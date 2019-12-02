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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/29/2019STONESIFER, NICHOLAS ROBERTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/29/2019DESHONG, NATHANIEL DUSTINRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
11/29/2019DESHONG, NATHANIEL DUSTININTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
11/29/2019DESHONG, NATHANIEL DUSTINASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/29/2019DESHONG, NATHANIEL DUSTINASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/29/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
11/29/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
11/29/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
11/29/2019HOWES, TIMOTHY WAYNECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
11/29/2019HOWES, TIMOTHY WAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/29/2019HOWES, TIMOTHY WAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/29/2019HOEHN, KATHLEEN ELIZABETHFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
11/29/2019OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/29/2019OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
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