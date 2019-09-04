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Daily arrest report for those arrested Aug. 31, 2019

Carroll County Times |
Sep 04, 2019 | 10:37 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/31/2019GASSAWAY, JORDAN MICHAELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/31/2019GASSAWAY, JORDAN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/31/2019GASSAWAY, JORDAN MICHAELARMED ROBBERYHELD AT CCDC
8/31/2019MILLBERRY, RIDGE LOGANASSAULT-SECOND DEGREE 
8/31/2019MILLBERRY, RIDGE LOGANASSAULT-SECOND DEGREE 
8/31/2019MILLBERRY, RIDGE LOGANASSAULT-FIRST DEGREE 
8/31/2019MILLBERRY, RIDGE LOGANHOME INVASION 
8/31/2019MOORE, KELLY ELIZABETHCIVIL MATTERRELEASED TO OTHER AGENCY
8/31/2019STULL, ANDREW NATHANKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLEHELD AT CCDC
8/31/2019STULL, ANDREW NATHANVIOLATION OF IGNITION INTERLOCK SYSTEM RESTRICTIONHELD AT CCDC
8/31/2019STULL, ANDREW NATHANDRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCOHELD AT CCDC
8/31/2019STULL, ANDREW NATHANDRIVING UNDER INFLU OF ALCO.HELD AT CCDC
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