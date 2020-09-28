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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 25, 2020

Carroll County Times
Sep 28, 2020 9:35 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/25/2020PALMER, MICHAEL CHARLES SRDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
9/25/2020KHAN, AYAZ SUBHAN YAWERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/25/2020SAVAGE, JOSEPH THOMAS JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2020PUTMAN, WILLIAM EUGENESEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
9/25/2020PUTMAN, WILLIAM EUGENEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/25/2020PUTMAN, WILLIAM EUGENESEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
9/25/2020HAMMONDS, ROMAN KYLEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2020HAMMONDS, ROMAN KYLEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2020HAMMONDS, ROMAN KYLEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2020HAMMONDS, ROMAN KYLENEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2020HAMMONDS, ROMAN KYLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2020HAMMONDS, ROMAN KYLECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2020HAMMONDS, ROMAN KYLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2020DODSON, SHELBY LYNNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/25/2020NICKENS, RODNEYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
9/25/2020SANCHEZ, KELLY MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND

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