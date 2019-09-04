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Daily arrest report for those arrested Sept. 3, 2019

Carroll County Times |
Sep 04, 2019 | 10:39 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/3/2019BEATTY, DAMION AARONRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
9/3/2019BEATTY, DAMION AARONTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/3/2019BURNS, DANIEL OLIVERDANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE 
9/3/2019BURNS, DANIEL OLIVERDANGEROUS WEAPON: CONCEAL 
9/3/2019BURNS, DANIEL OLIVERRESIST/INTERFERE WITH ARREST 
9/3/2019BURNS, DANIEL OLIVEROBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER 
9/3/2019MORRISETT, WILLIAM JOSEPHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/2019HAINES, BARRY LEETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/2019HAINES, BARRY LEECON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/2019SEGAL, SIMONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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