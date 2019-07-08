Daily arrest report for those arrested July 7, 2019

Jul 08, 2019 | 10:56 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/7/2019CARPENTER, JUSTIN MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/7/2019CERNIGLIA, MICHAEL JOSEPY SRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/7/2019GARY, STEVEN DAVID HELD AT CCDC
7/7/2019GOODMAN, THOMAS WESLEYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/7/2019MORENO, FERNANDO NMNINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
7/7/2019MORENO, FERNANDO NMNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/7/2019MORENO, FERNANDO NMNASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/7/2019O'NEIL, SCOTT ALLENDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER 
7/7/2019O'NEIL, SCOTT ALLENDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
7/7/2019O'NEIL, SCOTT ALLENDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
7/7/2019O'NEIL, SCOTT ALLENDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
7/7/2019O'NEIL, SCOTT ALLENCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
7/7/2019O'NEIL, SCOTT ALLENCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
7/7/2019O'NEIL, SCOTT ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
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