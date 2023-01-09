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Carroll County Times
Carroll County High School Sports

Carroll County boys and girls high school basketball stats (Jan. 9)

Carroll County Times

Here are the Carroll County boys and girls high school basketball stat leads as of Jan. 8. Editor’s note: Not all teams submitted up-to-date stat reports.

Century's Andrew Marcinko leads Carroll County boys basketball teams in scoring with 25 points per game.

Century's Andrew Marcinko leads Carroll County boys basketball teams in scoring with 25 points per game. (Brian Krista/Carroll County Times)

Boys basketball

Scoring

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1. Andrew Marcinko (C), 25.0 ppg; 2. Tony Hicks (G), 18.9; 3. Caleb Franze (G), 18.4; 4. Owen Scott (SC), 18.3; 5. Phil Sackett (L), 14.1; 6. Kandi Mkpasi (WM), 13.7; 7. Tyler Downs (L), 12.6; 8. Jayden Williams (G), 11.8; 9. Jake Winkles (C), 10.7; 10. Michael Tombs (L), 10.3; 11. Pieter Borghans (SC), 10.2; 12. Chance Byrnes (W), 9.8; 13. Dallas Johnson (WM), 9.4; 14. Xavier Bowman (MV), 9.3; 15. Ben Chenoweth (C), 8.8.

Rebounding

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1. Jah Donald (W), 9.0 rpg; 2. Markel Brown (MV), 8.9; 3. Tony Hicks (G), 8.5; 4. Camden Hodges (L), 6.4; 5. Phil Sackett (L), 6.1; 6. Brendan Luddy (MV), 5.4; 7. Xavier Bowman (MV), 5.3; 8. Jayden Williams (G), 5.0; 9. Kyle Hoot (W), 4.8; 10. Owen Scott (SC), 4.7.

Gerstell senior Jayden Williams, center, leads Carroll County with 3.9 assists a game. He's also fourth in the county in steals.

Gerstell senior Jayden Williams, center, leads Carroll County with 3.9 assists a game. He's also fourth in the county in steals. (Thomas Walker/for Carroll County Times)

Assists

1. Jayden Williams (G), 3.9 apg; 2. Chance Byrnes (W), 3.4; 2. Michael Tombs (L), 3.4; 4. Pieter Borghans (SC), 3.0; 4. Caleb Franze (G), 3.0; 4. Derek Goff (L), 3.0; 7. Nate Boore (SC), 2.6; 7. Xavier Bowman (MV), 2.6; 7. Peyton Conrad (C), 2.6; 10. Tony Hicks (G), 2.5.

Steals

1. Chance Byrnes (W), 4.0 spg; 2. Tyler Downs (L), 3.6; 3. Xavier Bowman (MV); 3.0; 4. Jayden Williams (G), 2.6; 5. Caleb Franze (G), 2.2; 6. Owen Scott (SC), 2.2; 6. Camden Hodges (L), 2.1; 8. Nate Boore (SC), 2.0; 9. Jackson Smith (C), 1.7; 10. Andrew Marcinko (C), 1.4

Francis Scott Key's Ally Mathias in third in scoring in Carroll County and second in rebounding.

Francis Scott Key's Ally Mathias in third in scoring in Carroll County and second in rebounding. (Jeffrey F. Bill/Carroll County Times)

Girls basketball

Scoring

1. Harli Hamlett (C), 13.4 ppg; 2. Mia Graff (C), 12.6; 3. Ally Mathias (FSK), 12.4; 4. Abby Kindle (W), 12.2; 5. Kendall Williams (G), 12.0; 6. Drew Watkins (FSK), 11.7; 7. Julianna Lesher (W), 9.5; 8. Carmaya Bowman (MV), 9.2; 8. Summer Brooks (FSK), 9.2; 10. Mackenzie Mowder (C), 9.0; 11. Emma Penczek (MV), 8.7; 12. Caroline Kohr (FSK), 8.4; 13. Marley Saunders (G), 8.2; 14. Eniyah Stinnette (G), 8.0; 15. Kaylen Battle (W), 7.1.

Rebounding

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1. Eniyah Stinnette (G), 9.6 rpb; 2. Ally Mathias (FSK), 7.8; 3. Carmaya Bowman (MV), 6.6; 4. Caroline Kohr (FSK), 6.5; 5. Maddy Gassman (W), 6.4; 6. Mia Graff (C), 6.1; 7. Marley Saunders (G), 5.8; 8. Carlie Rosewag (W), 5.0; 9. Mackenzie Mowder (C), 4.7. 10. Maddie Stauder (W), 4.3

Westminter's Maddy Gassman leads Carroll County with 3.7 assists per game.

Westminter's Maddy Gassman leads Carroll County with 3.7 assists per game. (Jeffrey F. Bill/Baltimore Sun Media)

Assists

1. Maddy Gassman (W), 3.7 apg; 2. Kendall Williams (G), 3.2; 3. Summer Brooks (FSK), 3.1; 3. Kiara Hardy (G), 3.1; 5. Emma Penczek (MV), 2.7; 6. Julianna Lesher (W), 2.6; 7. Hannah Duncan (C), 2.3; 8. Carmaya Bowman (MV), 2.1; 8. Drew Watkins (FSK), 2.1; 10. Madison Prietz (C), 2.0.

Steals

1. Emma Penczek (MV), 4.8 spg; 2. Abby Rieger (FSK), 4.3; 3. Marley Saunders (G), 3.2; 4. Kiara Hardy (G), 3.0; 5. Hannah Duncan (C), 2.9; 5. Maddy Gassman (W), 2.9; 7. Casey Meredith (MV), 2.7; 8. Harli Hamlett (C), 2.6; 9. Carmaya Bowman (MV), 2.4; 10. Eniyah Stinnette (G), 2.3.

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