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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 30, 2020

Carroll County Times
Oct 01, 2020 9:30 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/30/2020HINES, JEREMY MARSHALLOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2020HINES, JEREMY MARSHALLTRESPASS-POSTED PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2020DELBARCO-YARCHEVSKAYA, KRISTINERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2020DELBARCO-YARCHEVSKAYA, KRISTINEOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2020DELBARCO-YARCHEVSKAYA, KRISTINETRESPASS-POSTED PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2020MONNINGER, RANDY LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2020MONNINGER, RANDY LEEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/30/2020WESTMORELAND, TIAJUANACDS MANUFACTURE-LARGE AMOUNTHELD AT CCDC
9/30/2020WESTMORELAND, TIAJUANACDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/30/2020WESTMORELAND, TIAJUANACDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
9/30/2020WESTMORELAND, TIAJUANACDS DIST-NARCHELD AT CCDC
9/30/2020NICKERSON, MATTHEW SCOTT SRFAILURE TO APPEARCOURT ORDERED
9/30/2020LOWERY, DAVID SCOTTFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
9/30/2020MUNDAY, BRETT WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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