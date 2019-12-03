The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/2/2019
|CRAIG, BARRY CALVERT
|VIOLATION OF IGNITION INTERLOCK SYSTEM RESTRICTION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/2019
|CRAIG, BARRY CALVERT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/2019
|CRAIG, BARRY CALVERT
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/2019
|CRAIG, BARRY CALVERT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/2019
|CRAIG, BARRY CALVERT
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/2019
|DOUGLAS, GASTON JEROME
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/2019
|HAMILTON, CHRISTOPHER ALAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/2/2019
|LOFTON, ELIJAH DEMETRIUS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/2/2019
|SINGER, RYAN BUCHMAN
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|12/2/2019
|SINGER, RYAN BUCHMAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/2/2019
|SINGER, RYAN BUCHMAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC