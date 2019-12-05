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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/4/2019CAMPSON, WILLIAM ARTHUR JRFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
12/4/2019CLARK, DONALD FERDINAND JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/4/2019DAVIS, SUNNY LOUISEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/4/2019FRYE, KELLY LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/4/2019GARY, STEVEN DAVIDVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
12/4/2019GARY, STEVEN DAVIDVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
12/4/2019GARY, STEVEN DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/4/2019HARTMAN, PAMELA SUEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/4/2019HARTMAN, PAMELA SUECHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSEHELD AT CCDC
12/4/2019HEALEY, RICKYDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
12/4/2019KELLY, KAYLISSA LASHELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/4/2019LITTLE, MATTHEW AARONSEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAMHELD AT CCDC
12/4/2019LITTLE, MATTHEW AARONSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
12/4/2019PLANTER, JESSE JOEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/4/2019ROSS, BRANDON DAVONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/4/2019TYLER, NICOLE LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/4/2019TYLER, NICOLE LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/4/2019TYLER, NICOLE LEECDS: COM NUIS: DIST. NARCHELD AT CCDC
12/4/2019TYLER, NICOLE LEECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/4/2019TYLER, NICOLE LEECDS DIST-NARCHELD AT CCDC
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