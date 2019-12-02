The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/30/2019
|FULCHER, ROBERT ALEX
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/30/2019
|GIEGER, RYAN J
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/30/2019
|GIEGER, RYAN J
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/30/2019
|GIEGER, RYAN J
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/30/2019
|HENNESSEY, KRISTEN N
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/30/2019
|HENNESSEY, KRISTEN N
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/30/2019
|HENNESSEY, KRISTEN N
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/30/2019
|HENNESSEY, KRISTEN N
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/30/2019
|MORGAN-RENFROW, CARA KRISTINE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/30/2019
|MORGAN-RENFROW, CARA KRISTINE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/30/2019
|NORTON, JAZMINE ANETTE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/30/2019
|SAMUELS, VICTORIA ARMIDE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND