Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 5, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/5/2020
|REESE, ELENA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/5/2020
|KUZEL, EZEKIEL BRENIS
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|9/5/2020
|KUZEL, EZEKIEL BRENIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/5/2020
|OHARA, ERIN DULANEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/5/2020
|OHARA, ERIN DULANEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/5/2020
|OHARA, ERIN DULANEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/5/2020
|OHARA, ERIN DULANEY
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|9/5/2020
|OHARA, ERIN DULANEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/5/2020
|HERNANDEZ, CARLOS ALFRED EUCEDA
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2020
|HERNANDEZ KINDELAN, FRANCISCO NMN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/5/2020
|GIBSON, JACOB ETHAN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/5/2020
|GIBSON, JACOB ETHAN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND