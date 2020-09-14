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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 12, 2020

Carroll County Times
Sep 14, 2020 8:34 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/12/2020RASMUSSEN, WILLIAM THOMASDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/2020RASMUSSEN, WILLIAM THOMASDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/2020TRENCHARD, RYAN DALEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/12/2020SAFRAN, RYAN MICHAELRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
9/12/2020SAFRAN, RYAN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/12/2020SAFRAN, RYAN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/12/2020SAFRAN, RYAN MICHAELARSON/THREATHELD AT CCDC
9/12/2020CLARK, DAVID WAYNE SRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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