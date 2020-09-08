Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 4, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/4/2020
|CARPENTER, EVAN BERNIER
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|9/4/2020
|THOMPSON, SHELBY ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/4/2020
|THOMPSON, SHELBY ELIZABETH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/4/2020
|STAMBAUGH, CODY RAY
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/2020
|STAMBAUGH, CODY RAY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/2020
|STAMBAUGH, CODY RAY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/2020
|BROOKS, BRITTANY LYNN
|RESISTING ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/4/2020
|BROOKS, BRITTANY LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/4/2020
|BROOKS, BRITTANY LYNN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/4/2020
|BROOKS, BRITTANY LYNN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/4/2020
|SHARPE, STEVEN ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/4/2020
|SHARPE, STEVEN ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/4/2020
|SHARPE, STEVEN ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/4/2020
|SHARPE, STEVEN ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/4/2020
|WEBB, DYLAN ALEXANDER
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC