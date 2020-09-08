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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 7, 2020

Carroll County Times
Sep 08, 2020 9:44 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/7/2020GAL, KAYLA MORIYADRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/7/2020GAL, KAYLA MORIYADRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/7/2020SCHMIER, JAMES EDWARDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/7/2020SCHMIER, JAMES EDWARDDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/7/2020SCHMIER, JAMES EDWARDDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/7/2020SCHMIER, JAMES EDWARDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/7/2020WASHINGTON, NOVELL JRCHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSERELEASED-UNSECURED BOND
9/7/2020WASHINGTON, NOVELL JROBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
9/7/2020WASHINGTON, NOVELL JRDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
9/7/2020WASHINGTON, NOVELL JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
9/7/2020WASHINGTON, NOVELL JRDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-UNSECURED BOND
9/7/2020WASHINGTON, NOVELL JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/7/2020CAHOON, STEVEN NORMANINTOXICATED PUBLIC DISTURBHELD AT CCDC
9/7/2020CAHOON, STEVEN NORMANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/7/2020DUBOIS, CHARLES JOSEPHFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
9/7/2020DUBOIS, CHARLES JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/7/2020DUBOIS, CHARLES JOSEPHASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/7/2020SAFRAN, RYAN MICHAELDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
9/7/2020SAFRAN, RYAN MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/7/2020SAFRAN, RYAN MICHAELDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
9/7/2020SAFRAN, RYAN MICHAELRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
9/7/2020SAFRAN, RYAN MICHAELDISTURB THE PEACE/DISORDERLYHELD AT CCDC
9/7/2020SAFRAN, RYAN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/7/2020VAUGHN, BRANDON LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/7/2020VAUGHN, BRANDON LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/7/2020VAUGHN, BRANDON LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/7/2020GAL, KAYLA MORIYAPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED ON BOND
9/7/2020GAL, KAYLA MORIYADRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED ON BOND

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