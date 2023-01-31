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Carroll County Times
Carroll County High School Sports

Carroll County boys and girls high school basketball stats (Jan. 31)

Carroll County Times

Here are the Carroll County boys and girls high school basketball stat leaders as of Monday. Editor’s note: Not all teams submitted up-to-date stat reports.

Century's Andrew Marcinko leads Carroll County in scoring with 23.1 points per game.

Century's Andrew Marcinko leads Carroll County in scoring with 23.1 points per game. (Jeffrey F. Bill/Carroll County Times)

Boys basketball

Scoring

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Rank, player, school, ppg

1. Andrew Marcinko (C), 24.2

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2. Caleb Franze (G), 19.6

3. Tony Hicks (G), 19.2

4. Owen Scott (SC), 17.9

5. Jordan Fulmore (FSK), 16.2

6. Tyler Downs (L), 15.7

7. Kandi Mkpasi (WM), 14.0

8. Brendan Luddy (MV), 13.4

9. Phil Sackett (L), 11.9

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9. Owen Case (WM), 11.9

11. Jayden Williams (G), 11.3

12. Ben Chenoweth (C), 11.1

13. Michael Tombs (L), 11

14. Chance Byrnes (W), 10.7

15. Dallas Johnson (WM), 10.5

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Westminster's Jah Donald is Carroll County's leading rebounder with nine rebounds a game.

Westminster's Jah Donald is Carroll County's leading rebounder with nine rebounds a game. (Thomas Walker/for Carroll County Times)

Rebounding

Rank, player, school, ppg

1. Jah Donald (W), 8.7

2. Tony Hicks (G), 8

3. Markel Brown (MV), 7.4

4. Camden Hodges (L), 6.9

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5. Kandi Mkpasi (WM), 6.8

6. Phil Sackett (L), 6.6

7. Jordan Fulmore (FSK), 6.3

8. Jayden Williams (G), 5.6

9. Brendan Luddy (MV), 4.8

10. Braylen Williams (MV) 4.5

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Gerstell senior Jayden Williams leads Carroll County in assists.

Gerstell senior Jayden Williams leads Carroll County in assists. (Thomas Walker/for Carroll County Times)

Assists

Rank, player, school, apg

1. Jayden Williams (G), 4

2. Chance Byrnes (W), 3.5

3. Derek Goff (L), 3.2

3. Xavier Bowman (MV), 3.2

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3. Caleb Franze (G), 3.2

6. Tony Hicks (G), 2.9

7. Michael Tombs (L), 2.8

7. Dallas Johnson (WM) 2.8

9. Andrew Marcinko (C), 2.7

9. Pieter Borghans (SC), 2.7

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Westminster's Chance Byrnes, shown at left blocking a shot against Catonsville, leads Carroll County in steals.

Westminster's Chance Byrnes, shown at left blocking a shot against Catonsville, leads Carroll County in steals. (Kenneth K. Lam/Baltimore Sun)

Steals

Rank, player, school, spg

1. Chance Byrnes (W), 3.5

2. Tyler Downs (L), 3.0

3. Dallas Johnson (WM), 2.6

4. Jayden Williams (G), 2.4

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5. Xavier Bowman (MV), 2.2

6. Owen Scott (SC), 2.1

6. Nate Bore (SC), 2.1

6. Andrew Marcinko (C), 2.1

6. Cameron Hodges (L), 2.1

10. Caleb Franze (G), 2

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10. Tony Hicks (G), 2

Century's Mia Graff leads Carroll County in scoring with 12.5 points a game.

Century's Mia Graff leads Carroll County in scoring with 12.5 points a game. (Kenneth K. Lam/Baltimore Sun)

Girls basketball

Scoring

Rank, player, school, ppg

1. Mia Graff (C), 12.8

2. Abby Kindle (W), 12.2

3. Carmaya Bowman (MV), 11.3

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4. Harli Hamlett (C), 11.2

5. Ally Mathias (FSK), 11.1

6. Shannon McTavish (SC), 11

6. Kendall Williams (G), 11

8. Jenna Liska (L), 10.9

9. Drew Watkins (FSK), 10.4

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10. Summer Brooks (FSK), 10.2

11. Eniyah Stinnette (G), 9.3

12. Emma Penczek (MV), 9.2

13. Kylie Malone (SC), 9.1

14. Julianna Lesher (W), 8.8

14. Mackenzie Mowder (C), 8.8

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14. Dani Paulsen (L), 8.8

Rebounding

Rank, player, school, ppg

1. Eniyah Stinnette (G), 10.1

2. Shannon McTavish (SC), 9.8

3. Lauren Costello (WM), 8.8

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4. Haleigh Hodges (L), 8.3

5. Ally Mathis (FSK), 8.2

6. Jenna Liska (L), 7.5

7. Carli Vogel (WM), 7.1

7. Mia Graff (C), 7.1

9. Maddy Gassman (W), 6.9

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10. Dani Paulsen (L), 6.6

10. Sophia Vallandingham (WM), 6.6

Liberty's Kourtney Goff, left, leads Carroll County with 4.7 assists a game.

Liberty's Kourtney Goff, left, leads Carroll County with 4.7 assists a game. (Brian Krista/Carroll County Times)

Assists

Rank, player, school, apg

1. Kourtney Goff (L) 4.5

2. Kendall Williams (G), 3.3

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2. Summer Brooks (FSK), 3.3

4. Maddy Gassman (W), 3.1

5. Emma Penczek (MV), 2.9

6. Kiara Hardy (G), 2.8

7. Jenna Liska (L), 2.7

8. Danni Paulsen (L), 2.5

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9. Paige McKnight (L), 2.3

10. Hannah Duncan (C), 2.0

Manchester Valley's Emma Penczek, right, leads Carroll County with 4.6 steals a game.

Manchester Valley's Emma Penczek, right, leads Carroll County with 4.6 steals a game. (Kenneth K. Lam/Baltimore Sun)

Steals

Rank, player, school, spg

1. Emma Penczek (MV), 4.6

2. Abby Reiger (FSK), 4.2

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3. Maddy Gassman (W), 3.2

4. Dani Paulsen (L), 3.1

Carroll County Daily Headlines

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5. Casey Meredith (MV), 3

6. Paige McKnight (L), 2.9

7. Jenna Liska (L), 2.8

8. Marley Saunders (G), 2.7

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8. Hannah Duncan (C), 2.7

8. Kourtney Goff (L), 2.7

8. Eniyah Stinnette (G), 2.7

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