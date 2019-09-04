Daily arrest report for those arrested Sept. 1, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/1/2019
|DEBELLIS, FRANCINE ROSANNE
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/2019
|DEBELLIS, FRANCINE ROSANNE
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/2019
|DEBELLIS, FRANCINE ROSANNE
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/2019
|DEBELLIS, FRANCINE ROSANNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/2019
|FINCHAM, RONALD LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/2019
|HERRMANN, RANDY BERND
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/1/2019
|HERRMANN, RANDY BERND
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/1/2019
|HERRMANN, RANDY BERND
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC