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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 13, 2020

Carroll County Times
Sep 14, 2020 8:35 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/13/2020TENNANT, TYLER NYLESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
9/13/2020GARRETT, DEBORAH LYNNCHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSERELEASED-UNSECURED BOND
9/13/2020GARRETT, DEBORAH LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/13/2020WOOLRIDGE, STEVEN CRAIGFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/13/2020DAKIN, KEVIN CHARLESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/13/2020RUSSO, ANTHONY JOSEPHFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
9/13/2020RUSSO, ANTHONY JOSEPHOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
9/13/2020RUSSO, ANTHONY JOSEPHRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
9/13/2020RUSSO, ANTHONY JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/13/2020RUSSO, ANTHONY JOSEPHRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
9/13/2020RUSSO, ANTHONY JOSEPHASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSHELD AT CCDC
9/13/2020RUSSO, ANTHONY JOSEPHASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVDRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)HELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVDANGEROUS WEAPON: CONCEALHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/13/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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