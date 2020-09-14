Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 12, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/12/2020
|RASMUSSEN, WILLIAM THOMAS
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/12/2020
|RASMUSSEN, WILLIAM THOMAS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/12/2020
|TRENCHARD, RYAN DALE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/12/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|9/12/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/12/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/12/2020
|SAFRAN, RYAN MICHAEL
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|9/12/2020
|CLARK, DAVID WAYNE SR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC