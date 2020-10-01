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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 28, 2020

Carroll County Times
Oct 01, 2020 9:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/28/2020BUCKLEY, JEFFREY AASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/28/2020CHRAIJI, STEPHANIE ALIMAFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/28/2020BARRON, HERBERT ALBERTVIOLATION OF PROBATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/28/2020SMITH, VICTOR LEERIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
9/28/2020VON RIEGEN, TERESA MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
9/28/2020SANNER, JOHN RUSSELLASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/28/2020NAYLOR, RICHARD IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/28/2020TOBLER, MONIQUE RENEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/28/2020TOBLER, MONIQUE RENEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND

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