Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 14, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/14/2020
|KOZIMOR, MELISSA LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/14/2020
|KNIGHT, DA VOL REGINALD
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2020
|KNIGHT, DA VOL REGINALD
|(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2020
|KNIGHT, DA VOL REGINALD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2020
|KNIGHT, DA VOL REGINALD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2020
|KNIGHT, DA VOL REGINALD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2020
|KNIGHT, DA VOL REGINALD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2020
|WILSON, TYLER DWAYNE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|9/14/2020
|WILSON, TYLER DWAYNE
|FAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICE
|HELD AT CCDC
|9/14/2020
|WILSON, TYLER DWAYNE
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|HELD AT CCDC
|9/14/2020
|WILSON, TYLER DWAYNE
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|9/14/2020
|WILSON, TYLER DWAYNE
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|9/14/2020
|WILSON, TYLER DWAYNE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|9/14/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|9/14/2020
|PHELPS, MICHAEL GREGORY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND