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Westminster vs Winters Mill Football | PHOTOS

Westminster's Erick Stranko breaks into the open field to score the eventual game winning touchdown in the second half. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
(Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)

Westminster vs Winters Mill Football | PHOTOS

Apr 16, 2021
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Westminster comes back from a 7-0 deficit to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night April 16, 2021 at Winters Mill High School in Westminster.
Westminster vs Winters Mill Football
Winters Mill's Andrew Buzzeo leaps high but can't come down with the ball on a first half pass attempt. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Winters Mill's Andrew Buzzeo leaps high but can't come down with the ball on a first half pass attempt. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster's Jackson Zaranski nearly comes up with the interception on a ball intended for Winters Mill's Cam Vogel on the Falcons' last drive of the game. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Westminster's Jackson Zaranski nearly comes up with the interception on a ball intended for Winters Mill's Cam Vogel on the Falcons' last drive of the game. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster's Jackson Zaranski arrives with the ball as Winters Mill's Andrew Buzzeo hauls in a first half reception. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Westminster's Jackson Zaranski arrives with the ball as Winters Mill's Andrew Buzzeo hauls in a first half reception. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
Westminster vs Winters Mill Football
Winters Mill quarterback, Cooper Maus eludes the grasp of Westminster's Jack Cross as he scrambles in the game's closing minute. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Winters Mill quarterback, Cooper Maus eludes the grasp of Westminster's Jack Cross as he scrambles in the game's closing minute. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster's Erick Stranko makes the tackle on Winters Mill's Andrew Buzzeo following a reception in the first half. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Westminster's Erick Stranko makes the tackle on Winters Mill's Andrew Buzzeo following a reception in the first half. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
Westminster vs Winters Mill Football
Winters Mill punter, Braxtyn Koch chases down an errant snap that he falls on in the end zone for a safety and two point for Westminster during the first half. Westminster comes back from a 7-0 deficit to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Winters Mill punter, Braxtyn Koch chases down an errant snap that he falls on in the end zone for a safety and two point for Westminster during the first half. Westminster comes back from a 7-0 deficit to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
Westminster vs Winters Mill Football
Winters Mill punter, Braxtyn Koch chases down an errant snap that he falls on in the end zone for a safety and two point for Westminster during the first half. Westminster comes back from a 7-0 deficit to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Winters Mill punter, Braxtyn Koch chases down an errant snap that he falls on in the end zone for a safety and two point for Westminster during the first half. Westminster comes back from a 7-0 deficit to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster's Erick Stranko breaks into the open field to score the eventual game winning touchdown in the second half. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Westminster's Erick Stranko breaks into the open field to score the eventual game winning touchdown in the second half. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster teammates Zachary Busic (L) and Zachary Schneider celebrate on field as the Owls seal their win. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Westminster teammates Zachary Busic (L) and Zachary Schneider celebrate on field as the Owls seal their win. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
Westminster vs Winters Mill Football
Winters Mill's Joe Benedictus pulls down a first half interception intended for Westminster's Austin Bainbridge in the first half. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster.
Winters Mill's Joe Benedictus pulls down a first half interception intended for Westminster's Austin Bainbridge in the first half. Westminster comes back to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night in Westminster. (Doug Kapustin For CCT/Carroll County Times)
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