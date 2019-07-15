Daily arrest report for those arrested July 12, 2019

he following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/12/2019
|GORE, GERALD JAMES
|CONTRIBUTE TO CONDITION OF CHILD/DELINQUENT, ETC
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|MELTON, RICHARD JAMES
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|MELTON, RICHARD JAMES
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|MELTON, RICHARD JAMES
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|HUBER, ALYSSABETH ARIELLE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|HUBER, ALYSSABETH ARIELLE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|HUBER, ALYSSABETH ARIELLE
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|HUBER, ALYSSABETH ARIELLE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|SCHOENBERGER, MICHAEL PAUL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|FOSS, DAN E
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|SCHOENBERGER, MICHAEL PAUL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/12/2019
|SUDDATH, MICHAEL ALAN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/12/2019
|FREEMAN, MICHAEL DAVID
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/12/2019
|WILES, ROBERT LEE JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|WILES, ROBERT LEE JR
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|WILES, ROBERT LEE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|NICOL, CHARLES LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|NICOL, CHARLES LEE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|SMITH, JEFFREY VON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/12/2019
|SMITH, JEFFREY VON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/12/2019
|MORRIS, DENNIS ERIC JR
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/12/2019
|JONES-KEMP, AMANDA JANE
|PERJURY: AFFIDAVIT REQUIRED BY GOVERNMENT
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|JONES-KEMP, AMANDA JANE
|PUBLIC ASSISTANCE - FALSE APPLICATION
|HELD AT CCDC
|7/12/2019
|JONES-KEMP, AMANDA JANE
|FRAUD-WELFARE
|HELD AT CCDC