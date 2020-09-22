Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 21, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/21/2020
|VAUGHAN, STEVEN DONALD
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|9/21/2020
|WATERMAN, CODY JACKSON SHERMAN
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|9/21/2020
|WATERMAN, CODY JACKSON SHERMAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/21/2020
|WATERMAN, CODY JACKSON SHERMAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/21/2020
|CROSS, BRIAN JOEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/21/2020
|CROSS, BRIAN JOEL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/21/2020
|NOLEN, LARS NYE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/21/2020
|BOOKER, AARON LAMONT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/2020
|ALCOTT, ANDREW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/21/2020
|CLINE, CAMERON SEAN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/2020
|CLINE, CAMERON SEAN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/2020
|CLINE, CAMERON SEAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE