexa Nicole Kolosey
Matthew David Konski
Taylor Ann Kormanis
Dimitri Alex Kouroupis
Nicholas Patrick Kraemer
Alena Beatrice Krantz
Miranda Diane Krausman
Brandon Thomas Lai
Ian Michael Lang
Lauren Madison LaRoche
Steven Le
Jake Joseph Lee
Connor Jacob Legge
Isabelle Catherine Leiphart
Steven Alexander Lentz
Hunter Samuel Leslie
Cameron James Lewis
Kevin Anthony Lipka Jr.
Christopher Khanh-Duy Loi
Grace Louise Lorenz
Raenna Nikelle Lovas
James Leroy Lowe Jr.
Jessica Maria Lyons
Logan Wayne Mackey
David Anthony Maly-Cordell
Joshua Anthony Marchiano
Lara Catherine Marinich
Cori Elizabeth Mark
Sarah Elizabeth Markland
Ryan Warner Mason
Emily Ann May
Spencer Owen May
Anthony Dubar McCall
Chloe Renee McCashland
Luke Christopher McCord
Riley Elizabeth McDermott
Benjamin Aaron McDonnell
Tagia McGraw
John Michael McKay
Dylan John McQuarrie
Marisa Haley McQuarrie
Anna Rachele McQuay
Briana Angie Merritt
Raima Qandeel Mian
Zohra Jamshid Mian
Alex Joseph Miceli
Cameron Antonio Miller
Adrianna Kathleen Mooney
Hannah Tian-Lu Mooney
Caden James Morris
Jaden Marie Morton
Sarah Nicole Murray
Matthew Stephen Naumann
Valerija Naumova
Nina Marie Naus
Reilly Marissa Nickel
Asia Marie Nino
Amaris Talia Nolan
Justin Scott O'Bannon
Yefry Gabriel Orellana Cedillos
Elliott Samuel Otten
Gisselle Estefani Padilla-Diaz
Gabrielle Marie Pasko
Arthur Julian Pasqualini
Riley Paige Patrick
Blake Michael Pegler
Sloane Diane Peterson
Alexander John Pezzica
Jonathan William Pfeiffer
Mackenzie Anne Plowman
Claire Elizabeth Polites
Lauren Elizabeth Puntanen
Nolan James Quadrini
Makenzie Rose Quinn
Gavin Phillip Rakowski
Jaylen Antonio Reaves
Gabrielle Grace Redding
Jake Richard Reiser
Jordan Lee Reiswig
McKenna Kaitlyn Reiswig
Stanford Gilbert Ricketts III
Diana Katherine Riggs
Dania Dianne Rodriz
Mario Gabriel Romeo
Daniel Ian Ross
Anna Elise Rozmiarek
Cody Logan Rush
Michaela Grace Jing Rusinko
Javon Monterio Sampson
Benjamin Thomas Santoli
Anthimos Sarapis
Dominic Joseph Scalese
Rose Magness Schimminger
Seth Damien Schlerf
Jacob Michael Schorr
Drue Lynne Schrode
Abigail Renee Schultz
Marian Grace Schwartz
Gabriel James Scott
Jenea Imani Seaberry
Logan Alexander Seay
Joshua Ryan Sellers
Meijen Nicole Serio
Camryn Raine Sesko
Kendall Noelle Sewell
Areeba Shaikh
Darcy Helen Kim Shannon
Trent William Sheesley
Sydney Elise Shue
Olivia Grace Simon
Christian William Sinsky
Emre Patrik Sipos
Faria Hawa Sirhandi
Noah Josiah Glen Slaten
Emily Paige Slater
Lillian Elizabeth Smith
Brandon Thomas Snyder
Courtney Nicole Snyder
Dylan Timothy Snyder
Ryan Walter Snyder
James Thomas Souders
Christian Gabriel Spence
Jenna Carlene Stampone
Catherine Hazel Standish
Calvin Ray Stein
Andrew Robert Steinberg
Luke Aaron Stenger
Ryan Todd Sterling
Kayla Paige Stevens
Meghan Joanna Stevens
Caleb Ryan Stieber
Madison Shae Stinebaugh
William James Stoneberg
Kaylyn Alexis Stupalski
Aidan Thomas Sweeney
Aimee Taylor Sylvester
Chyia Lishia Tabron
Alyssa Renee Taylor
Lauren Hagey Taylor
Konner Alan Thomas
Lydia Grace Thomas
Jack David Thompson
Madison Anne Thorpe
Mary Ellen Tivvis
Judy Tran
Minh Nghia Tran
Tahmir Matthew Traynham
Andrew Christian Tredinnick
Daniel Tyler Tridone
Alex Bao-Dinh Trinh
Hailey Elizabeth Tugya
Noel Jacob Tyler-Simms
Taylor Jordan Unkart
Megan Reese Upton
Bryce Alexander Utz
Sarah Joy Van Ruiten
Ashley Tuyet Van
Lauren Elizabeth Varlotta
Edwin Velez Jr.
Lidia Rosalia Villarruel
Alexander William Vlangas
Allyson Elizabeth Wagner
Deja Yvonne Walker
Rebecca Thomas-Ann Walker
Madisyn Tomie Wallace
Kenna Marie Ward
Matthew Jacob Weaver
Daniel Richard Weissert
Mikenna Riley Welsh
Rex Tyler Westfall
Heather Rose Wheeler
Angelina Rae Catherine Whitaker
Daniel Ray Whitehorse
Brandon Christopher Whiteside
Kendall Marie Wiley
Morgan Amber Williams
Raymond James Wills
Kailee Rene Wilson
Jack Cameron Winfield
Lauren Grace Winn
Liana Sze-Ki Wong
Joshua Alexander Wood
Julia Catherine Wood
Gavin Charles Yetter
Andrew Edward Yingling
Cameron Michael Zeback
Jaden Ann Zengel
Julia Qiuyu Zorzi
Latest Harford County Graduations - The Aegis
Caleb Joseph Zylka