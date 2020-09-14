Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 13, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/13/2020
|TENNANT, TYLER NYLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|9/13/2020
|GARRETT, DEBORAH LYNN
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/13/2020
|GARRETT, DEBORAH LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/13/2020
|WOOLRIDGE, STEVEN CRAIG
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/13/2020
|DAKIN, KEVIN CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|RUSSO, ANTHONY JOSEPH
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|RUSSO, ANTHONY JOSEPH
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|RUSSO, ANTHONY JOSEPH
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|RUSSO, ANTHONY JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|RUSSO, ANTHONY JOSEPH
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|RUSSO, ANTHONY JOSEPH
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|RUSSO, ANTHONY JOSEPH
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|DRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/13/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC