Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 7, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/7/2020
|GAL, KAYLA MORIYA
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/7/2020
|GAL, KAYLA MORIYA
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/7/2020
|SCHMIER, JAMES EDWARD
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/7/2020
|SCHMIER, JAMES EDWARD
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/7/2020
|SCHMIER, JAMES EDWARD
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/7/2020
|SCHMIER, JAMES EDWARD
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/7/2020
|WASHINGTON, NOVELL JR
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/7/2020
|WASHINGTON, NOVELL JR
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/7/2020
|WASHINGTON, NOVELL JR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/7/2020
|WASHINGTON, NOVELL JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/7/2020
|WASHINGTON, NOVELL JR
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/7/2020
|WASHINGTON, NOVELL JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/7/2020
|CAHOON, STEVEN NORMAN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|CAHOON, STEVEN NORMAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|DUBOIS, CHARLES JOSEPH
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|DUBOIS, CHARLES JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|DUBOIS, CHARLES JOSEPH
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|VAUGHN, BRANDON LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|VAUGHN, BRANDON LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|VAUGHN, BRANDON LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/7/2020
|GAL, KAYLA MORIYA
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED ON BOND
|9/7/2020
|GAL, KAYLA MORIYA
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED ON BOND