Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 15, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/15/2020
|RASMUSSEN, AMANDA JOY
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|9/15/2020
|BECKER, PAUL RYAN JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/15/2020
|BRAKE, DERRICK JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|9/15/2020
|JOHNSON, MAURICE JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/15/2020
|JOHNSON, MAURICE JR
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/15/2020
|JOHNSON, MAURICE JR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/15/2020
|AUTHER, FRANK ROGER JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/15/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|9/15/2020
|BEAMER, ERIK JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/15/2020
|BECKER, PAUL RYAN JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/15/2020
|MCGUIRE, THOMAS WAYNE
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|9/15/2020
|MCGUIRE, THOMAS WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC