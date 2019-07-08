Daily arrest report for those arrested July 6, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/6/2019
|FLORES-DAVILA, NOE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/6/2019
|KASSAKATIS, KASEY CAMERON
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/6/2019
|KASSAKATIS, KASEY CAMERON
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/6/2019
|KASSAKATIS, KASEY CAMERON
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|7/6/2019
|KASSAKATIS, KASEY CAMERON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/6/2019
|HOOPER, BLISS GARLAND
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/6/2019
|HOOPER, BLISS GARLAND
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/6/2019
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/6/2019
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/6/2019
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/6/2019
|JOHNSON, DALLAS NICOLE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/6/2019
|JOHNSON, DALLAS NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/6/2019
|JOHNSON, DALLAS NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/6/2019
|TANNER, CAREY CHRISTINE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/6/2019
|TANNER, CAREY CHRISTINE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/6/2019
|JONES, TRAVIS ISAIAH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE