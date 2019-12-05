The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/4/2019
|CAMPSON, WILLIAM ARTHUR JR
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|CLARK, DONALD FERDINAND JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|DAVIS, SUNNY LOUISE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/4/2019
|FRYE, KELLY LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|GARY, STEVEN DAVID
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|GARY, STEVEN DAVID
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|GARY, STEVEN DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|HARTMAN, PAMELA SUE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|HARTMAN, PAMELA SUE
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|HEALEY, RICKY
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|KELLY, KAYLISSA LASHEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/4/2019
|LITTLE, MATTHEW AARON
|SEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAM
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|LITTLE, MATTHEW AARON
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|PLANTER, JESSE JOE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|ROSS, BRANDON DAVON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|TYLER, NICOLE LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|TYLER, NICOLE LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|TYLER, NICOLE LEE
|CDS: COM NUIS: DIST. NARC
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|TYLER, NICOLE LEE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/4/2019
|TYLER, NICOLE LEE
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC