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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 4, 2020

Carroll County Times
Sep 08, 2020 9:35 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/4/2020CARPENTER, EVAN BERNIERDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
9/4/2020THOMPSON, SHELBY ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/4/2020THOMPSON, SHELBY ELIZABETHCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/4/2020STAMBAUGH, CODY RAYDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/4/2020STAMBAUGH, CODY RAYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/4/2020STAMBAUGH, CODY RAYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/4/2020BROOKS, BRITTANY LYNNRESISTING ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
9/4/2020BROOKS, BRITTANY LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/4/2020BROOKS, BRITTANY LYNNFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
9/4/2020BROOKS, BRITTANY LYNNDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
9/4/2020SHARPE, STEVEN ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/4/2020SHARPE, STEVEN ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/4/2020SHARPE, STEVEN ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/4/2020SHARPE, STEVEN ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/4/2020WEBB, DYLAN ALEXANDERFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

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