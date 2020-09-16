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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 14, 2020

Carroll County Times
Sep 16, 2020 9:55 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/14/2020KOZIMOR, MELISSA LYNNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/14/2020KNIGHT, DA VOL REGINALD(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2020KNIGHT, DA VOL REGINALD(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2020KNIGHT, DA VOL REGINALDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2020KNIGHT, DA VOL REGINALDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2020KNIGHT, DA VOL REGINALDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2020KNIGHT, DA VOL REGINALDFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2020WILSON, TYLER DWAYNEDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
9/14/2020WILSON, TYLER DWAYNEFAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICEHELD AT CCDC
9/14/2020WILSON, TYLER DWAYNEFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCHELD AT CCDC
9/14/2020WILSON, TYLER DWAYNEATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
9/14/2020WILSON, TYLER DWAYNEATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
9/14/2020WILSON, TYLER DWAYNERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
9/14/2020SAFRAN, RYAN MICHAELVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
9/14/2020PHELPS, MICHAEL GREGORYDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND

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