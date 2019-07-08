Daily arrest report for those arrested July 5, 2019

Jul 08, 2019 | 10:47 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/5/2019MESSINA, JAMES DAVIDFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGHELD AT CCDC
7/5/2019MCCARRON, ELIZABETH SVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019EVERING, CASEY NICOLEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019EVERING, CASEY NICOLEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019EVERING, CASEY NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019EVERING, CASEY NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019EVERING, CASEY NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019EVERING, CASEY NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019EVERING, CASEY NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019EVERING, CASEY NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019CLEMENT, ROY ONLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019CLEMENT, ROY ONLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2019MONTAIGNE, MICHAEL DEANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/5/2019MONTAIGNE, MICHAEL DEANESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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