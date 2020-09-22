xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 21, 2020

Carroll County Times
Sep 22, 2020 8:39 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/21/2020VAUGHAN, STEVEN DONALDCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
9/21/2020WATERMAN, CODY JACKSON SHERMANINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
9/21/2020WATERMAN, CODY JACKSON SHERMANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/21/2020WATERMAN, CODY JACKSON SHERMANASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/21/2020CROSS, BRIAN JOELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/21/2020CROSS, BRIAN JOELASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/21/2020NOLEN, LARS NYEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/21/2020BOOKER, AARON LAMONTFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/2020ALCOTT, ANDREWASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/21/2020CLINE, CAMERON SEANDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/2020CLINE, CAMERON SEANDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/2020CLINE, CAMERON SEANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement