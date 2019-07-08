Daily arrest report for those arrested July 7, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/7/2019
|CARPENTER, JUSTIN MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/7/2019
|CERNIGLIA, MICHAEL JOSEPY SR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/7/2019
|GARY, STEVEN DAVID
|HELD AT CCDC
|7/7/2019
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/7/2019
|MORENO, FERNANDO NMN
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|7/7/2019
|MORENO, FERNANDO NMN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/7/2019
|MORENO, FERNANDO NMN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/7/2019
|O'NEIL, SCOTT ALLEN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|7/7/2019
|O'NEIL, SCOTT ALLEN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|7/7/2019
|O'NEIL, SCOTT ALLEN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|7/7/2019
|O'NEIL, SCOTT ALLEN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|7/7/2019
|O'NEIL, SCOTT ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|7/7/2019
|O'NEIL, SCOTT ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|7/7/2019
|O'NEIL, SCOTT ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA