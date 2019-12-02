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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/30/2019FULCHER, ROBERT ALEXFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/30/2019GIEGER, RYAN JASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
11/30/2019GIEGER, RYAN JDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
11/30/2019GIEGER, RYAN JINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
11/30/2019HENNESSEY, KRISTEN NINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
11/30/2019HENNESSEY, KRISTEN NINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
11/30/2019HENNESSEY, KRISTEN NASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
11/30/2019HENNESSEY, KRISTEN NASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
11/30/2019MORGAN-RENFROW, CARA KRISTINECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/30/2019MORGAN-RENFROW, CARA KRISTINECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/30/2019NORTON, JAZMINE ANETTEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/30/2019SAMUELS, VICTORIA ARMIDEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
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