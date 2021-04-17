Westminster vs Winters Mill Football | PHOTOS

Westminster comes back from a 7-0 deficit to take a 9-7 win over host, Winters Mill Friday night April 16, 2021 at Winters Mill High School in Westminster.
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster vs Winters Mill Football
Westminster vs Winters Mill Football