|11/28/2019
|BAKER, MICHAEL ANTHONY
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/2019
|BAKER, MICHAEL ANTHONY
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/2019
|BAKER, MICHAEL ANTHONY
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/2019
|TUCKER, KAWAAN LEROY
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/2019
|TUCKER, KAWAAN LEROY
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/2019
|TUCKER, KAWAAN LEROY
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/2019
|MYERS, ESTELLE MARIE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|11/28/2019
|MYERS, ESTELLE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/28/2019
|JOHANSSON, DAVID KANE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/2019
|JOHANSSON, DAVID KANE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/2019
|JOHANSSON, DAVID KANE
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/2019
|JOHANSSON, DAVID KANE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE