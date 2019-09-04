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Daily arrest report for those arrested Sept. 1, 2019

Carroll County Times |
Sep 04, 2019 | 10:38 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/1/2019DEBELLIS, FRANCINE ROSANNE(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/2019DEBELLIS, FRANCINE ROSANNE(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/2019DEBELLIS, FRANCINE ROSANNE(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/2019DEBELLIS, FRANCINE ROSANNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/2019FINCHAM, RONALD LEEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/2019HERRMANN, RANDY BERNDVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/1/2019HERRMANN, RANDY BERNDASSAULT-SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/1/2019HERRMANN, RANDY BERNDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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