Carroll County boys and girls high school basketball stats (Jan. 31)

Here are the Carroll County boys and girls high school basketball stat leaders as of Monday. Editor’s note: Not all teams submitted up-to-date stat reports.
Boys basketball
Scoring
Rank, player, school, ppg
1. Andrew Marcinko (C), 24.2
2. Caleb Franze (G), 19.6
3. Tony Hicks (G), 19.2
4. Owen Scott (SC), 17.9
5. Jordan Fulmore (FSK), 16.2
6. Tyler Downs (L), 15.7
7. Kandi Mkpasi (WM), 14.0
8. Brendan Luddy (MV), 13.4
9. Phil Sackett (L), 11.9
9. Owen Case (WM), 11.9
11. Jayden Williams (G), 11.3
12. Ben Chenoweth (C), 11.1
13. Michael Tombs (L), 11
14. Chance Byrnes (W), 10.7
15. Dallas Johnson (WM), 10.5
Rebounding
Rank, player, school, ppg
1. Jah Donald (W), 8.7
2. Tony Hicks (G), 8
3. Markel Brown (MV), 7.4
4. Camden Hodges (L), 6.9
5. Kandi Mkpasi (WM), 6.8
6. Phil Sackett (L), 6.6
7. Jordan Fulmore (FSK), 6.3
8. Jayden Williams (G), 5.6
9. Brendan Luddy (MV), 4.8
10. Braylen Williams (MV) 4.5
Assists
Rank, player, school, apg
1. Jayden Williams (G), 4
2. Chance Byrnes (W), 3.5
3. Derek Goff (L), 3.2
3. Xavier Bowman (MV), 3.2
3. Caleb Franze (G), 3.2
6. Tony Hicks (G), 2.9
7. Michael Tombs (L), 2.8
7. Dallas Johnson (WM) 2.8
9. Andrew Marcinko (C), 2.7
9. Pieter Borghans (SC), 2.7
Steals
Rank, player, school, spg
1. Chance Byrnes (W), 3.5
2. Tyler Downs (L), 3.0
3. Dallas Johnson (WM), 2.6
4. Jayden Williams (G), 2.4
5. Xavier Bowman (MV), 2.2
6. Owen Scott (SC), 2.1
6. Nate Bore (SC), 2.1
6. Andrew Marcinko (C), 2.1
6. Cameron Hodges (L), 2.1
10. Caleb Franze (G), 2
10. Tony Hicks (G), 2
Girls basketball
Scoring
Rank, player, school, ppg
1. Mia Graff (C), 12.8
2. Abby Kindle (W), 12.2
3. Carmaya Bowman (MV), 11.3
4. Harli Hamlett (C), 11.2
5. Ally Mathias (FSK), 11.1
6. Shannon McTavish (SC), 11
6. Kendall Williams (G), 11
8. Jenna Liska (L), 10.9
9. Drew Watkins (FSK), 10.4
10. Summer Brooks (FSK), 10.2
11. Eniyah Stinnette (G), 9.3
12. Emma Penczek (MV), 9.2
13. Kylie Malone (SC), 9.1
14. Julianna Lesher (W), 8.8
14. Mackenzie Mowder (C), 8.8
14. Dani Paulsen (L), 8.8
Rebounding
Rank, player, school, ppg
1. Eniyah Stinnette (G), 10.1
2. Shannon McTavish (SC), 9.8
3. Lauren Costello (WM), 8.8
4. Haleigh Hodges (L), 8.3
5. Ally Mathis (FSK), 8.2
6. Jenna Liska (L), 7.5
7. Carli Vogel (WM), 7.1
7. Mia Graff (C), 7.1
9. Maddy Gassman (W), 6.9
10. Dani Paulsen (L), 6.6
10. Sophia Vallandingham (WM), 6.6
Assists
Rank, player, school, apg
1. Kourtney Goff (L) 4.5
2. Kendall Williams (G), 3.3
2. Summer Brooks (FSK), 3.3
4. Maddy Gassman (W), 3.1
5. Emma Penczek (MV), 2.9
6. Kiara Hardy (G), 2.8
7. Jenna Liska (L), 2.7
8. Danni Paulsen (L), 2.5
9. Paige McKnight (L), 2.3
10. Hannah Duncan (C), 2.0
Steals
Rank, player, school, spg
1. Emma Penczek (MV), 4.6
2. Abby Reiger (FSK), 4.2
3. Maddy Gassman (W), 3.2
4. Dani Paulsen (L), 3.1
Carroll County Daily Headlines
5. Casey Meredith (MV), 3
6. Paige McKnight (L), 2.9
7. Jenna Liska (L), 2.8
8. Marley Saunders (G), 2.7
8. Hannah Duncan (C), 2.7
8. Kourtney Goff (L), 2.7
8. Eniyah Stinnette (G), 2.7