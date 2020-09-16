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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 15, 2020

Carroll County Times
Sep 16, 2020 10:04 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/15/2020RASMUSSEN, AMANDA JOYBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
9/15/2020BECKER, PAUL RYAN JRTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/15/2020BRAKE, DERRICK JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
9/15/2020JOHNSON, MAURICE JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/15/2020JOHNSON, MAURICE JRINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/15/2020JOHNSON, MAURICE JRDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/15/2020AUTHER, FRANK ROGER JRFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
9/15/2020SAFRAN, RYAN MICHAELFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
9/15/2020BEAMER, ERIK JAMESFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/15/2020BECKER, PAUL RYAN JRVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/15/2020MCGUIRE, THOMAS WAYNESEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
9/15/2020MCGUIRE, THOMAS WAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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