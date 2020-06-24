xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Aberdeen High school graduates 344 in the Class of 2020

The Aegis
Jun 24, 2020 5:00 AM

Elijah Wesley Solomon Abraham

Kyra Elise Acello

Advertisement

Kyle Joseph Addy

Daniel Kumilachew Admasu
Advertisement

Tenaya Larraine Akins

Sem-Theophane Bile Allade

Niles Richard Alleyne

Brendan Scott Althoff

Ryan Mitchell Amis

Alexis Renee Amos

Nathan J Anthony Jr

Hanna Alexsandra Armstrong

Blessing Maneju Atumeyi

Ashmi Babu

Jade Mikala Bahr

Tamia Nikisha Baker

Advertisement

Denise Elizabeth Ball

Gabriel Owen Ballard

Audrey Elizabeth Barefield

Noel Barrett

Boubakar Barry

Rhaniya Kyrea Bates

Cynthia Thamara Batres Morales

Cale Joseph Bauman

Max Alexander Bearinger

Ronald Lee Bell

Khalil Mohamed Benmoha

Alexis Renee Bennett

Marina Jene’ Bennett

Cade Andrew Bergeron

Brandon Tavon Bishop-Giles

Nathan Lance Blanken

Megan Elisabeth Blumberg

Elianna Nicole Bolton

Kennedy Julianna Borel

Barbara Lee Bowles

Emma Marie Bowman

William Xavier Brandi

Tahj David Braxton

Davon Tkai Brooks

Brandon Patrick Brown

Camron Brown

Jordan Andria Brown

Myel Railyn Brown

J’kuan Taequial William Burkentine

Natalia Star Burrall

Sara Makena Bush

India Irie Byars

John Everette Byers

Adrianna Grace Campos

Branden Michael Cantu

Dillon James Capalongo

Isaiah Edward Caraballo

Gabriel Stephen Cardella

Thomas Robert Carey IV

Lance Bradley Cassell II

Autumn Marie Cederborg

Devin Paul Luis Cepeda

Kerra Lillian-Kay Cerny

Raymond Chen

Russell James Chiu

Sara Jane Caroline Clayton

Caleb Tyler Cole

Khilia Courtney Cole

Gabrielle Elizabeth Coleman

Korey Seth Coley Jr

Mariam Conde

Zachary Peter Coogan

Emma Katherine Cook

Lakerra Sade’ Cooper

Samira Andrea Cornish

Carlee Elizabeth Cowling

Joshua Alan Cox

Elizabeth Netanya Coyle

Michael Paul Crouse

Sierra Elizabeth Cullum

La sha Inez Cunningham

Snigdha Pravin Darji

Saul Matthew Davan

An’tonae’ Re’On Ja’Nay Davis

Caraline Gates Davis

Connor Benjamin Davis

Ethan Brian Davis

Kevon Julius Davis

Tai-Shanna Marie Davis

William James Davis

Dontay James Dawson

Iah Mae Pepito De Los Reyes

Benjamin Campbell Deford

Hope Della Dehaven

Sabrina Belle Deitrick

Frank Lamont Delbridge Jr

Evan Kennedy Demos

Malaina Kay DeShields

Tristyn Nell-Elizabeth DeVeaux

Aysia Monae Dials

Judah Gabriel Dickson

Nygel Simeon Diggs

Jasmine Alexandria Alexis Dill

Nathaniel Brooks Dimick

Justin Kuhn Dudak

Jeremiah Nicholas Dunn

Ryan Joseph Dunning

Solana Trinise-Mona’e Dyson

Makhi Henry Jabril Edwards

Morgan Lynn Edwards

Nakya Mone Edwards

Nathaniel James Eilman

Makaila Jade Elmore

Edgar David Erby III

Makya Aldaneall Everetts

Olivia Grace Ferguson

Syiyanna Ziabraya Finch

Elisabeth Marie Flavin

Eric Joseph Flemings Jr

Samantha Faith Ford

Katherine Lindley Foy

Joseph Wayne Frye II

Hannah May Frykberg

Xavier Emanuel Fullard

Layla Madison Gagne

Faith Victoria Gale

Jorge Alejandro Garced

Legend Trinity-Vanness Gaulden Brown

Micah James Glasgow

Mecca Ameen Gomes

Wendy Karina Gonzalez-Leon

Jacoury Devon Antonio Goode

I’yonna Sincere Graham

Darius Robert Gerund Griffin

Xander Michael Griffin

Mark Cornelius Grimsley Jr

Amirone Joelle Guary

Selena Chante' Hamilton

Emillie Ann Hanks

Leesha Marie Hardy-Henderson

Malichi Sabor Harris

Tatiana Bryana Harris

Jada Janae Harrow Martinez

Briajio Richard Lindsey Hawthorne

Paris Amani Emmanuel Hedd

Julian Bryan Henry

Damian Nicholas Hinckle

Harold Bernard Hines III

Cameron Matthew Hobbs

Ahnyce Christine Holland

Maurice Leonard Holley III

Su Hwan Hong

Ashanti Kaliyah Horne

Stephen Mark Howard Jr

Ahnye Sahmone Huff

Mert Saban Inak

Selean Nichole Irons

Jordan Britney Jackson

Lamia Cleo Jackson

Savanna Lee Jacobsen

Faith Elysabeth Jacovitte

Justin Edward Jefferson

Jordan Edward Jenkins

Silas Love Jenkins

Aniyah Jianna Johnson

Brianna Marie Johnson

Eysa Rechele Johnson

Isaiah Wendell Johnson

Jaren Jeffrey Johnson

Nakiyah Reanna Johnson

Noah James Johnson

Ian Michael Jones

Monica Denise Jones

Thomas Thurston Jones

Jahad Fronie Joseph

Praphawadi Kaeo Ngao

Vanessa Christine Kalwa

Alyssa Marie Kay

Nolan Carter Keithley

Richmond Tetteh Kemausuor

Daniel Khoshkhoo

Sophia Katharine Knap

Jared Brent Kraczek

Seth Andrew Kukuck

Ashley Jung Kwon

Katlyn Michelle L’Hommedieu

Damon Justice Languth

Nyeilah Darnice Lawson-Smith

Sarah Elizabeth Lechner

Hannah Lin Lin Lee

Thedy Legros Jr

Samantha Nicole Lein

Hunter Jackson Lilley

Joseph Ka Mea Kia’I I Na Kanaka Lindmeier

Kaitlyn Joy Linteau

Emily O’malley Linz

Nicholas Brian Littleton

Emily Parkhurst Love

Zeke Joseph Manuel

Samantha Louise Marlow

Rasuan Eric Marshall

Kyle Tyree Matthews

Jordan William McBroom

Kahla Renee McCaffity

Jameel Andre McCormick

Louise McGrady

Elijah Rahsan Mendez

Sahian Itzel Mendoza

Amol Verma Menon

Nicholas Shane Messick Jr

Mary Elisabeth Meyerhuber

Alexis Ann Miller

Daniel Kilik Miller

Kwenesia Kande Millington

Mason James Minter

Aida Michelle Miranda Vega

Jasmine Nicole Monroe

Alejandro Jose’ Moreno

Autumn Kay Mullins

Salman Nasir

Rachel Serina Nicholas

Hayley Raye Nichols

Kamari Tremaye Norton

Faith Ogechi Obilo

David Chibuezem Oguh

Bonnie Ebeagbor Okougbo

Raillys Omar Orengo

Jeremiah Osahiemen Oriakhi

Lily Elizabeth Owens

Christopher Ryan Pappas

Nicholas Joseph Pappas

Symone Lena Parker

Nastassja Danae Peniche

Itzel Dorianne Perez Perez

Jayden Damont Perry

Kristopher Crosby Peters

Mackenzie Jade Pollachek

Caitlin Patricia Powell

Lilly Cameron Proctor

Ramazjah Jazhmere Ramsey

Maria Teresa Revilla

Ray'Shawn Da'Niro Richmond

Zane Joseph Rineer

Isabella Martina Rivera

Kimberly Marie Rivera

Ali Karriena-Monique Robinson

Cameron Michael Robinson

Kea’Ehren Nasziare Robinson

Adrian Rocha

Ronny Richard Rojas Jr

Alma Berenise Roldan Padilla

Leo Thomas Rollins IV

Sebastian Luis Rosado Tran

Mark Alexander Rosser

Kateleen Tan Roxas

Christian Jordan Rucker

Skylar Allison Rutka

Valentina Sanchez Gualteros

Oliver Michael Santos

Sydney McKenzie Scheetz

William Markus Schmitt

Stephen Sebastian Schultz

Alecia Alma Scott

Chandler Jamal Scott

Genesis Gabrielle Clark Scott

Makenzie Elizabeth Severn

Evangeline Barbrita Shannon

Devan Ty Sherrod

Michael Rayne Shivers

Aaron Michael Shunk

Adam Carl Siedlecki

Kaleel Rashad Simmons

Sparkle Santana Simmons

Matthew Scott Simoni

Nicholas Daniel Simpson

Kenneth Darnell Singletary Jr

Kenasha Denay Singletary

Amirah Michelle Smith

Asia Sanora Smith

Desiree Joneice Smith

Lexamarie Anna Smith

Michael Joseph Snyder Jr

Benjamin Calvert Solomon

Jaden Christian Solomon-Jones

Bryan Alexi Sorto Romero

Christian Anthony South

Evanchal Mariya Thayyil Soy

Anthony Craig Spells II

Seniyah Mar’kel Spikes

Samantha Nicole Stafford

Markayla Renee Stevens

Jacqueline April Stewart

Jeremiah Amir Stewart

Malachi Nazier Bryan Stewart-Lesesne

Autumn Marie Stricklin

Rafeal Latrell Taylor

Shanya Sincere Theresa

Rodney Dirik Thomas Jr

Lattimore Devine Thompson

Rebecca Lynn Thompson

Noelle Mary Elizabeth Thorpe

Luis Daniel Torres

Alex Christopher Trexler

Natalie Ward Trimble

Ahmaad Dysheik Turner

Amaya Catherine Turner

Alaizah Monique Tweedy

Dakota Chance Underwood

Ruthann Isabella Underwood

Amber Nicole Varner

Zoe Esperanza Vasquez

Advertisement

Ariel Alexander Vazquez

Kayla Rebecca Vega Forwood

Elijah Joseph Walker

Elyia Jenia Walker

Summer Grace Walls

Rajyne Nesita Andrea Walton

JR Wangu Bofotola

Dayion Michael Wanton

Faith Destiny Webb

Harry Wilson Welbourn

Jacob Lowman Wheeler

Nakia Morne’ White

Britney Marie Whittington

Danielle Alexandra Wilbur

Casandra Jannell Williams

Imani Tamia Williams

Jimmie Bryan Williams

John Thomas Williams

Kallece Deandre Williams

Nevaeh Doris Williams

Travon Evan Williams

Kyle Austin Williford

Cameron Bliase Wilson

Collin Bryan Wilson

Jayquan Jay Wilson

Kaylarae Mekai Wilson

Amahn Gabriel Winder

Mason Tyler Wood

Ciera Jane Woodrow

Tony Stewart Wright

Jasmine Marie Yaque

Joshua David Young

Gabrielle Elizabeth Zagorski

Joshua Aaron Zbozny

Latest Harford County Graduations - The Aegis

Emma Dawn Zimmerman

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement

Most Read on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement