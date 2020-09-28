Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 25, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/25/2020
|PALMER, MICHAEL CHARLES SR
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|9/25/2020
|KHAN, AYAZ SUBHAN YAWER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/25/2020
|SAVAGE, JOSEPH THOMAS JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2020
|PUTMAN, WILLIAM EUGENE
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|9/25/2020
|PUTMAN, WILLIAM EUGENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/25/2020
|PUTMAN, WILLIAM EUGENE
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|9/25/2020
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2020
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2020
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2020
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2020
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2020
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2020
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2020
|DODSON, SHELBY LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/25/2020
|NICKENS, RODNEY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|9/25/2020
|SANCHEZ, KELLY MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND