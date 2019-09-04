Daily arrest report for those arrested Aug. 31, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/31/2019
|GASSAWAY, JORDAN MICHAEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/31/2019
|GASSAWAY, JORDAN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/31/2019
|GASSAWAY, JORDAN MICHAEL
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|8/31/2019
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|8/31/2019
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|8/31/2019
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|8/31/2019
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|HOME INVASION
|8/31/2019
|MOORE, KELLY ELIZABETH
|CIVIL MATTER
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/31/2019
|STULL, ANDREW NATHAN
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|HELD AT CCDC
|8/31/2019
|STULL, ANDREW NATHAN
|VIOLATION OF IGNITION INTERLOCK SYSTEM RESTRICTION
|HELD AT CCDC
|8/31/2019
|STULL, ANDREW NATHAN
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCO
|HELD AT CCDC
|8/31/2019
|STULL, ANDREW NATHAN
|DRIVING UNDER INFLU OF ALCO.
|HELD AT CCDC