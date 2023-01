Carroll County boys and girls high school basketball stats (Jan. 23)

Here are the Carroll County boys and girls high school basketball stat leaders as of Jan. 23. Editor’s note: Not all teams submitted up-to-date stat reports.

Century's Andrew Marcinko leads Carroll County in scoring with 23.1 points per game. (Jeffrey F. Bill/Carroll County Times)

Boys basketball

Scoring

Advertisement

Rank, player, school, ppg

1. Andrew Marcinko (C), 23.1

Advertisement

2. Caleb Franze (G), 19

3. Tony Hicks (G), 18.8

4. Owen Scott (SC), 18.1

5. Tyler Downs (L), 14.9

6. Kandi Mkpasi (WM), 13.7

7. Brendan Luddy (MV), 12.5

8. Michael Tombs (L), 12.1

9. Phil Sackett (L), 11.8

Advertisement

10. Jayden Williams (G), 11.1

11. Ben Chenoweth (C), 10.5

12. Jake Winkles (C), 10

13. Chance Byrnes (W), 9.8

13. Xavier Bowman (MV), 9.8

15. Pieter Borghans (SC), 9.2

Advertisement

Westminster's Jah Donald is Carroll County's leading rebounder with nine rebounds a game. (Thomas Walker/for Carroll County Times)

Rebounding

Rank, player, school, ppg

1. Jah Donald (W), 9

2. Markel Brown (MV), 8.2

3. Tony Hicks (G), 7.9

4. Camden Hodges (L), 6.6

Advertisement

5. Phil Sackett (L), 6.2

6. Jayden Williams (G), 5.4

7. Xaiver Bowman (MV) 4.7

8. Brendan Luddy (MV), 4.5

8. Owen Scott (SC), 4.5

10. Jake Winkles (C), 4.2

Advertisement

Gerstell senior Jayden Williams leads Carroll County in assists. (Thomas Walker/for Carroll County Times)

Assists

Rank, player, school, apg

1. Jayden Williams (G), 3.8

2. Chance Byrnes (W), 3.3

3. Derek Goff (L), 3.2

4. Caleb Franze (G), 3

Advertisement

5. Pieter Borghans (SC), 2.9

6. Xavier Bowman (MV), 2.8

7. Tony Hicks (G), 2.7

8. Michael Tombs (L), 2.6

9. Peyton Conrad (C), 2.5

10. Andrew Marcinko (C), 2.4

Advertisement

Westminster's Chance Byrnes, shown at left blocking a shot against Catonsville, leads Carroll County in steals. (Kenneth K. Lam/Baltimore Sun)

Steals

Rank, player, school, spg

1. Chance Byrnes (W), 3.3

2. Tyler Downs (L), 3.2

3. Xavier Bowman (MV), 2.6

4. Jayden Williams (G), 2.5

Advertisement

5. Nate Bore (SC), 2.3

6. Owen Scott (SC), 2.2

6. Andrew Marcinko (C), 2.2

6. Caleb Franze (G), 2.2

6. Tony Hicks (G), 2.2

10. Camden Hodges (L), 2.0

Advertisement

Century's Mia Graff leads Carroll County in scoring with 12.5 points a game. (Kenneth K. Lam/Baltimore Sun)

Girls basketball

Scoring

Rank, player, school, ppg

1. Mia Graff (C), 12.5

2. Abby Kindle (W), 12.2

3. Kendall Williams (G), 11.6

4. Drew Watkins (FSK), 11.4

Advertisement

5. Carmaya Bowman (MV), 11.3

6. Harli Hamlett (C), 11.2

7. Ally Mathias (FSK), 11.1

8. Jenna Liska (L), 10.6

9. Summer Brooks (FSK), 9.8

10. Emma Penczek (MV), 9.2

Advertisement

11. Julianna Lesher (W), 8.8

11. Mackenzie Mowder (C), 8.8

11. Dani Paulsen (L), 8.8

14. Marley Saunders (G), 8.4

15. Eniyah Stinnette (G), 8.3

Rebounding

Advertisement

Rank, player, school, ppg

1. Eniyah Stinnette (G), 10.5

2. Lauren Costello (WM), 8.5

3. Haleigh Hodges (L), 8.3

4. Ally Mathis (FSK), 8

5. Jenna Liska (L), 7.4

Advertisement

6. Carli Vogel (WM), 7.3

7. Mia Graff (C), 7.1

8. Maddy Gassman (W), 6.8

9. Carmaya Bowman (MV), 6.5

9. Dani Paulsen (L), 6.5

Liberty's Kourtney Goff, left, leads Carroll County with 4.7 assists a game. (Brian Krista/Carroll County Times)

Assists

Advertisement

Rank, player, school, apg

1. Kourtney Goff (L) 4.7

2. Kendall Williams (G), 3.2

3. Summer Brooks (FSK), 3.1

4. Kiara Hardy (G), 3.0

5. Maddy Gassman (W), 2.9

Advertisement

5. Emma Penczek (MV), 2.9

7. Paige McKnight (L), 2.3

7. Hannah Duncan (C), 2.3

9. Julianna Lesher (W), 2.2

9. Jenna Liska (L), 2.2

Manchester Valley's Emma Penczek, right, leads Carroll County with 4.6 steals a game. (Kenneth K. Lam/Baltimore Sun)

Steals

Advertisement

Rank, player, school, spg

1. Emma Penczek (MV), 4.6

2. Abby Reiger (FSK), 4.4

3. Maddy Gassman (W), 3.1

3. Paige McKnight (L), 3.1

5. Casey Meredith (MV), 3

Advertisement

6. Dani Paulsen (L), 2.9

7. Marley Saunders (G), 2.8

8. Hannah Duncan (C), 2.7

8. Jenna Liska (L), 2.7

10. Kiara Hardy (G), 2.6