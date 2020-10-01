Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 30, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/30/2020
|HINES, JEREMY MARSHALL
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2020
|HINES, JEREMY MARSHALL
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2020
|DELBARCO-YARCHEVSKAYA, KRISTINE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2020
|DELBARCO-YARCHEVSKAYA, KRISTINE
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2020
|DELBARCO-YARCHEVSKAYA, KRISTINE
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2020
|MONNINGER, RANDY LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2020
|MONNINGER, RANDY LEE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/30/2020
|WESTMORELAND, TIAJUANA
|CDS MANUFACTURE-LARGE AMOUNT
|HELD AT CCDC
|9/30/2020
|WESTMORELAND, TIAJUANA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/30/2020
|WESTMORELAND, TIAJUANA
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|9/30/2020
|WESTMORELAND, TIAJUANA
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|9/30/2020
|NICKERSON, MATTHEW SCOTT SR
|FAILURE TO APPEAR
|COURT ORDERED
|9/30/2020
|LOWERY, DAVID SCOTT
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|9/30/2020
|MUNDAY, BRETT WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC