The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/29/2019
|STONESIFER, NICHOLAS ROBERT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|DESHONG, NATHANIEL DUSTIN
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|DESHONG, NATHANIEL DUSTIN
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|DESHONG, NATHANIEL DUSTIN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|DESHONG, NATHANIEL DUSTIN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|HOEHN, KATHLEEN ELIZABETH
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|11/29/2019
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/29/2019
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND