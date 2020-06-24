Aberdeen High school graduates 344 in the Class of 2020

Elijah Wesley Solomon Abraham
Kyra Elise Acello
Kyle Joseph Addy
Daniel Kumilachew Admasu
Tenaya Larraine Akins
Sem-Theophane Bile Allade
Niles Richard Alleyne
Brendan Scott Althoff
Ryan Mitchell Amis
Alexis Renee Amos
Nathan J Anthony Jr
Hanna Alexsandra Armstrong
Blessing Maneju Atumeyi
Ashmi Babu
Jade Mikala Bahr
Tamia Nikisha Baker
Denise Elizabeth Ball
Gabriel Owen Ballard
Audrey Elizabeth Barefield
Noel Barrett
Boubakar Barry
Rhaniya Kyrea Bates
Cynthia Thamara Batres Morales
Cale Joseph Bauman
Max Alexander Bearinger
Ronald Lee Bell
Khalil Mohamed Benmoha
Alexis Renee Bennett
Marina Jene’ Bennett
Cade Andrew Bergeron
Brandon Tavon Bishop-Giles
Nathan Lance Blanken
Megan Elisabeth Blumberg
Elianna Nicole Bolton
Kennedy Julianna Borel
Barbara Lee Bowles
Emma Marie Bowman
William Xavier Brandi
Tahj David Braxton
Davon Tkai Brooks
Brandon Patrick Brown
Camron Brown
Jordan Andria Brown
Myel Railyn Brown
J’kuan Taequial William Burkentine
Natalia Star Burrall
Sara Makena Bush
India Irie Byars
John Everette Byers
Adrianna Grace Campos
Branden Michael Cantu
Dillon James Capalongo
Isaiah Edward Caraballo
Gabriel Stephen Cardella
Thomas Robert Carey IV
Lance Bradley Cassell II
Autumn Marie Cederborg
Devin Paul Luis Cepeda
Kerra Lillian-Kay Cerny
Raymond Chen
Russell James Chiu
Sara Jane Caroline Clayton
Caleb Tyler Cole
Khilia Courtney Cole
Gabrielle Elizabeth Coleman
Korey Seth Coley Jr
Mariam Conde
Zachary Peter Coogan
Emma Katherine Cook
Lakerra Sade’ Cooper
Samira Andrea Cornish
Carlee Elizabeth Cowling
Joshua Alan Cox
Elizabeth Netanya Coyle
Michael Paul Crouse
Sierra Elizabeth Cullum
La sha Inez Cunningham
Snigdha Pravin Darji
Saul Matthew Davan
An’tonae’ Re’On Ja’Nay Davis
Caraline Gates Davis
Connor Benjamin Davis
Ethan Brian Davis
Kevon Julius Davis
Tai-Shanna Marie Davis
William James Davis
Dontay James Dawson
Iah Mae Pepito De Los Reyes
Benjamin Campbell Deford
Hope Della Dehaven
Sabrina Belle Deitrick
Frank Lamont Delbridge Jr
Evan Kennedy Demos
Malaina Kay DeShields
Tristyn Nell-Elizabeth DeVeaux
Aysia Monae Dials
Judah Gabriel Dickson
Nygel Simeon Diggs
Jasmine Alexandria Alexis Dill
Nathaniel Brooks Dimick
Justin Kuhn Dudak
Jeremiah Nicholas Dunn
Ryan Joseph Dunning
Solana Trinise-Mona’e Dyson
Makhi Henry Jabril Edwards
Morgan Lynn Edwards
Nakya Mone Edwards
Nathaniel James Eilman
Makaila Jade Elmore
Edgar David Erby III
Makya Aldaneall Everetts
Olivia Grace Ferguson
Syiyanna Ziabraya Finch
Elisabeth Marie Flavin
Eric Joseph Flemings Jr
Samantha Faith Ford
Katherine Lindley Foy
Joseph Wayne Frye II
Hannah May Frykberg
Xavier Emanuel Fullard
Layla Madison Gagne
Faith Victoria Gale
Jorge Alejandro Garced
Legend Trinity-Vanness Gaulden Brown
Micah James Glasgow
Mecca Ameen Gomes
Wendy Karina Gonzalez-Leon
Jacoury Devon Antonio Goode
I’yonna Sincere Graham
Darius Robert Gerund Griffin
Xander Michael Griffin
Mark Cornelius Grimsley Jr
Amirone Joelle Guary
Selena Chante' Hamilton
Emillie Ann Hanks
Leesha Marie Hardy-Henderson
Malichi Sabor Harris
Tatiana Bryana Harris
Jada Janae Harrow Martinez
Briajio Richard Lindsey Hawthorne
Paris Amani Emmanuel Hedd
Julian Bryan Henry
Damian Nicholas Hinckle
Harold Bernard Hines III
Cameron Matthew Hobbs
Ahnyce Christine Holland
Maurice Leonard Holley III
Su Hwan Hong
Ashanti Kaliyah Horne
Stephen Mark Howard Jr
Ahnye Sahmone Huff
Mert Saban Inak
Selean Nichole Irons
Jordan Britney Jackson
Lamia Cleo Jackson
Savanna Lee Jacobsen
Faith Elysabeth Jacovitte
Justin Edward Jefferson
Jordan Edward Jenkins
Silas Love Jenkins
Aniyah Jianna Johnson
Brianna Marie Johnson
Eysa Rechele Johnson
Isaiah Wendell Johnson
Jaren Jeffrey Johnson
Nakiyah Reanna Johnson
Noah James Johnson
Ian Michael Jones
Monica Denise Jones
Thomas Thurston Jones
Jahad Fronie Joseph
Praphawadi Kaeo Ngao
Vanessa Christine Kalwa
Alyssa Marie Kay
Nolan Carter Keithley
Richmond Tetteh Kemausuor
Daniel Khoshkhoo
Sophia Katharine Knap
Jared Brent Kraczek
Seth Andrew Kukuck
Ashley Jung Kwon
Katlyn Michelle L’Hommedieu
Damon Justice Languth
Nyeilah Darnice Lawson-Smith
Sarah Elizabeth Lechner
Hannah Lin Lin Lee
Thedy Legros Jr
Samantha Nicole Lein
Hunter Jackson Lilley
Joseph Ka Mea Kia’I I Na Kanaka Lindmeier
Kaitlyn Joy Linteau
Emily O’malley Linz
Nicholas Brian Littleton
Emily Parkhurst Love
Zeke Joseph Manuel
Samantha Louise Marlow
Rasuan Eric Marshall
Kyle Tyree Matthews
Jordan William McBroom
Kahla Renee McCaffity
Jameel Andre McCormick
Louise McGrady
Elijah Rahsan Mendez
Sahian Itzel Mendoza
Amol Verma Menon
Nicholas Shane Messick Jr
Mary Elisabeth Meyerhuber
Alexis Ann Miller
Daniel Kilik Miller
Kwenesia Kande Millington
Mason James Minter
Aida Michelle Miranda Vega
Jasmine Nicole Monroe
Alejandro Jose’ Moreno
Autumn Kay Mullins
Salman Nasir
Rachel Serina Nicholas
Hayley Raye Nichols
Kamari Tremaye Norton
Faith Ogechi Obilo
David Chibuezem Oguh
Bonnie Ebeagbor Okougbo
Raillys Omar Orengo
Jeremiah Osahiemen Oriakhi
Lily Elizabeth Owens
Christopher Ryan Pappas
Nicholas Joseph Pappas
Symone Lena Parker
Nastassja Danae Peniche
Itzel Dorianne Perez Perez
Jayden Damont Perry
Kristopher Crosby Peters
Mackenzie Jade Pollachek
Caitlin Patricia Powell
Lilly Cameron Proctor
Ramazjah Jazhmere Ramsey
Maria Teresa Revilla
Ray'Shawn Da'Niro Richmond
Zane Joseph Rineer
Isabella Martina Rivera
Kimberly Marie Rivera
Ali Karriena-Monique Robinson
Cameron Michael Robinson
Kea’Ehren Nasziare Robinson
Adrian Rocha
Ronny Richard Rojas Jr
Alma Berenise Roldan Padilla
Leo Thomas Rollins IV
Sebastian Luis Rosado Tran
Mark Alexander Rosser
Kateleen Tan Roxas
Christian Jordan Rucker
Skylar Allison Rutka
Valentina Sanchez Gualteros
Oliver Michael Santos
Sydney McKenzie Scheetz
William Markus Schmitt
Stephen Sebastian Schultz
Alecia Alma Scott
Chandler Jamal Scott
Genesis Gabrielle Clark Scott
Makenzie Elizabeth Severn
Evangeline Barbrita Shannon
Devan Ty Sherrod
Michael Rayne Shivers
Aaron Michael Shunk
Adam Carl Siedlecki
Kaleel Rashad Simmons
Sparkle Santana Simmons
Matthew Scott Simoni
Nicholas Daniel Simpson
Kenneth Darnell Singletary Jr
Kenasha Denay Singletary
Amirah Michelle Smith
Asia Sanora Smith
Desiree Joneice Smith
Lexamarie Anna Smith
Michael Joseph Snyder Jr
Benjamin Calvert Solomon
Jaden Christian Solomon-Jones
Bryan Alexi Sorto Romero
Christian Anthony South
Evanchal Mariya Thayyil Soy
Anthony Craig Spells II
Seniyah Mar’kel Spikes
Samantha Nicole Stafford
Markayla Renee Stevens
Jacqueline April Stewart
Jeremiah Amir Stewart
Malachi Nazier Bryan Stewart-Lesesne
Autumn Marie Stricklin
Rafeal Latrell Taylor
Shanya Sincere Theresa
Rodney Dirik Thomas Jr
Lattimore Devine Thompson
Rebecca Lynn Thompson
Noelle Mary Elizabeth Thorpe
Luis Daniel Torres
Alex Christopher Trexler
Natalie Ward Trimble
Ahmaad Dysheik Turner
Amaya Catherine Turner
Alaizah Monique Tweedy
Dakota Chance Underwood
Ruthann Isabella Underwood
Amber Nicole Varner
Zoe Esperanza Vasquez
Ariel Alexander Vazquez
Kayla Rebecca Vega Forwood
Elijah Joseph Walker
Elyia Jenia Walker
Summer Grace Walls
Rajyne Nesita Andrea Walton
JR Wangu Bofotola
Dayion Michael Wanton
Faith Destiny Webb
Harry Wilson Welbourn
Jacob Lowman Wheeler
Nakia Morne’ White
Britney Marie Whittington
Danielle Alexandra Wilbur
Casandra Jannell Williams
Imani Tamia Williams
Jimmie Bryan Williams
John Thomas Williams
Kallece Deandre Williams
Nevaeh Doris Williams
Travon Evan Williams
Kyle Austin Williford
Cameron Bliase Wilson
Collin Bryan Wilson
Jayquan Jay Wilson
Kaylarae Mekai Wilson
Amahn Gabriel Winder
Mason Tyler Wood
Ciera Jane Woodrow
Tony Stewart Wright
Jasmine Marie Yaque
Joshua David Young
Gabrielle Elizabeth Zagorski
Joshua Aaron Zbozny
Latest Harford County Graduations - The Aegis
Emma Dawn Zimmerman