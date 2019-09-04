Daily arrest report for those arrested Aug. 30, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/30/2019
|CAPLE, HUNTER DAVID
|FIREARM: STRAW PURCHASE
|RELEASED ON BOND
|8/30/2019
|CAPLE, HUNTER DAVID
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED ON BOND
|8/30/2019
|CAPLE, HUNTER DAVID
|KNOWINGLY ALTER FIREARM ID NUMBER
|RELEASED ON BOND
|8/30/2019
|CAPLE, HUNTER DAVID
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/30/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|MALICIOUS DESTRUCTION - SCHEME VALUE OVER $1,000
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|HUNKER, DONALD EDWARD II
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|HUNKER, DONALD EDWARD II
|FAIL REG OFFENDER/ FLASE INFO
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|KEYSER, STEVEN ANDREW
|FAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/30/2019
|KEYSER, STEVEN ANDREW
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/30/2019
|LAPREZE, ADAM JOSEPH
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|LEWIS, JOHNNY MAYNARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/30/2019
|LOWERY, CARLTON JAMES
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|PARKE, DAVID SCOTT
|DRIVING ON REVOKED LICENSE
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|REAMER, JESSIE ANN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/30/2019
|REAMER, JESSIE ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/30/2019
|ROSALES, JOSE INDALEXIO
|SEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAM
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|ROSALES, JOSE INDALEXIO
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|ROSALES, JOSE INDALEXIO
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|ROSALES, JOSE INDALEXIO
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|ROSALES, JOSE INDALEXIO
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/30/2019
|SEIBOLD, BRANDON SCOTT
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/30/2019
|SEIBOLD, BRANDON SCOTT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE