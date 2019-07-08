Daily arrest report for those arrested July 5, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/5/2019
|MESSINA, JAMES DAVID
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|HELD AT CCDC
|7/5/2019
|MCCARRON, ELIZABETH S
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|EVERING, CASEY NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|CLEMENT, ROY ONLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|CLEMENT, ROY ONLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2019
|MONTAIGNE, MICHAEL DEAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/5/2019
|MONTAIGNE, MICHAEL DEAN
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC