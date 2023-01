Carroll County boys and girls high school basketball stats (Jan. 9)

Here are the Carroll County boys and girls high school basketball stat leads as of Jan. 8. Editor’s note: Not all teams submitted up-to-date stat reports.

Century's Andrew Marcinko leads Carroll County boys basketball teams in scoring with 25 points per game. (Brian Krista/Carroll County Times)

Boys basketball

Scoring

1. Andrew Marcinko (C), 25.0 ppg; 2. Tony Hicks (G), 18.9; 3. Caleb Franze (G), 18.4; 4. Owen Scott (SC), 18.3; 5. Phil Sackett (L), 14.1; 6. Kandi Mkpasi (WM), 13.7; 7. Tyler Downs (L), 12.6; 8. Jayden Williams (G), 11.8; 9. Jake Winkles (C), 10.7; 10. Michael Tombs (L), 10.3; 11. Pieter Borghans (SC), 10.2; 12. Chance Byrnes (W), 9.8; 13. Dallas Johnson (WM), 9.4; 14. Xavier Bowman (MV), 9.3; 15. Ben Chenoweth (C), 8.8.

Rebounding

1. Jah Donald (W), 9.0 rpg; 2. Markel Brown (MV), 8.9; 3. Tony Hicks (G), 8.5; 4. Camden Hodges (L), 6.4; 5. Phil Sackett (L), 6.1; 6. Brendan Luddy (MV), 5.4; 7. Xavier Bowman (MV), 5.3; 8. Jayden Williams (G), 5.0; 9. Kyle Hoot (W), 4.8; 10. Owen Scott (SC), 4.7.

Gerstell senior Jayden Williams, center, leads Carroll County with 3.9 assists a game. He's also fourth in the county in steals. (Thomas Walker/for Carroll County Times)

Assists

1. Jayden Williams (G), 3.9 apg; 2. Chance Byrnes (W), 3.4; 2. Michael Tombs (L), 3.4; 4. Pieter Borghans (SC), 3.0; 4. Caleb Franze (G), 3.0; 4. Derek Goff (L), 3.0; 7. Nate Boore (SC), 2.6; 7. Xavier Bowman (MV), 2.6; 7. Peyton Conrad (C), 2.6; 10. Tony Hicks (G), 2.5.

Steals

1. Chance Byrnes (W), 4.0 spg; 2. Tyler Downs (L), 3.6; 3. Xavier Bowman (MV); 3.0; 4. Jayden Williams (G), 2.6; 5. Caleb Franze (G), 2.2; 6. Owen Scott (SC), 2.2; 6. Camden Hodges (L), 2.1; 8. Nate Boore (SC), 2.0; 9. Jackson Smith (C), 1.7; 10. Andrew Marcinko (C), 1.4

Francis Scott Key's Ally Mathias in third in scoring in Carroll County and second in rebounding. (Jeffrey F. Bill/Carroll County Times)

Girls basketball

Scoring

1. Harli Hamlett (C), 13.4 ppg; 2. Mia Graff (C), 12.6; 3. Ally Mathias (FSK), 12.4; 4. Abby Kindle (W), 12.2; 5. Kendall Williams (G), 12.0; 6. Drew Watkins (FSK), 11.7; 7. Julianna Lesher (W), 9.5; 8. Carmaya Bowman (MV), 9.2; 8. Summer Brooks (FSK), 9.2; 10. Mackenzie Mowder (C), 9.0; 11. Emma Penczek (MV), 8.7; 12. Caroline Kohr (FSK), 8.4; 13. Marley Saunders (G), 8.2; 14. Eniyah Stinnette (G), 8.0; 15. Kaylen Battle (W), 7.1.

Rebounding

1. Eniyah Stinnette (G), 9.6 rpb; 2. Ally Mathias (FSK), 7.8; 3. Carmaya Bowman (MV), 6.6; 4. Caroline Kohr (FSK), 6.5; 5. Maddy Gassman (W), 6.4; 6. Mia Graff (C), 6.1; 7. Marley Saunders (G), 5.8; 8. Carlie Rosewag (W), 5.0; 9. Mackenzie Mowder (C), 4.7. 10. Maddie Stauder (W), 4.3

Westminter's Maddy Gassman leads Carroll County with 3.7 assists per game. (Jeffrey F. Bill/Baltimore Sun Media)

Assists

1. Maddy Gassman (W), 3.7 apg; 2. Kendall Williams (G), 3.2; 3. Summer Brooks (FSK), 3.1; 3. Kiara Hardy (G), 3.1; 5. Emma Penczek (MV), 2.7; 6. Julianna Lesher (W), 2.6; 7. Hannah Duncan (C), 2.3; 8. Carmaya Bowman (MV), 2.1; 8. Drew Watkins (FSK), 2.1; 10. Madison Prietz (C), 2.0.

Steals

1. Emma Penczek (MV), 4.8 spg; 2. Abby Rieger (FSK), 4.3; 3. Marley Saunders (G), 3.2; 4. Kiara Hardy (G), 3.0; 5. Hannah Duncan (C), 2.9; 5. Maddy Gassman (W), 2.9; 7. Casey Meredith (MV), 2.7; 8. Harli Hamlett (C), 2.6; 9. Carmaya Bowman (MV), 2.4; 10. Eniyah Stinnette (G), 2.3.