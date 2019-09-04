Daily arrest report for those arrested Sept. 3, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/3/2019
|BEATTY, DAMION AARON
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|9/3/2019
|BEATTY, DAMION AARON
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/3/2019
|BURNS, DANIEL OLIVER
|DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|9/3/2019
|BURNS, DANIEL OLIVER
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|9/3/2019
|BURNS, DANIEL OLIVER
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|9/3/2019
|BURNS, DANIEL OLIVER
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|9/3/2019
|MORRISETT, WILLIAM JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/2019
|HAINES, BARRY LEE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/2019
|HAINES, BARRY LEE
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/2019
|SEGAL, SIMON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC