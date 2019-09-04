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Daily arrest report for those arrested Aug. 30, 2019

Carroll County Times |
Sep 04, 2019 | 10:34 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/30/2019CAPLE, HUNTER DAVIDFIREARM: STRAW PURCHASERELEASED ON BOND
8/30/2019CAPLE, HUNTER DAVIDDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED ON BOND
8/30/2019CAPLE, HUNTER DAVIDKNOWINGLY ALTER FIREARM ID NUMBERRELEASED ON BOND
8/30/2019CAPLE, HUNTER DAVIDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
8/30/2019DAVIS, RODNEY WAYNEBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
8/30/2019DAVIS, RODNEY WAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/30/2019DAVIS, RODNEY WAYNEMALICIOUS DESTRUCTION - SCHEME VALUE OVER $1,000HELD AT CCDC
8/30/2019DAVIS, RODNEY WAYNEMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000HELD AT CCDC
8/30/2019DAVIS, RODNEY WAYNERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/30/2019HUNKER, DONALD EDWARD IISEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD AT CCDC
8/30/2019HUNKER, DONALD EDWARD IIFAIL REG OFFENDER/ FLASE INFOHELD AT CCDC
8/30/2019KEYSER, STEVEN ANDREWFAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/30/2019KEYSER, STEVEN ANDREWDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/30/2019LAPREZE, ADAM JOSEPH(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
8/30/2019LEWIS, JOHNNY MAYNARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/30/2019LOWERY, CARLTON JAMESDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
8/30/2019PARKE, DAVID SCOTTDRIVING ON REVOKED LICENSEHELD AT CCDC
8/30/2019REAMER, JESSIE ANNCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/30/2019REAMER, JESSIE ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/30/2019ROSALES, JOSE INDALEXIOSEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAMHELD AT CCDC
8/30/2019ROSALES, JOSE INDALEXIOASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/30/2019ROSALES, JOSE INDALEXIOSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
8/30/2019ROSALES, JOSE INDALEXIOSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
8/30/2019ROSALES, JOSE INDALEXIORAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/30/2019SEIBOLD, BRANDON SCOTTCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/30/2019SEIBOLD, BRANDON SCOTTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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