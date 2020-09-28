Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 26, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/26/2020
|WILLIAMS, NICKOLAS JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/26/2020
|PETERS, EZRA RANDOLPH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/26/2020
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/26/2020
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/26/2020
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/26/2020
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/26/2020
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/26/2020
|REDHI, LEXFORD REGAN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC