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Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/28/2019BAKER, MICHAEL ANTHONYDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/2019BAKER, MICHAEL ANTHONYINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/2019BAKER, MICHAEL ANTHONYMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/2019TUCKER, KAWAAN LEROYDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/2019TUCKER, KAWAAN LEROYRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/2019TUCKER, KAWAAN LEROYINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/2019MYERS, ESTELLE MARIEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
11/28/2019MYERS, ESTELLE MARIEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/28/2019JOHANSSON, DAVID KANEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/2019JOHANSSON, DAVID KANECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/2019JOHANSSON, DAVID KANEDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/2019JOHANSSON, DAVID KANEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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