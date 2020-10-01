Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 28, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/28/2020
|BUCKLEY, JEFFREY A
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/28/2020
|CHRAIJI, STEPHANIE ALIMA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/28/2020
|BARRON, HERBERT ALBERT
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/28/2020
|SMITH, VICTOR LEE
|RIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|9/28/2020
|VON RIEGEN, TERESA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|9/28/2020
|SANNER, JOHN RUSSELL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/28/2020
|NAYLOR, RICHARD III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/28/2020
|TOBLER, MONIQUE RENEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/28/2020
|TOBLER, MONIQUE RENEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND