Daily arrest report for those arrested July 6, 2019

Jul 08, 2019 | 10:52 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/6/2019FLORES-DAVILA, NOEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/6/2019KASSAKATIS, KASEY CAMERONVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/6/2019KASSAKATIS, KASEY CAMERONTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/6/2019KASSAKATIS, KASEY CAMERONMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
7/6/2019KASSAKATIS, KASEY CAMERONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/6/2019HOOPER, BLISS GARLANDINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
7/6/2019HOOPER, BLISS GARLANDDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
7/6/2019THOMPSON, JOSHUA NEILCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
7/6/2019THOMPSON, JOSHUA NEILCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/6/2019THOMPSON, JOSHUA NEILCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/6/2019JOHNSON, DALLAS NICOLECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/6/2019JOHNSON, DALLAS NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/6/2019JOHNSON, DALLAS NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/6/2019TANNER, CAREY CHRISTINECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/6/2019TANNER, CAREY CHRISTINECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/6/2019JONES, TRAVIS ISAIAHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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