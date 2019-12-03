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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/2/2019CRAIG, BARRY CALVERTVIOLATION OF IGNITION INTERLOCK SYSTEM RESTRICTIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/2019CRAIG, BARRY CALVERTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/2019CRAIG, BARRY CALVERTDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/2019CRAIG, BARRY CALVERTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/2019CRAIG, BARRY CALVERTDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/2019DOUGLAS, GASTON JEROMEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/2019HAMILTON, CHRISTOPHER ALANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/2/2019LOFTON, ELIJAH DEMETRIUSFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
12/2/2019SINGER, RYAN BUCHMANMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
12/2/2019SINGER, RYAN BUCHMANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/2/2019SINGER, RYAN BUCHMANASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
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