xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 5, 2020

Carroll County Times
Sep 08, 2020 9:37 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/5/2020REESE, ELENA MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/5/2020KUZEL, EZEKIEL BRENISCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
9/5/2020KUZEL, EZEKIEL BRENISCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/5/2020OHARA, ERIN DULANEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/5/2020OHARA, ERIN DULANEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/5/2020OHARA, ERIN DULANEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/5/2020OHARA, ERIN DULANEYCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
9/5/2020OHARA, ERIN DULANEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/5/2020HERNANDEZ, CARLOS ALFRED EUCEDAFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2020HERNANDEZ KINDELAN, FRANCISCO NMNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/5/2020GIBSON, JACOB ETHANDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
9/5/2020GIBSON, JACOB ETHANINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement