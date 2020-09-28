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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 26, 2020

Carroll County Times
Sep 28, 2020 9:39 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/26/2020WILLIAMS, NICKOLAS JAMESFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/26/2020PETERS, EZRA RANDOLPHFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/26/2020SAUNDERS, RAYMOND CHARLESDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/26/2020SAUNDERS, RAYMOND CHARLESKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/26/2020SAUNDERS, RAYMOND CHARLESDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/26/2020SAUNDERS, RAYMOND CHARLESDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/26/2020SAUNDERS, RAYMOND CHARLESDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/26/2020REDHI, LEXFORD REGANVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC

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